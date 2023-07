Ford přiznal, že na elektromobilech letos prodělá nejmíň 98 miliard, zrušil plány s nimi až do roku 2026 před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Už loni stála Ford sázka na špatného koně desítky miliard, letos měla být ztráta o polovinu vyšší. Nakonec bude větší více jak dvojnásobně, tedy pokud vše půjde dobře. Plány spojené nejen s letoškem, ale dokonce i s následujícími třemi roky tak míří do kopru.

Řekli jsme to mnohokrát a řekneme to znova: To, že nějaká automobilka pro určitý moment v budoucnosti něco plánuje, ještě neznamená, že se to stane. O budoucnosti na aspoň trochu fungujícím trhu nerozhoduje prodávající, rozhoduje o ní zákazník. A pokud ten nechce to, co mu určitá firma nabízí, plán bude pozměněn, popř. budou vyměněni ti, kteří jej s větší či menší naivitou stvořili.

Navzdory těmto slovům, která bychom si dovolili označit za axiom, mnozí berou avíza automobilek o prodeji určitého množství elektrických aut k určitému datu, jejich podílu na trhu či konci alternativ jako fakt. Přitom absolutně není důvod si myslet, že by naivní plány mohly být naplněny. Skutečně někdo věří tomu, že Škoda bude za pár let prodávat jen elektrická auta, když dnes v Česku, které bylo loni její druhým největším trhem na celém světě, prodává 1,3 procenta takových vozů? Je to prakticky vyloučené, nestane se to, pokud tedy firma nechce spáchat ekonomickou sebevraždu v přímém přenosu.

O škodovce ale dnes mluvit nechceme, jakési vystřízlivění z elektrické kocoviny ještě dříve poznává jiná automobilka posedlá přechodem na produkt nevyžádaný trhem - Ford. Ten už v poslední době několikrát narazil se svými elektrickými záměry s tím, jak se mu kupí na skladě neprodejná auta tohoto typu. A dnes před sebou máme velmi exaktní vyjádření toho, co se nyní u modrého oválu děje.

Firma oznámila své výsledky za první polovinu letošního roku a vlastně si nevede špatně - má letos vydělat 11 až 12 miliard USD (240 až 261 miliard Kč) podle toho, jak se bude odvíjet zbytek letoška. Takže jeho sázka na elektřinu vyšla na jedničku? Omyl, za taková očekávání vděčí jen a pouze spalovacím autům, které mu na jeho „hry s elektrickým proudem” musí vydělat.

Ve skutečnosti automobilka na elektromobilech mohutně prodělává, jen za druhý letošní kvartál na nich propálila 1,08 miliardy USD, tedy přes 23,5 miliardy Kč. Nyní tak očekává, že ztráty z elektromobilů letos dosáhnou 4,5 miliardy dolarů, tedy asi 98 miliard korun. Oproti dřívějšímu odhadu 3 miliard dolarů letošních ztrát je to o polovinu víc, oproti loňskému výsledku (2,1 miliardy dolarů) je to více než dvojnásobek. Ale jinak jde vše skvěle.

Tedy vlastně nejde, protože do kopru míří i někdejší plány. V listopadu 2021 automobilka oznámila, že v roce 2023 prodá 600 tisíc elektromobilů, což už se ani nemůže stát, a tak byl tento plán právě zrušen. A nejde jen o nějaký výkyv - plánem pro rok 2026 byly 2 miliony vyrobených elektromobilů, i tento plán byl po dosavadní konfrontaci s realitou zrušen. Pro jistotu tak, že ani nebyl nahrazen jakýmkoli jiným.

Šéf Fordu Jim Farley, který je elektromobily posedlý jako málokdo, k věci řekl, že sázka firma na elektrická auta dolarů čelí zpomalující poptávce po takových modelech. Tak co takhle nabízet jiná? Takovou změnu záměrů Ford jistě neoznámí, i když má před očima, co ho živí a co ho táhne ke dnu. Tržní realita ho ale k takovému kroku donutí, evidentně se to děje už teď.

Je to šokující, ale obtížně použitelné elektromobily za nesmyslné ceny, které mají nejasné vyhlídky na dlouhodobou existenci, zase tak moc lidí nechce. Ford to má přímo před očima, přesto své plány mění pouze pod tíhou okolností. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.