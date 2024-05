Ford prodělává už 2,3 milionu Kč na každém prodaném elektromobilu, pro nezájem ruší objednávky baterek před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

A tento výsledek elektrická divize Fordu vykazuje v momentě, kdy se její odbyt daří celkem razantně navyšovat navzdory stagnaci celého trhu. Ani to nestačí k tomu, aby ztráty dál nestoupaly.

Ford před třemi roky vsadil na elektromobily prakticky všechno navzdory varováním před tím, jak bláhové to je. Teď už ví, že chyboval. Sám nejvyšší šéf automobilky nedávno označil tuto slepou sázku za „pitomou vizi”, kterou nyní automobilka přehodnocuje i v Evropě. S jakým úspěchem se nový přístup setká, ukáže jen čas, podle nás je modrý ovál pořád příliš málo razantní. Ať už ale bude budoucnost jakákoli, současnost jeho „elektrických aktivit” je nanejvýš tristní.

Elektrická Divize „Model e” je pro Ford dlouhodobě ztrátovým projektem, její negativní dopady na hospodaření firmy jsou ale stále větší. A to navzdory tomu, že trh s elektromobily jako celek „jen” stagnuje, třeba v USA vzrostl za první letošní čtvrtletí o 2,6 procenta. A pro Ford dokonce stoupá - prodeje elektrických Fordů během prvních tří měsíců roku vzrostly meziročně o 86 procent, jenže všechny tři modely s elektrickým pohonem se postaraly jen o 20 223 prodaných vozů. Prakticky každý spalovací vůz značky tak překonal prodeje všech elektrických typů dohromady, to není dobré.

Hospodaření elektrické divize Fordu tak míří dál ke dnu, jak informuje Bloomberg s odvoláním na své zdroje uvnitř společnosti. Automobilka má v tuto chvíli prodělávat už 100 tisíc dolarů, tedy asi 2,3 milionu Kč, na každém prodaném autě s elektrickým pohonem. To je obrovské číslo a vlastně může být ráda, že její elektrické aktivity nejsou větší - takto může snadno díry v lodi svých financí způsobené elektrickými torpédy zalepit pořád mocným medem zisků z prodeje elektrických aut.

V reakci na to měla automobilka opět podle zdrojů Bloombergu zrušit část dříve provedených objednávek nových baterií od asijských firem SK On, LG Energy Solutions a CATL. Spolupráce se všemi dodavateli pojede dál, pokud ale Ford omezuje budoucí dodávky baterií, sám počítá s tím, prodeje jeho elektrických aut nebudou takové, jaké očekával. A to může ztráty dál zvýšit.

Fascinující je, jak se v reakci na to množí zprávy o tom, že informovat takto o hospodaření Fordu s elektromobily je zavádějící. Že je přece jasné, že když teď mohutně investuje do přechodu na jiný typ pohonu, tak bude trvat, než se prodeje elektrických aut pořádně rozjedou, a do té doby budou ztrátové. Srdce ekonoma nad takovými zkazky krvácí, podobné námitky, jaké vytáhl třeba David Fickling, jsou nesmírně zavádějící samy o sobě. To je elektrické „hujerství” ve své nejryzejší podobě.

Však jak jinak byste to chtěli počítat? Ignorovat výdaje, počítat jen příjmy? Říkat, že je všechno v pohodě, i když není? A co za pár let, až se investice sníží? Počítat jen obraty a říci, že elektromobily generují ohromné zisky, i když jste do nich před léty nacpali miliardy? Je naprosto normální, že křivky výdajů a příjmů související se životním cyklem určitého produktu mají úplně jinou podobu v průběhu času, je to tak vždy a jinak o tom rozumně účtovat ani nelze.

A i kdybychom tuto optiku náznakem přijali, je třeba se ptát, jak moc lze vůbec říci, že elektromobily jsou něco nového. Copak se do nich začalo investovat loni? Copak se začaly prodávat letos? Mohutné investice automobilek s nimi spojené sahají až do minulé dekády a zrovna Ford už tři roky hovoří o tom, že nezná jinou budoucnost. Říkat, že přesto teď prodělává 2,3 milionu korun na každém prodaném voze tohoto typu, je ta nejpřesnější možná reflexe ekonomické reality jeho podnikání v tomto oboru.

Většina automobilek na tom bude podobně, obvykle se ale takového čísla nelze dopočítat, neboť konkurenční firmy obvykle hospodaření s elektromobily neoddělují od ekonomických výsledků zbylých aktivit. Ford to dělá právě proto, aby sám jasně viděl, jak moc se mu které aktivity vyplatí a neschovával „elektrické náklady” do výdajů spojených s úplně jinými typy aut.

Proto také sama automobilka odmítá, že by separátní hospodaření elektrické divize bylo zavádějící, právě naopak. Finanční ředitel Fordu John Lawler v reakci na výše zmíněnou kritiku řekl, že divize Model e prostě musí být samostatná a sama se musí postarat o návratnost investice, kterou s nimi společnost spojila. To je skutečně jediný možný, jediný korektní a transparentní způsob hospodaření.

Auta jako Mustang Mach-E jsou pro Ford zdrojem obrovských ztrát. Kreativní účetnictví to může změnit, jistě, ale kritizovat Ford za to, že se právě toho nedopouští a chce, aby jeho investice do elektromobilů byly rentabilní samy o sobě, je mimořádně absurdní. Foto: Ford

Zdroje: Bloomberg, Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.