Ford pořád umí udělat lákavé spalovací auto, nově nabízí 811koňový vůz s tovární zárukou za cenu Superbu TDI před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Všechno jde, když se chce, říká se. Ford v posledních letech jako by nechtěl a spřádal jen své absurdní elektrické plány, nedávno ale podle šéfa firmy prozřel. A nebyla to jen slova, tohle auto znovu umí ohromit.

Ford nám v posledních letech velkou radost nedělal. A v reakci na to jsme nedělali radost ani my jemu, přiznejme. Automobilka s modrým oválem ve znaku totiž poněkud zapomněla na své kořeny a poté, co začala ztrácet na konkurenci svou spalovací nabídkou, začala ve velkém tlačit elektromobilitu. Manažeři firmy do všech stran hlásali, kterak je auta startující vysoko nad milionem korun poměrně rychle znovu dotlačí na vrchol. Nic takového se ale pochopitelně nestalo.

Ford tak zdaleka nezvládal plnit ani své interní plány a jeho elektrické aktivity mu začaly přinášet ohromné ztráty. Kam až se vyšplhají, nemáme tušení, sklady prodejců jsou stále plné nechtěných aut, které bez velkých slev dealery neopustí. Pozitivní nicméně je, že Fordu už pochopil nesmyslnost své slepé sázky a alespoň do nějaké míry zavelel k návratu k racionalitě.

Podpory se tedy znovu dočkává i spalovací pohon, a tak se do nabídky vrací také věci, které by do ní „nový Ford” stěží někdy vrátil. Využívá tak i toho, že současný Mustang na rozdíl od veškeré konkurence zůstal u osmiválcového motoru. Ten je spojen s variantami GT a Dark Horse, přičemž v prvém případě je možné počítat s 487 koňmi (respektive s 492, pokud zvolíte aktivní výfukový systém). V tom druhém pak atmosférická pětilitrová jednotka zvaná Coyote produkuje dokonce 507 koní. O jejich přenos se přitom může stejně jako u GT postarat šestistupňový manuál, byť jde o skříň od Tremecu a nikoli od Getragu. Sáhnout však zákazníci mohou i po desetistupňovém automatu.

Ale zpět k nové novince, kterým je příchod továrního kompresoru, jímž lze pětilitrového „kojota“ osadit. Ford tuto jednotku vyvinul ve spolupráci se společností Whipple Superchargers a nabízí ji jako tovární příslušenství. A to znamená, že i po jeho instalaci lze počítat s zárukou - v tomto případě tříletou. Zapotřebí přitom je, aby zákazníci tankovali benzin s minimálním oktanovým číslem 91. Smůlu mají pouze ti z Kalifornie, neboť jakkoli Ford uvádí, že kompresor nemá vliv na emise, tento stát danou novinku nehomologoval - asi pro něj není dost progresivní...

Všichni ostatní se mohou těšit na enormní nárůst výkonu - GT bez aktivního výfuku totiž může počítat minimálně s 811 koňmi, v případě verze s aktivním výfukem a varianty Dark Horse tu pak máme dokonce 821 koní. Něco takového je opravdu neskutečné, zvláště když vše doprovází standardní záruka.

Ještě více ovšem budete valit oči na cenu, za třílitrový kompresor, mezichladič, nové sání, palivové čerpadlo a další nezbytné „vnitřnosti“ si totiž Ford účtuje pouze 9 995 dolarů (cca 232 000 Kč). GT přitom startuje na 41 960 USD (976 000 Kč), zatímco za Dark Horse je třeba dát minimálně 58 185 USD (1 354 000 Kč). Znamená to tedy, že 811 koní dostanete za cenu Škody Superb Combi 2,0 TDI s pár příplatky. Tomu se skoro nedá odolat, kolikrát šlo něco takového o novinkách Fordu v posledních letech říct?

Mustang sedmé generace osazený atmosférickým pětilitrovým osmiválcem je nově možné doplnit o kompresor, jenž zvedá výkon nad 800 koní. Zákazníci jej mají za „lidovku“, navíc stále mohou počítat s tovární garancí. Foto: Ford



Tohle auto se oficiálně prodává i v Evropě, jestli tu ovšem Ford oficiálně nabídne i onen kompresorový kit, je otázkou. Ale i kdyby ne, dovézt z USA pořád půjde. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

