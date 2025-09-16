Ford po 70 letech strhne své ikonické sídlo, stěhuje se do nově postaveného skleněného „paláce udržitelnosti”
Automobilka Ford byla založena před 122 lety. Ve svých počátcích zvládla vyrobit jen pár aut denně, přičemž na každém pracoval tým dvou nebo tří lidí, kteří měli k dispozici komponenty vyrobené nasmlouvanými dodavateli. Během zhruba dekády ovšem už značka měla k dispozici montážní linku a vývoj začala soustřeďovat vývoj pod vlastní střechu. K tomu jí sloužilo ústředí na Schaefer Road v Dearbornu, kam se nastěhovala v roce 1928. O pětadvacet let později se ale přesunula do dnes již ikonického „Skleněného domu“.
Pod názvem Henry Ford II World Center totiž byla v roce 1953 slavnostně otevřena dvanáctipatrová prosklená budova, která byla jednou z dominant Dearbornu. Kvůli svému vzhledu se okamžitě dočkala přezdívky Glass House, přičemž automobilce a přibližně dvěma tisícovkám zaměstnanců slouží dodnes. Ford nicméně doufá, že 21. století je počátkem nové éry značky. A proto byl v roce 2020 položen základní kámen nového ústředí, které se aktuálně blíží svému dokončení a dočkalo se jakéhosi slavnostního předběžného otevření.
Nová budova ponese oficiální název Ford World Headquarters, z fleku by ovšem mohla být na překřtěna na „Skleněný palác“. Anebo rovnou na „Palác udržitelnosti“. Na její výstavbu totiž nebylo použito jen dřevo, přírodní kámen, beton a ocel, ale rovněž sklo. Rozloha sídla, které počítá se čtyřmi patry, ovšem s mnohem vyššími stropy než dřív, činí 195 tisíc metrů čtverečných, oproti původnímu ústředí je tak víc než dvojnásobně velké. Pojmout tak dokáže až 4 tisíce zaměstnanců, z nichž první se do něj přesunou již v listopadu.
Plné dokončení budovy je naplánováno až na rok 2027, neboť je součástí mnohem širšího kampusu. Ustředí bude tak v 15minutové docházkové vzdálenosti pro dalších 14 tisíc zaměstnanců značky. To má zlepšit efektivitu jejího fungování, neboť jednotlivé týmy budou mít neomezený přístup k řadě specializovaných stanovišť, konferenčních místností a sálů či kreativních studií. Mimo to ale nové ústředí zahrnuje i wellnes centra, dětské koutky či kuchyně a jídelny.
Stavbě budovy předcházela dvouletá studie, během které se Ford zabýval jak efektivitou, tak i logistikou při dopravě materiálu. Automobilka pak dodává, že i přes dvojnásobnou rozlohu oproti starému sídlu by díky novým konstrukčním postupům a řešením měla spotřeba energie klesnout na polovinu. Zároveň byla nastavena opatření vedoucí k úspoře vody, stejně jako si modrý ovál posvítil na redukci a likvidaci odpadu. A aby toho nebylo málo, přidal i pár zelených prostranství.
Jakmile se přitom zaměstnanci se svou agendou kompletně přesunou do nového sídla, to staré bude strženo (automobilka to legračně nazývá „udržitelným vyřazením z provozu“, protože všechno je dnes u Fordu „udržitelné“. Sama stavba se ale nad zemí neudrží, bude zbourána. Veškeré práce mají zabrat 18 měsíců. Ford přitom již spolupracuje s vedením města Dearborn na budoucím využití uvolněného prostranství. To má totiž sloužit nejen zaměstnancům automobilky jako upomínka na letitou historii, ale i místní komunitě. Čekejme tedy něco jako Park Henryho Forda.
Modrý ovál se po více než 70 letech přesouvá do nového sídla. To je dvakrát větší než dosavadní „Skleněný dům“, oproti kterému ale bude jeho provoz prý dvakrát šetrnější. Foto: Ford
Zdroj: Ford
