Ford poslal k ledu jedno elektrické auto, GM ale zařízl hned čtyři taková, z obřích plánů na tomto poli nezbylo skoro nic

včera | Petr Prokopec

Ford poslal k ledu jedno elektrické auto, GM ale zařízl hned čtyři taková, z obřích plánů na tomto poli nezbylo skoro nic

Foto: GMC

Tento krok jen ukazuje, jak rychle a mohutně se situace na tomto poli mění. Zatímco ještě v roce 2021 koncern GM plánoval, že brzy bude prodávat jen elektrické modely, v tuto chvíli rozhodl o tom, že bude nabízet podstatě jen ty spalovací. Peníze na hlouposti došly.

V roce 2021 koncern General Motors oznámil, že ukončí výrobu a prodej spalovacích aut. Stát se tak mělo „klasicky” do roku 2035, neboť kdysi největší automobilka světa došla podobně jako Ford či Volkswagen z pro nás záhadného důvodu k závěru, že tou dobou nic jiného v nabídce nebude potřebovat. Samozřejmě se to rychle ukázalo být zcela nereálným.

Velkou lekcí pro firmu byl už model Chevroletem Bolt, ze kterého se stal neuvěřitelný problém vedoucí nakonec ke svolání všech vyrobených kusů. U těch měla automobilka vyměnit baterie, protože by jí ale taková operace zruinovala, nakonec u části jen upravila software, čímž se do celé věci jen zamotala.

Ještě větší průšvih se stal z navrátivšího se Hummeru, u kterého automobilka básnila o zájmu o něj, nakonec ale nikdy neprodala víc než hrstku aut. A bestsellerem se nestal ani žádný z dalších koncernových elektromobilů. Pomalu posledním hřebíkem do jejich rakve se pak stalo loňské zrušení amerických federálních dotací a zmírnění limitů spotřeby spalovacích aut. Amerika se tak do značné míry stala znovu osmiválcovou a zájem o elektrická auta dál uvadá.

GM tak začíná řadit zpátečku a místo toho, aby na věčnost posílal spalovací auta, raději odkládá na neurčito naplánované elektrické projekty. Podle posledních zpráv z Detroitu byl zaříznut vývoj nástupců Chevroletu Silverado EV, GMC Sierra EV, Cadillacu Escalade IQ a již zmiňovaného Hummeru. Automobilka už měla informovat dodavatele, že všechny další kroky vedoucí k jejich sériové výrobě byly zastaveny.

GM se tak z první elektrické linie posunul rovnou do té poslední, neboť zatímco konkurenční VW dál žije své vlhké sny a Ford sice část svých elektrických plánů zrušil, ale jinak sní dál, GM odpískal prakticky všechno. Vrcholem se v tuto chvíli zdají být budoucí elektrické modely osazené spalovacím motorem, který by sloužil ke generování elektřiny a prodloužení dojezdu. Jako první by měl s touto technikou dorazit pick-up Ramu, zatímco Silverado a Sierra se pro změnu dočkají plug-in hybridní techniky. A to je celé.

Nic jiného se ovšem nedalo čekat. Elektrické pohon totiž v principu stále naráží na stejné limity, jaké tu byly před sto lety, třebaže v menší míře. Akumulátorové pakety jsou zkrátka příliš těžké a drahé, navíc v sobě skrývají jen velmi malé množství energie. Kromě toho dochází na jejich degradaci, což vede k obrovskému propadu hodnoty celého vozu. Oslovují tak jen velmi malé procento zákazníků, ani zdaleka nejsou řešením pro všechny. Říkali jsme to již v roce 2021, GM však musel nejprve utratit stamiliardy korun, než to o pět let později pochopil též.


V loňském roce bylo prodáno 15 788 kusů elektrického Hummeru, což je nejlepší výsledek v historii tohoto modelu. A i takového výsledku bylo dosaženo jen za stále platných dotací a s pomocí slev, které se pohybovaly okolo 1 milionu korun. Foto: GMC

Zdroj: Crain's Detroit

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.