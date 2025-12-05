Ford přijde s náhradou za Focus a hlava nám to nebere, bude to doslova popadesáté totéž
Petr ProkopecJako ten kůň se bijeme hlavou o zem ve snaze pochopit, co modrý ovál nutí přicházet dokola s těmi samými auty. A když už se zdá, že nabízí všechna myslitelná, smíchá dvě už prodávaná dohromady, aby nabídl ještě jedno, se kterým se navíc pokusí zaskočit za docela jinak koncipovaný model.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford přijde s náhradou za Focus a hlava nám to nebere, bude to doslova popadesáté totéž
5.12.2025 | Petr Prokopec
Jako ten kůň se bijeme hlavou o zem ve snaze pochopit, co modrý ovál nutí přicházet dokola s těmi samými auty. A když už se zdá, že nabízí všechna myslitelná, smíchá dvě už prodávaná dohromady, aby nabídl ještě jedno, se kterým se navíc pokusí zaskočit za docela jinak koncipovaný model.
Je až neskutečné, jak obrovský pád dokáže způsobit dekáda téměř soustavných chybných rozhodnutí. Ještě v roce 2015 totiž Ford v Evropě prodal 1,3 milionu nových aut, načež mu patřil 8procentní tržní podíl. Automobilka se tehdy v tiskové zprávě chlubila hlavně úspěchy sportovních variant, které jejím směrem stáčely hlavy mnoha nadšenců. Ne všichni pochopitelně na auta jako Focus ST či RS dosáhli, zavděk proto vzali i základním provedením. A to si buď upravili, nebo za jeho volantem snili o posunu do vyšších výkonnostních sfér. Čehož řada z nich nakonec i dosáhla.
Pokud ovšem sportovní náčiní budete hledat v nabídce značky nyní, nepochodíte - tedy pokud za něj nepovažujete Pumu ST s litrovým tříválcem pod kapotou. Ovšem třeba Focus je už minulostí, a nejen v ostrých verzích. Automobilka v listopadu zcela ukončila jeho výrobu a s ničím novým nepřišla. Tento model byl přitom do poslední chvíle vyhledávaný, třeba veškeré firemní elektromobily prodejně mnohonásobně válcoval. I díky němu si tak Ford za prvních deset letošního měsíců připsal přes 400 tisíc registrací. Bez něj ale bude počínání značky ještě tragičtější.
Kolegové z Auto News nově informují o tom, že automobilka již za Focus chystá náhradu, jenže nový Focus to nebude. Půjde o - podržte se - evropskou verzi Fordu Bronco, jehož americké provedení (které je v zámoří velkým hitem) se tu prodává. Jenže standardně stojí okolo 1,8 milionu Kč a jeho velikost i šestiválcové biturbo pod kapotou Evropě šité na míru není.
Přijít tedy má „jiné Bronco”, které má s americkým provedením částečně spojovat pouze drsný vzhled. Jinak to bude popadesáté to samé, co tu Ford už nabízí - kompaktní SUV na platformě C2, jakou používá už existující Kuga. Právě mezi ni a Pumu se má „EuroBronco” v nabídce značky vměstnat.
Očekávat tedy můžeme zhruba 4,3metrovou délku a určitě nižší cenu než u skutečného Bronca. Přesto má může být z trojice blízkých SUV nejdražší, neboť v prvé fázi má dostat pouze plug-in hybridní pohon. Posléze by pak měl dorazit ještě konvenční hybrid, čistě spalovací variantu ovšem nečekejme. Nepřekvapilo by nás tedy, kdyby po odeznění úvodní vlny zájmu musel Ford přijít s razantními slevami, aby měl vůbec co prodávat.
Automobilka tak zjevně v chybných rozhodnutích hodlá pokračovat, neboť nám hodlá nabídnout jen jinak stylizovanou, menší a dražší Kugu, to je celé. Navíc nepřijde hned, továrnu ve španělské Valencii totiž první kousky začnou opouštět až v roce 2027. Ten příští tedy pro automobilku bude velmi náročný, načež se opravdu divíme, že Focus poslala přes palubu tak rychle. Tady opravdu nebyl problém výrobu o pár měsíců natáhnout, zvláště když zákazníci tento vůz vůbec neodmítali.
Nikdo navíc neví, co bude za pár měsíců, natož za dva roky. Změnit se do té doby mohou choutky klientely, která už po SUV tak lačná není, stejně jako legislativa, která přestává favorizovat elektrifikované pohony. Kde tedy konkurence bude stále útočit s čistě spalovacími či alespoň mild-hybridními kompakty klasického střihu, tam Ford bude nabízet svou ideologii v útrobách už unavujících SUV. O kolik níž může Ford ještě klesnout?
Líbí se vám americké Bronco? Jsme na tom podobně ovšem v Evropě moc nefrčí. A ani jeho chystaný evropský odvar coby dost nepochopitelný nástupce Focusu si na prodejní hit čáku nedělá. Foto: Ford
Zdroj: Auto News
Bleskovky
- Unikl celý katalog laků pro nové BMW řady 3, je to pozoruhodná směsice klasických hitů i moderních výstřelků
5.12.2025
- V této zemi ze dne na den zrušili všechna měření rychlosti, místo nich instalují obří dopravní značky
2.12.2025
- Zima v zimě zas jednou překvapila všechny. Hasiči zveřejnili fotky „největší nehody, u jaké kdy zasahovali”
1.12.2025
Nejnovější články
- Rusové už si postavili vlastní náhradu za Tatru 815, firmy dostanou první kusy zadarmo
včera
- Víc a víc řidičů elektromobilů se vyhýbá ježdění s nimi na dovolenou. Buď nejedou vůbec, nebo si půjčí jiné auto
včera
- Mercedes vyvinul elektromotor s extrémním poměrem výkonu a hmotnosti. Řeší tím ale problém, který neexistuje
včera
- Toyota ukázala Corollu pro Evropu v novém. Jedinou viditelnou novinkou asi zkouší zastřít snížení výkonu
včera
- Z Hujera rebelem za 24 hodin: Šéfka GM chtěla prodávat jen elektromobily, teď brečí, že kvůli jejich nařizování málem zavřela továrny
včera
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva