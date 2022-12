Ford pořád umí vyvinout atraktivní velké auto za dobré peníze, v Evropě už ale taková prodávat nechce před 5 hodinami | Petr Miler

Těžko říci, proč modrý ovál dělá ze své nabídky v Evropě stále větší karikaturu někdejšího stavu. Zajímavá auta za dobré peníze pořád nabídnout umí, na starém kontinentu se ale rozhodl jít docela jinou cestou.

Není tomu zase tak dávno, kdy se Ford zdál být na nejlepší cestě ovládnout automobilový svět. Okolo přelomu milénia sám prodával spoustu aut, jen v Evropě šlo o skoro 1,5 milionu vozů za rok. Sahal po koruně krále a ze svých tučných zisků si mohl dovolit financovat akvizice dalších značek. Postupně tak ovládl automobilky jako Aston Martin, Jaguar, Land Rover, Volvo a zčásti i Mazdu. Poté však přišla série špatných rozhodnutí, po kterých se automobilka zejména v Evropě propadla až neuvěřitelně blízko dnu. Loni na starém kontinentu prodala jen 569 tisíc aut a letos je ještě o dalších 5 % níž. Z výše zmíněných výrobců jí pak už nepatří jediný.

Čas na obrat? Podle Fordu ani omylem. Američané už loni oznámili, že v Evropě vsadí vše na jednu kartu, tedy elektrická auta. A mezičase tento absurdní plán posunuli jen dál. Počítají tak s tím, že během následujících dvou let představí sedm nových elektromobilů a už v roce 2026 se díky nim vrátí k prodeji 600 tisíc aut v Evropě za rok. Jak? Pochybujeme, že je to byť jen vzdáleně reálné, však tou dobou firma už nebude mít v nabídce ani Fiestu, ani Focus, nahradit - natož překonat - prodeje těchto modelů dražšími elektrickými SUV (či bůh ví čím) se jednoduše nezdá být možné.

Stále více se tak zdá, že Ford starý kontinent buď odepsal, nebo stále ještě věří na zázraky. Šanci by měl snad jedině ve chvíli, kdyby se rozhodl do Evropy dovážet novinky, které v poslední době odhaluje na čínském trhu, protože ty působí atraktivně. Zájem by podle nás byl i o nové Mondeo, ještě větší šance by mohl mít Evos. A dá se předpokládat, že by lidé nepohrdli ani novou generací modelu Edge.

Toto velké SUV bylo donedávna k mání také v Evropě, pohřbil jej však malý zájem daný hlavně vysokou cenou. Tu jistě nelze očekávat od nové generace, která se má oficiálně představit až 30. prosince na autosalonu v Kantonu, my ji ale v předstihu můžeme vidět díky fotkám čínského Ministerstva průmyslu a informačních technologií (MIIT), kde automobilky musí registrovat design a techniku svých novinek ještě před uvedením na trh. Proč jsme si jisti, že tohle auto nebude drahé? Protože kdyby jeho ceny byly tak sebevědomé, jak jsme zvyklí v Evropě, nemá Ford absolutně žádnou šanci uspět.

Přesné částky zatím neznáme, chytřejší budeme snad koncem roku, posvítit si ale můžeme na atraktivně pojatý vzhled vozu, tak na základní techniku. Je to skutečně velké, rovných 5 metrů dlouhé auto, které bude totiž vážit 1 945 kg v základním provedení nebo 2 111 kg jako hybrid. O jejich rozpohybování se v základu postará přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec naladěný na 250 koní, v případě hybridu mu pomůže ještě elektromotor, který maximální výkon posune až k 275 koním. Novinka bude 1,96 metru široká a 1,77 metru vysoká a její prioritou jistě bude vnitřní komfort a prostor (rozvor 2 950 mm ho zajistí velmi snadno) při přijatelné dynamice - maximální rychlost činí bez ohledu na pohon 193 km/h.

Jsme přesvědčeni, že Ford s novou řadou aut pro Čínu zaboduje, neboť mají vše, co racionálně uvažující zákazník žádá - styl, prostor, rozumnou techniku a dobrou cenu. Třeba i nový Evos, což je vůz na pomezí liftbacku a SUV horního konce střední třídy, přijde v přepočtu na 650 tisíc Kč. Proč se modrý ovál nesnaží nabídnout podobná auta také v Evropě a spřádá nesmyslné elektrické plány daleko za hranicí toho, co dle představ EU musí, je mimo naše chápání.

