Ford prodělal za první kvartál 1,28 milionu Kč na každém prodaném elektromobilu, přesto musí zlevňovat před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Chcete si udělat představu o tom, jak utopickým byznysem dnes elektrická auta jsou? Stačí se podívat do kvartálních výsledků Fordu a máte celkem jasno. Modrý ovál tlačí vpřed vozy, na kterých masivně prodělává, upozaďuje pak ty, které živí celý jeho elektrický cirkus.

Elektromobily jsou v tuto chvíli mizerným produktem především z pohledu zákazníka. Neříkáme, že musí jít o špatná či nepoužitelná auta, v poměru hodnoty a ceny ale ve srovnání se spalovacími vozy sehrávají o poznání smutnější part. A to i poté, co byly spalovací modely mnohokrát uměle zdraženy ať už politicky diktovaným přerozdělováním nebo snahou maximalizovat marže na nich ze strany výrobců. Vyplatí se tedy aspoň těm, kteří je vyrábí?

Tesle možná, tradičním výrobcům ani omylem. Nedávno jsme se dozvěděli, jak prodělečným byznysem jsou pro VW, dnes se můžeme podívat na Ford. Ten se včera pochlubil svými kvartálními výsledky, které jsou jako celek pozitivní. Firma po prodělku z posledního loňského čtvrtletí vstoupila do letoška s o poznání lepší bilancí, když od ledna do března vydělala 1,76 miliardy dolarů, tedy asi 37,7 miliardy Kč. Detailní zkoumání výsledků ale mnoho důvodu k radosti nedává.

Jak už mnohokrát zaznělo Ford chce co nejdříve přejít na výrobu a prodej pouze elektrických aut. Proč? To se musíte zeptat jeho, ekonomické motivy k tomu ale nemá. Jak si správně povšimli kolegové z agentur AP a Reuters, Ford na elektrických vozech za první tři letošní měsíce prodělal 722 milionů dolarů. Přepočteno na vyrobené auto to znamená, že v prvním čtvrtletí prodělal víc než 60 tisíc dolarů (1,28 milionu Kč) na každém prodaném elektromobilu. A to se vyplatí.

Co jej tedy živí? No staré dobré vozy s motory s vnitřním spalováním. Na těch vydělal 2,62 miliardy dolarů, takže vydělává 3 715 USD a 4 053 USD (79 500 resp. 86 700 Kč) na každém osobní resp. užitkovém voze. To hned dává smysl nechtít do budoucna prodávat nic než elektromobily, tedy pokud chcete co nejdříve zkrachovat.

Jistě, na výsledky firmy nelze pohlížet jen takto jednoduše, nicméně i tato bilance mnohé naznačuje. Ford nezačal s elektromobily včera, není to tedy tak, že je momentálně provází nějaké dramatické investice z ničeho - investuje „jen” do vývoje v výroby dalších modelů jako u spalovacích aut. Přesto je bilance taková, jaká je. A víc jak milion korun na kuse jsou opravdu velké minusy, nakonec se podívejte na jednotkové zisky u spalovacích modelů.

Tato zpráva navíc přichází v momentě, kdy Ford pod tlakem snižování cen Tesly také zlevňuje svůj Mach-E v USA o další až 4 000 USD, tedy asi 85 600 Kč. Prodělává a zlevňuje, takže nejspíš bude prodělávat ještě víc. Co mu ale zbývá, když jsou elektromobily po všech podporách pořád drahé, pořád ztrátové a pořád nekonkurenceschopné? Moudří dávno tvrdí, že sázka na elektromobily je obrovský hazard. A zůstává jím dodnes.

Ford musel zlevnit elektrický Mustang Mach-E o dalších až 86 500 Kč i v momentě, kdy na každém prodělává přes 1 milion Kč. Tomu se říká dobrý byznys. Foto: Ford

Zdroje: Ford, AP/Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.