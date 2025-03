Ford potvrdil, že legendární Focus bez nástupce zabije ještě letos. Je to další smutný den pro zdravý rozum před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Myslíte si, že se tohle auto už dávno muselo přestat prodávat? Omyl, vzhledem k prakticky nulové prodejní podpoře zůstává i dnes překvapivě jedním z nejprodávanějších modelů značky v Evropě. Ta přesto dává přednost alternativám, které prodává po kusech.

Svého času se Ford a Volkswagen praly o největšího dovozce aut do Česka a celkově dvojky na místním trhu za zřejmě neporazitelnou Škodou. Jenže v mezičase začaly obě automobilky preferovat řešení, o která zákazníci nestáli. A své pozici jen ztrácí.

VW pole až tak nevyklidil a po letošních dvou měsících je podle dat SDA, stále aspoň na třetím místě, byť Škodě ani Hyundai už konkurovat nemůže. U modrého oválu ale nejspíše dál přemýšlí o tom, jak hluboko ještě mohou klesnout. Ten se dávno propadl do středu pole a nebýt letošní jednorázové dodávky několika užitkových aut (zejména stovek modelů Tourneo, ten byl v únoru jeho daleko nejprodávanějším vozem), byl na tom ještě mnohem hůř.

Takto obsadil sedmou příčku také za Toyotou, Kiou i Dacií. Loni jej touto dobou předběhl také Peugeot, Mercedes nebo BMW. A za rok na tom může být ještě hůř, neboť v listopadu skutečně definitivně skončí výroba modelu Focus, jak kolegům z Motor1 potvrdil přímo Ford. Jeho Focus se přitom u nás i letos postaral o 106 prodejů. Jistě tedy není tím bestsellerem, jakým býval, s ohledem na to, že se v nabídce značky krčí téměř bez pozornosti, je ale velmi vysoké číslo které by jej (bez oné „dodávky dodávek”) pasoval na pozici prodejní dvojky značky. A podobně je tomu v celoevropském měřítku, není to česká specialita - podle statistik Data Force byl loni (a je i letos) třetím nejžádanějším Fordem těsně za Pumu a Kugou.

Přesto Ford tuto legendu po pouhých 27 letech existenci, kdy se opakovaně stala páteří prodejů značky v celosvětovém měřítku, zabije. A to automobilka není v situaci, kdy by si mohla dovolit ztratit jediného zákazníka. Ostatně se jen stačí podívat na výsledky jeho elektrických nadějí - Capri i Explorer mají po prvních dvou měsících na kontě shodně jen 10 prodaných exemplářů. Tedy o jeden víc, než lze spojit s elektrickým Fordem Mustang Mach-E. Ani se všemi třemi modely tedy automobilka není na třetině registrací Focusu, kterého se hodlá zbavit. Přitom jde konstrukčně o dost starý vůz, na premiéru čtvrté generace došlo v dubnu 2018.

Elektrický Mustang pak sice rovněž není vyloženě žhavou novinkou, to však již nelze říci o modelech Capri a Explorer. Oba jsou navíc prodávány s nemalým zvýhodněním, načež druhý zmíněný startuje dokonce na 986 900 Kč. To je však na druhou stranu stále skoro dvakrát vyšší suma, než jakou musíte vytáhnout z kapsy v případě Focusu. K dispozici pak sice budete mít pouze litrový tříválec se 125 koňmi, užívat si je ale budete moci více než 170 kobyl elektromobilu s jeho nereálným dojezdem 378 km.

Připomeňme, že Ford se podobným způsobem již dříve zbavil Fiesty. Také proto jeho celkové loňské prodeje v Evropě klesly jen na 426 307 aut, tedy o 87 174 kusů níž než v roce předchozím. Značka tak v rámci starého kontinentu dosáhla pouze na 3,3procentní tržní podíl, zatímco třeba třeba Škoda měla na kontě 5,9 procenta, Toyota 7,2 procenta a VW dokonce 10,6 procenta. Focus si přitom loni koupilo 85 366 Evropanů, načež značku do budoucna čeká ještě větší pád.

Šéf automobilky Jim Farley celou rošádu popsal jako fázi, kdy se Ford „zbavuje nudných aut ve prospěch těch ikonických“. Stejně jako dodal, že Fiesta, Focus či ještě dříve Mondeo byly vozy, které mnoho nevydělávaly. Pořád ale do firemní kasy něco přinášely na rozdíl od elektromobilů, které ji pouze vyprazdňují. Možná tedy není daleko moment, kdy Ford bude v Evropě už jen pouhou vzpomínkou. Ale kdo chce kam...

Je to další smutný den pro zdravý rozum, kdy pro automobilky nic neznamenají preference zákazníků, kdy pro ně nic neznamená dobrý poměr hodnoty a ceny, kdy pro ně nic neznamenají reálná prodejní data. Přednost dostala dogmatická víra v to, že zřetelně nesmyslná a předražená auta s minimálním odbytem to nějak zázračně otočí a všechno bude skvělé. Obáváme se, že nebude.

Focus se letos v listopadu stane definitivně minulostí, dle šéfa modrého oválu patřil mezi nudná auta. Nově si tak značka bude užívat vzrušení při pohledu na další významný pokles prodejů a minimální odbyt „zábavných” elektrických novinek. Tomu říkáme strategie. Foto: Ford

Zdroj: Motor1, dat SDA, Data Force, Ford

Petr Prokopec

