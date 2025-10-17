Ford přiznal, že zrušil polovinu objednávek lithia pro příští roky, o skutečné budoucnosti to říká vše
Petr ProkopecVšímejte si toho, co dělají, ne toho, co říkají. A u Fordu se toho napovídalo hodně, firma plánovala v roce 2026 prodávat 2 miliony elektromobilů ročně. V třetím letošním kvartálu ale v USA dosáhla jen na 87 tisíc prodejů, navíc očekává další propady. A její reálné kroky tomu odpovídají.
Ford přiznal, že zrušil polovinu objednávek lithia pro příští roky, o skutečné budoucnosti to říká vše
17.10.2025 | Petr Prokopec
Všímejte si toho, co dělají, ne toho, co říkají. A u Fordu se toho napovídalo hodně, firma plánovala v roce 2026 prodávat 2 miliony elektromobilů ročně. V třetím letošním kvartálu ale v USA dosáhla jen na 87 tisíc prodejů, navíc očekává další propady. A její reálné kroky tomu odpovídají.
Před třemi lety se Ford pochlubil tím, že si zajistil obrovské dodávky lithia, tedy klíčové složky na výrobu baterií pro elektrická auta. Modrý ovál ostatně v té době prohlašoval, že v roce 2026 prodá 2 miliony elektromobilů, přičemž produkce měla postupem času jen narůstat. I díky tomu značka předpokládala, že ještě do konce dekády nic jiného nabízet nebude. Jenže třeba za třetí letošní kvartál prodala v Americe pouze 87 tisíc vozů s elektrickým pohonem. A jakkoli jde o 20procentní vzestup, následován bude nejspíš podobně dramatickým poklesem.
Vyšší prodeje elektrických aut totiž v USA od července do září vykázala pomalu každá automobilka, a to kvůli konci federálních dotací na tato auta. Oportunisté tak pelášili do showroomů, aby si za přispění všech těch, kteří o takové vozy nestojí, mohli koupit nové auto až o 157 tisíc levněji. Šéf modrého oválu Jim Farley ovšem již varoval před přehnaným optimismem. Dle něj totiž zakrátko podíl elektrických aut na celkových registracích poklesne ze stávajících 10 až 12 procent na pouhých 5 procent.
To ovšem automobilku vedlo k dramatickému přehodnocení své vlastní budoucnosti, která se tak jako tak nenaplňovala. Ony velké dodávky lithia nyní už zaručeně nebudou zapotřebí, v důsledku čehož Ford musel zrušit své objednávky u australské těžařské společnosti Liontown Resources, jak informuje Autoblog. Od té nakonec hodlá odebrat jen 256 250 tun, tedy polovinu původně nasmlouvaného množství lithia. Navíc v letech 2027 a 2028 nezamíří z Austrálie ke značce ani gram. Liontown oproti tomu dostal rok na splacení půjčky 6,2 miliardy korun, které si od Fordu vzal na expanzi svých dolů.
To je skutečně dramatický odklon. „Nové elektromobily Fordu jsou přijímány s velkým nadšením a poptávka po nich roste, načež musíme zajistit, že bude moci velmi rychle růst i výroba. Náš tým Model e se prokázal nemalou rychlostí a kreativitou, že se mu povedlo zajistit bateriovou kapacitu a vzácné kovy, které potřebujeme, abychom mohli dodat elektromobily milionům našich zákazníků,“ uváděl Farley v roce 2022. Současnou realitu už znáte. Neměli by takoví lidé dávno opustit své pozice? Budoucnost neodhadli nikoli o trochu, ale hned o celou flotilu parníků, přesto jim někteří dál věří, že teď už budou střílet přesně...
Modrý ovál chtěl do elektromobility šlápnout ve velkém, proto ostatně v letech 2021-2023 skupoval lithium, kde se dalo. Jenže realita je nakonec jiná, než jakou si značka vysnila. Foto: Ford
Zdroj: Autoblog
