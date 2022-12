Ford potvrdil úplný konec svých nejprodávanějších modelů, jeho další plány zavání šílenstvím před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Neskončí pro určitý moment, v jistém karosářském provedení či s nějakým pohonem, opravdu skončí nadobro. Místo nich přijdou jiná auta, navíc s elektrickým pohonem, která mají odbyt dosavadních bestsellerů pokrýt i přes obrovské zdražení.

Již za osm dní tu máme Štědrý den. Jakkoli i letos bude chodit Ježíšek, Santa Claus či Děda Mráz, zatím to vypadá, že bude vypráskanější než v předchozích letech. Jasně jsem to zaznamenal v hračkárnách, kde již nemusím čekat dlouhé minuty ve frontě na pokladnu. Zejména Evropa byla totiž zasažena dekády nevídanou inflací, která lidem pochopitelně bere prostředky na vše, dárky pro své blízké nevyjímaje. A na lepší časy se opravdu neblýská.

Ve světle těchto skutečností stále méně chápu směřování Fordu. Tato automobilka se totiž v Evropě už loni rozhodla vsadit vše na elektřinu. Už tehdy to bylo pochybné, dnes ale pohon, který lidem nabízí méně za více, působí jako na trhu ještě hůře uplatnitelné řešení. Modrý ovál v něj nicméně stále věří, a to dokonce natolik, že pošle k ledu i své zbývající bestsellery.

To, co bylo před pár dny jen spekulací, bylo nyní oficiálně potvrzeno. Po léta nejprodávanější modely Fiesta a Focus skončí bez jakéhokoli - Fiesta se rozloučí příští rok, Focus si sbalí fidlátka v roce 2025. Šéf evropské elektrické divize Martin Sander k tomu dále uvedl, že novým základním modelem v nabídce se stane Puma. Za tu si značka účtuje minimálně 536 900 Kč, tedy dokonce vyšší sumu, než za jakou si můžete pořídit Škodu Octavia. Na straně modrého oválu je pak sice vyšší výkon (125 koní vs. 110 koní), nicméně mladoboleslavský liftback kontruje podstatně větší praktičností. Nesmíme totiž zapomínat na fakt, že Puma na délku měří jen 4 186 milimetrů, zatímco Octavia je o půl metru delší.

Puma přitom disponuje litrovým spalovacím motorem s mild-hybridní jednotkou, v případě elektrické verze, která má dorazit v roce 2024 (premiéra se odehraje příští rok v létě), tak můžeme najisto počítat s daleko vyšší cenou. Zda přesáhne milion korun, bude záviset hlavně na velikosti baterií. Ford nicméně díky tomu zákazníkům nenabídne zrovna ideální volbu. Buď totiž dostanou nepříliš oslnivý dojezd, nebo se zadluží na déle než 8 let, po které výrobci garantují alespoň 70 procent původní kapacity baterií.

„Na trhu existuje mimo teritorium Fiesty spousta prostoru, který lze obsadit daleko větším množstvím bateriových aut,“ uvedl Sander. A dodal, že „v přístích měsících a letech bude značka velmi zaneprázdněna budováním mnohem širší nabídky, jenž bude okupovat horní patra trhu“. To jsou slova, u kterých si opravdu již začínáme ťukat prstem na čelo. Důvodem, proč totiž Fiesta klesla z 450 tisíc registrací (2009) na pouhých 85 tisíc (2021), je totiž příliš vysoká cena. Takže řešením je něco ještě dražšího?

Pokud lidé nemají na praktický spalovací vůz, dárky či základní potraviny, asi jen stěží začnou ve velkém nakupovat elektromobily. Zejména v době, kdy elektřina zdražuje daleko více než benzin či motorová nafta a vyšší tak není jen pořizovací cena, ale rovněž provozní náklady. Sander tak zjevně stejně jako politici žije s hlavou v oblacích, kde si vystavěli řadu vzdušných zámků.

Ford tak po sérii tragických rozhodnutí přichází s dalším, které pro něj navíc bude neskutečně nákladné. Aby se totiž továrna v německém Kolíně, kde Fiesta vznikala, stala elektrickým centrem, napěchoval do ni modrý ovál 2 miliardy dolarů (cca 45,78 mld Kč). Dalších 490 mil. USD (11,22 mld. Kč) pak investoval do továrny v rumunské Craiově, kde se bude montovat zmíněná elektrická Puma. A další investice ve výši 470 mil. USD (10,58 mld. Kč) zamířila kvůli elektromotorům do britského Halewoodu.

Automobilka doufá, že díky těmto krokům by již v roce 2026 mohla v Evropě prodávat 600 tisíc elektromobilů ročně. Loni přitom značka měla na kontě 878 648 registrací aut bez ohledu na typ pohonu, což už samo o sobě naznačuje, jak moc je daný cíl nereálný. Zvláště když ještě zmíníme cenové pásmo, ve kterém se dané vozy mají pohybovat. Dle Sandera totiž během 18 měsíců dorazí hned čtyři vozy, jenž se budou nabízet za jeden až dva miliony korun. To už vlastně ani nejsou vzdušné zámky, to zavání šílenství,.

Fiesta je nejlevnějším vozem značky, nicméně s cenou od 418 900 Kč je až nesmyslně drahá. Ostatně tu máme konkurenta Škody Fabia, jenž startuje o takřka 100 tisíc korun níže. Zájem se tedy logicky propadl, pročež automobilka příští rok ukončí výrobu. Sázet chce pak na elektromobily, které budou ještě dražší a přitom o poznání méně použitelnější. Foto: Ford



Od roku 2025 se pak minulostí stane i Focus, neboť zájem o něj taktéž klesal. Při cenách začínajících na 539 900 Kč to rovněž není překvapivé. Foto: Ford

Zdroje: Autocar, Quattroroute

Petr Prokopec

