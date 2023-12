Ford pro nezájem snižuje výrobu svého klíčového elektromobilu na polovinu, i to může být moc před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Totální fiasko, jinak nelze konfrontaci plánů Fordu s nynější realitou nazvat. Když si uvědomíme, jaké záměry modrý ovál měl ještě před rokem a co ohlašuje nyní, nelze si snad ani představit větší vystřízlivění.

Některá prohlášení nestárnou dobře, říkají Američané. A vědí, o čem mluví: „Ford dnes oznámil řadu kroků nezbytných pro získání potřebných surovin a kapacit pro výrobu baterií, které lajnují jasnou cestu k dosažení 600 tisíc prodaných elektrických aut do v roce 2023 a víc jak 2 milionů elektromobilů v roce 2026,” čteme v tiskové zprávě, která stále visí na webu automobilky pro média.

Je to snad zpráva z roku 2016, kdy si automobilka malovala krásnou budoucnost na dvě pětiletky dopředu a v mezičase se leccos pokazilo? Omyl! Tato slova Ford pronesl teprve loni, kdy měl na stole vyložené všechny karty a od kdy do makroekonomického vývoje nezasáhlo nic podstatného, co nebylo možné očekávat. Byl to jen projev naprosté naivity a odtržení od reality, před jehož dopady jsme varovali ještě o rok dříve. A nyní nastal nevyhnutelný náraz do zdi skutečnosti.

Fordu se jeho elektrické plány začaly hroutit už v průběhu roku, psali jsme o tom nejednou. Firma už v létě přiznala, že tyto plány nesplní a na elektromobilech letos prodělá nejmíň 98 miliard, později začala škrtat své další investice do těchto aut, odpískala stavbu nové továrny na baterky a kapacitu té stávající výrazně zmenšila. Nedávno pak začala narážet i na odpor dealerů, kteří nejlépe vidí, jak problematické je elektrická auta prodávat. Může být ještě hůř? No, může.

Automobilka totiž právě oznámila, že přehodnotila své výrobní plány pro rok 2024, které se týkají jejího klíčového elektromobilu - F-150 Lightning. Fordy F-Series jsou už po několik dekád nejprodávanějšími vozy USA a automobilka si tak od elektrické verze nejžádanějšího modelu F-150 logicky hodně slibovala. Realita ale těžce zaostává za očekáváními, však za celý letošní rok až do listopadu automobilka reportuje jen 20 365 prodaných exemplářů tohoto vozu, to je kapka v moři. A dosavadní měsíční rekord prodejů představuje jen 4 393 dodaných aut.

V tomto smyslu by bylo opravdu absurdní vyrábět dále v Dearbornu plánovaných 3 200 Lightningů týdně, kdo by je kupoval? Produkce tak byla snížena na polovinu, tedy na 1 600 vozů týdně, jak ale můžete vidět z výše zmíněných čísel, i to může být moc. Ford by musel prodávat aspoň 6 400 aut za měsíc, aby mu tolik aut k něčemu bylo - pokud jich letos prodal 20 tisíc celkem a nejvíc 4 400 za měsíc, sami si uděláte představu, jak daleko od tohoto cíle je.

Šéf Fordu Jim Farley k tomu řekl, že poptávka po elektromobilech neroste tak, jak společnost očekávala, viní z toho vysoké ceny a nedostatečnou infrastrukturu. To zřejmě vystihl správně, byť ne úplně, za nás ale nevíme, z čeho očekávaní firmy vůbec pramenila. Vysoké ceny elektromobilů nejsou nové, omezená využitelnost těchto aut není nová, jejich relativně krátká životnost není nová... To a další faktory líbivost elektrických aut přirozeně limituje a zvlášť v případě Fordu bylo absurdní pomýšlet na 600 tisíc letošních prodejů a víc jak 2 miliony o tři roky později. Nakonec se podívejme, kolik Ford letos hlásí prodaných elektromobilů na celém světě - za tři kvartály je to 116 tisíc aut, takhle málo. Je to méně než třetina toho, čeho by musel s plánovanými 600 tisíci ročními prodeji za tři kvartály zvládnout.

Automobilka tak prostě s elektromobily brzdí a vedle omezení produkce F-150 Lightning v USA zpomaluje také linku, která vyrábí Mustang Mach-E v Mexiku. Firma k tomu uvedla, že bude pokračovat v „přizpůsobování výroby poptávce zákazníků”, možná by pro ni ale bylo lepší a rozhodně levnější, kdyby se na zájem kupců předem zeptala a elektrické plány mu přizpůsobila rovnou. Zjistila by zcela bezpečně, že 600 tisíc kupců elektrických Fordů na světě v roce 2023 prostě neexistuje. A jsme si zatraceně jisti, že ani v roce 2026 jich nebudou existovat víc jak dva miliony.

Ford omezil výrobu elektrické F-150 na polovinu a máme pocit, že to není poslední omezení. Ani plánovaných 1 600 aut za týden dnes nemá komu prodat. Plány dostat letos k zákazníkům 600 tisíc elektromobilů na celém světě skončí na méně než třetině. Foto: Ford

