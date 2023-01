Ford překvapuje, své vozy zbavuje jednoho z největších nesmyslů moderních aut

A jeho postup je o to překvapivější, že se do toho pustil v případě „aut budoucnosti”, u kterých byl dosavadní přístup často považován za jediný možný. Zdravý rozum ale mnoho alternativ Američanům nedal, v interiérech znovu získávají na vážnosti tlačítka.

Na první pohled se může zdát, že jsme jakýmisi analogovými dinosaury. Nemalou měrou se ohrazujeme nejen proti politicky tlačené elektromobilitě, ale zpochybňujeme i jakkoli brzký příchod plného autonomního řízení. A aby toho nebylo málo, je nám trnem v oku také dotykové ovládání všeho na palubách aut. Tyto postoje ale nejsou dány zkostnatělostí, jsou jen racionálním vnímáním reality postaveném na našich znalostech a zkušenostech, nikoli na emocích či ideologických cílech.

V dostatečně dlouhém časovém období racionalita zvítězí vždy, cokoli jiného je odsouzeno k neúspěchu. A proč bolestivě čekat na to, až na to všichni přijdou sami? Už nyní je ostatně patrné, že třeba k elektromobilitě se začínají méně nadšeně stavět jak někteří politici, tak především automobilky. Do médií stále více pronikají informace o tom, kterak je dnes plná autonomie skutečně jen utopií. Symbolickou třešinkou na dortu pak budiž pozvolný návrat fyzických tlačítek do interiérů coby symbol konce jednoho z největších nesmyslů moderních aut. Jistě, na interiéry jako ve starých Volvech je třeba zapomenout, alespoň taková tlačítka, která ovládají nejdůležitější funkce, se ale vrací.

A zajímavé ovšem je, že se tak začíná dít i u elektrických aut, která měla i touto cestou představovat symbol pokroku. Však interiér, ve kterém je veškeré ovládání soustředěno na ohromný dotykový tablet, je přece moderní, ne? Moderní možná, módní též, z funkčního hlediska jej ale nelze ani v nejmenším považovat za přijatelný. Za jízdy se s ním nepracuje dobře a bezpečný není už vůbec. Tato cesta jen nutí řidiče, aby i kvůli banalitě, jakou je přenastavení klimatizace, sundal oči z vozovky.

I Ford to nyní evidentně konečně pochopil. Automobilka s modrým oválem proto aktuálně přišla s online modernizací, která se týká elektrického Mustangu Mach-E. Nově u něj ohromné tlačítko ve spodní části obrazovky, které dosud sloužilo k ovládání hlasitosti audiosystému, slouží také k nastavení teploty ventilace, rychlosti proudění vzduchu nebo intenzity vyhřívání sedadel.

Lidem tedy bude stačit ťuknout na dotykovou obrazovku, aby se dostali do příslušné sekce, kde budou moci zvolit výše zmíněné oním tlačítkem. A tato volba jim bude nadále k dispozici, takže oči z vozovky nebudou muset sundat vůbec nebo jen na kratší dobu. Rozhodně tedy jde o krok správným směrem, který ovlivní i vývoj nových modelů.

Nejde nicméně o jedinou novinku, která je s elektrickým SUV spojena. Ford se totiž zjevně rozhodl lidem zkrátit dobu, kterou začínají trávit stále častěji ve stále četnějších kolonách u veřejných rychlodobíjecích stanic. Nyní si totiž mohou na onom centrálním displeji zahrát strategickou hru Bridge Battle či logistické klání Parking Lot, kdy je třeba postavit most či opustit parkoviště.

Několika změnami nicméně prošel celý multimediální systém Sync 4A, jenž nyní nabízí nový vzhled některých obrazovek v menu, stejně jako snadnější přístup k mnohým funkcím. Tím nejzajímavějším je ale skutečně konec čistě dotykového ovládání dalších funkcí. Jedním slovem to byl vážně nesmysl.

