Ford prodělává 697 tisíc Kč na každém prodaném elektromobilu, už brzdí s koncem spalovacích motorů

A je třeba dodat, že jde o ten nejoptimističtější možný pohled na věc, realita bude podle všeho ještě horší. Navenek to modrý ovál absurdně prezentuje jako výhodu, uvnitř už se ale začínají hýbat ledy.

Teprve včera jsme vás informovali o masivně rostoucích prodělcích Fordu na elektrických autech. Firma pro letošek nečekala nic krásného, přesto musela své pesimistické vize přehodnotit k ještě horšímu stavu - původně předpokládala, že v roce 2023 prodělá na elektrických vozech 3 miliardy USD, tedy, asi 65 miliard Kč. Nyní už očekává, že ztráty z prodeje elektromobilů letos dosáhnou 4,5 miliardy dolarů, asi 98 miliard korun. A nikde není psáno, že její výhled do budoucnosti neprojde další korekcí.

Na věc se ale dá podívat i jinak, optikou ztrát na jednom prodaném voze. Divize Model e, která má Fordy s elektrickým pohonem výlučně na starosti, měla v druhém letošním kvartálu velkoobchodně prodat 34 tisíc aut, takže stačí celkem jednoduchá matematika, abychom se dopočítali ztráty 32 000 dolarů a každé prodaném voze. To znamená, že s každým prodaným elektromobilem Ford odepíše asi 697 tisíc Kč, to se vyplatí.

Ďábel se ale skrývá v detailech, jak praví klasik. Pokud si vzpomenete, za první kvartál Ford takto prodělal 1,28 milionu Kč na každém elektromobilu, jeho maloobchodní prodeje elektroaut ale z kvartálu na kvartál klesají a ztráta roste. Prodělek na každém autě by tedy měl být ještě vyšší, nikoli nižší, Ford ale komplexně reportuje jen ona velkoobchodní čísla týkající se odbytu elektromobilů, kde se zřejmě skrývají i tisíce a tisíce skladových aut. Není způsob, jak zjistit celou pravdu, tu zná jen Ford. A chlubit se takovými věcmi nebude, už ztráta skoro 700 tisíc na každém velkoobchodně prodaném autě je dost děsivá.

Pikantní je, že Ford tento stav prezentuje oficiálně jako skvělou věc: „Krátkodobá rychlost přijímání elektromobilů ze strany zákazníků bude nižší, než jsme čekali, z toho ale budou profitovat ti, kteří se snaží jako první,” řekl k věci Jim Farley, šéf automobilky. Zatím z toho velký profit není...

A dění uvnitř značky naznačuje, že taková slova jsou spíše sedativem pro investory. Nejlépe o tom svědčí vyjádření Marka Rushbrooka, šéfa divize Ford Performance, který popřel zprávy o tom, že by Ford chystal konec osmiválcových motorů s tím, jak přechází na elektřinu. To by vzhledem k posedlosti automobilky i dávalo smysl, tváří v tváří faktu, že zisky z prodeje spalovacích aut doslova záplatují ztráty z prodeje elektromobilů, si to ale stěží může dovolit.

„Nestanovili jsme žádné koncové datum,” řekl Rushbrook s tím, že tržní regulace sice činí spalovací motory náročnější na vývoj a uvádění na trh, přesto s ním nekončí. „Kdo může upřímně říci, co se bude dít s předpisy, ale dokud budeme moci, budeme je vyrábět,” dodal mnohem rozumněji k budoucnosti motorů V8 v nabídce modrého oválu. Pokud automobilka „bude prodávat, dokud bude moci” i osmiválce, proč by končila s čímkoli menším? Je to pořád stejná hra na čistě elektrickou budoucnost, která nepřichází a hned tak přijít ani nemůže.

Sám Ford přiznává, že Mustangů Mach-E za druhý kvartál vyrobil 38 497, prodal ale jen 8 633. Tudy asi povede cesta k rozporu mezi malo- a velkoobchodními prodeji, i při počítání těch druhých zmíněných ale automobilka prodělává na každém elektroautě majlant. Není tak divu, že se spalovacími vozy zase tak moc skončit nechce. Foto: Ford

