Ford po fiasku dosavadních plánů znovu sází na osmiválce, dokonce jen s nimi posílá do Evropy svůj monstrózní bestseller
Petr ProkopecKdybyste se před pár roky u Fordu zeptali, jestli ještě někdy přijde s osmiválcovým autem, tím spíš do Evropy, asi by se vám vysmáli. Teď jich tu ale bude nabízet hned několik, nejnověji dokonce tak, že z šesti- a osmiválcových verzí pick-upu F-150 vybere jen ty s motory V8.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford po fiasku dosavadních plánů znovu sází na osmiválce, dokonce jen s nimi posílá do Evropy svůj monstrózní bestseller
včera | Petr Prokopec
Kdybyste se před pár roky u Fordu zeptali, jestli ještě někdy přijde s osmiválcovým autem, tím spíš do Evropy, asi by se vám vysmáli. Teď jich tu ale bude nabízet hned několik, nejnověji dokonce tak, že z šesti- a osmiválcových verzí pick-upu F-150 vybere jen ty s motory V8.
Snaha automobilek přesunout co nejvíce zákazníků od spalovacích aut k těm elektrickým byla od počátku odsouzena k neúspěchu. Zvláště proto, že za ní nestála ani touha klientely, ani technologický pokrok, ale jen ideologie. Proto jsme ostatně od počátku výrobce varovali, že sázet vše na jednu kartu je nesmysl. Bohužel si jeli svou a svou nabídku uzpůsobovali jen vlastním zbožným přáním. Podle toho také dopadli.
Po pádu do brutální ztráty si to zjevně uvědomuje i Ford. Jeho šéf Jim Farley sice stále doufá, že se mu s novou elektrickou rodinou povede dosáhnout zázraku, ovšem protože známa je její technická podstata, jsou i tyto naděje nejspíš plané. Navíc se zdá, že modrý ovál pouští pozitivní zmínky o elektrifikaci na veřejnost už jen tak ze setrvačnosti. Reálně se ovšem automobilka začíná znovu přiklánět ke spalovacímu pohonu. A nedrží se vůbec zkrátka, naopak přichází se stále většími objemy i výkony.
Ford totiž přišel s pick-upy F-250, F-350 a F-450 modelového roku 2027, kdy všechny verze standardně osadil 7,3litrovým osmiválcem Godzilla. Znamená to tedy, že dosavadní základní 6,8litrová jednotka v prodeji končí. Nově tak zákazníci mohou počítat s 436 koňmi výkonu a 658 Nm točivého momentu. Ovšem jakkoli jsou to zajímavá čísla, ještě působivější má na kontě 6,7litrový turbodiesel Power Stroke V8. U toho totiž Ford pro změnu poslal na odpočinek slabší provedení.
Nově je tak k dispozici jen varianta High Output, která se dočkala úctyhodných 507 kobyl a 1 626 Nm. V podstatě je tak jedno, čím klientela zatíží korbu nebo jak velký přívěs za pick-up připojí, neboť motor se sotvakdy zadýchá. A to je v podstatě vše, další změny vázané k této trojici jsou jen drobnosti typu odlišný design 20palcových litých kol či třeba digitální zpětné zrcátko, které se stejně jako benzinový osmiválec stalo součástí standardní výbavy. Ford zatím nezveřejnil ceny, nicméně se dá předpokládat, že oproti dosluhujícímu provedení dojde na mírné zdražení. Tím můžeme Ameriku opustit a přesunout se do Evropy, jakkoliv u Fordu a osmiválců s překvapivě zůstaneme.
Automobilka totiž zjevně poté, co vyřadila z prodeje „nudná“ auta jako Fiestu, Focus a Mondeo, aby dala šanci zábavné elektromobilitě, zjistila, že o ní už jen málokterý zákazník stojí. I na starém kontinentu se proto oficiálně začne prodávat pick-up F-150, svůj dlouhodobě nejprodávanější vůz. Ten je sice menší než výše zmíněná trojice, o žádného drobečka se ovšem nejedná, neboť i nejkratší provedení má na délku 5 311 milimetrů. Ve Státech pak v základu počítá s šestiválcem, ten však nedorazí.
Místo toho bude jedinou oficiálně nabízenou motorizací pětilitrový atmosférický osmiválec naladěný na 406 koní. Na korbu tak půjde naložit 900 kilo, zatímco tažná kapacita činí 3,5 tuny. Je ale třeba počítat s tím, že takové provedení cestou přes oceán poněkud podraží. Zatímco v USA varianta XLT vychází minimálně na 50 525 dolarů (cca 1,05 milionu Kč), v Evropě si za ní Ford naúčtuje 64 300 Eur (1,56 milionu Kč). Přesto jde o zajímavou nabídku, čekáme nenulový zájem.
Velké pick-upy Fordu jsou nyní k mání už jen s objemnými a výkonnými osmiválci. Přičemž více než překvapivě hodlá modrý ovál tuto strategii aplikovat také na evropských trzích. Foto: Ford
Zdroj: Ford
Bleskovky
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
včera
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
15.5.2026
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
15.5.2026
Nové na MotoForum.cz
- Vítězem Sprintu Alex Marquez včera 15:26
- Sobotním vítězem Bulega před Lecuonou a Montellou včera 15:24
- Salač v kvalifikaci sedmý- 3. řada roštu včera 14:30
- Vítězem Debise před Öncüem a Arenasem; 14. Vostatek; 20. König včera 12:56
- Sportbike v Mostě vyhrál Vanucci, 29. Sovička včera 12:00
Nejnovější články
- Elektromobily ničí dekády budovanou pověst německých aut, studie Berylls to ukazuje ve smutně jednoznačné nahotě
včera
- Ford po fiasku dosavadních plánů znovu sází na osmiválce, dokonce jen s nimi posílá do Evropy svůj monstrózní bestseller
včera
- VW zkouší zachránit svou řadu ID „novým vynálezem”. Poslední novinka má spalovací motor, už pohání i kola
včera
- Rozklad Mercedesu pokračuje, prodal další část kdysi nedotknutelného „rodinného stříbra”. A dílo zkázy dokoná
včera
- Jaguar dál zadělává na jeden z největších propadáků dějin aut, teď se s ním prohání po Monaku
včera
Živá témata na fóru
- Policejní kontroly a měření 05.16. 20:59 - řidičBOB
- Onboard videa 05.16. 20:57 - řidičBOB
- Míjení vozidel 05.16. 20:20 - M.Z.
- Řidiči, co to mají v ruce... 05.16. 17:02 - řidičBOB
- Pneu koutek 05.15. 16:51 - Brus
- BMW Divize 05.15. 15:38 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 05.15. 15:29 - pavproch
- Detektory policejních radarů 05.15. 14:55 - řidičBOB