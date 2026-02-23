Ford propálil svou prý klíčovou novinku rok před premiérou, bude zklamaný, jak málo s ní dokáže
Petr Prokopec
Ford propálil svou prý klíčovou novinku rok před premiérou, bude zklamaný, jak málo s ní dokáže
před 8 hodinami | Petr Prokopec
Očekávání úspěchu tohoto auta vychází z předpokladů tak naivně mylných, až těžko věříme tomu, že za nimi stojí kdysi největší automobilka světa. Ale je to tak a pohled na plánovanou podobu vozu nás optimismem nezalévá. Tohle spíš vypadá na Teslu Cybertruck 2.0.
Ford u nás loni prodal 210 kusů elektrického modelu Explorer, zatímco na Capri připadá 159 registrací. Dalších 39 lidí zlákal Mustang Mach-E, zatímco všechny verze Transitu s elektrickým pohonem si objednalo dalších 57 zákazníků. To znamená, že všechny elektromobily značky dohromady oslovily jen 465 kupců a celkem si dokážeme představit, co za kupce to bude - z řad běžných zákazníků, rozumějte konečných spotřebitelů libovolného typu, se jich bude rekrutovat jen hrstka.
Ještě tragikomičtější rozměr zmíněnému číslu dává odbyt loni skončivšího Focusu, který jen s benzinovými motory dosáhl na 485 registrací, k čemuž se navíc přidalo ještě 134 dieselových aut. A znovu si dokážeme představit, co za kupce to bude - budou to hlavně ti „normální” zákazníci, o které má smysl usilovat především. Je zkrátka jasné, po čem klientela touží. Jenže Ford jí něco takového hodlá dopřávat stále méně, značka víc než staletí spojená s lákavým poměrem hodnoty a ceny vidí svou budoucnost stále hlavně v drahé elektromobilitě.
Proto má ostatně již příští rok dorazit první vlaštovka ze zcela nové rodiny, a sice bateriový pick-up, který bude následován všemožnými SUV a dokonce dodávkou. Některé z nich mají zůstat vyhrazené pouze na americkém kontinentu (což je při tamním aktuálním nezájmu obzvlášť pikantní), jiné se ovšem dostanou také do Evropy. Přičemž Ford předpokládá, že klientela při jejich nakupování ponechá zdravý rozum doma. Ohromit je totiž chce nízkou cenou, za kterou jim nabídne neobvykle malé baterie. Podle automobilky totiž vše vyřeší hlavně aerodynamika a urychlené dobíjení.
Jenže i kdyby Ford pěchoval do svých novinek kilowatthodiny horem dolem, stále se zdaleka nedostane na úroveň tankování palivové nádrže. Malé baterie pak i přes aerodynamická zlepšení v některých detailech na dlouho nevydrží kvůli tomu, že jsou... malé, což znamená, že lidé budou u dobíjecích stojanů pečení vaření. Po něčem takovém ale nejspíše netouží ani ten největší „elektro-masochista“. Jakkoli pár takových by chystaný pick-up zlákat mohl svým velmi neobvyklým designem. Ten se objevil na jedné ze skic na dříve probíraných upoutávkách. Ford tak zřejmě propálil zamýšlený design vozu a níže jej můžete vidět docela jasně.
Je samozřejmě otázkou, jak je viděné blízké sériové verzi, odpovídá to ale tomu, co Ford o vozu říká - tohle je pojetí oddané minimalizaci aerodynamického odporu. Výsledek ale víc než jako auto pro každý den připomíná spíš stylový vůz - třeba korba je z obou stran obehnána vysokými bočnicemi, které do jisté míry připomenou Teslu Cybertruck.
Ford k tomuto řešení přistoupil znovu kvůli aerodynamice, tím dal ovšem na frak praktičnosti. U Tesly něco takového vadí méně, její Cybertruck si lidé nekupují na stavbu, ale spíše jako symbol životního stylu. Jenže modrý ovál by měl zastávat roli pracovního valacha. To znamená, že přístup k nákladovému prostoru bude omezený. A jakmile na korbu složíte třeba europaletu převyšující linii střechy, budou veškeré aerodynamické výhody tak jako tak v trapu, zůstane už jen nepraktičnost.
Za tu si pak Ford chce účtovat od 30 tisíc dolarů, což je zhruba 615 tisíc korun. To na první pohled není až tak vysoká suma, zvlášť na dnešní dobu, jenže co za ní? A počítat s ní mohou jen Američané, v Evropě automobilka jistě vyrukuje s vyššími sumami, ovšem až u dalších elektrických novinek. V USA už dnes několik elektromobilů s cenou okolo 30 000 USD existuje, ovšem ani ty nejsou trhákem.
Za danou sumu totiž již dnes koupíte Chevrolet Equinox EV a Bolt či Nissan Leaf. Ani v jednom případě sice nejde o pětimetrový pick-up, ten tady ale bude spíš na obtíž. Leaf je navíc zatím k mání jen s bateriemi o kapacitě 75 kWh, na cestě je však verze s 52 kWh, která tak bude ještě o poznání levnější.
Ford tedy sází na produkt, který podle nás nemá šanci oslovit davy, spíše bude vyhledáván ještě menším počtem jednotlivců, než tomu bylo u již ukončeného F-150 Lightning. Přičemž vyhození šéfa značky Jima Farleyho nejspíše ničemu nepomůže, neboť bateriový pohon se snaží tlačit rovněž Bill Ford, pravnuk zakladatele automobilky. Věčný spánek Henryho Forda tak asi jen stěží může být poklidný, neboť jím vybudovanému impériu hrozí další kolaps - a nedá se říci, že by ten, který firmu dostal do dnešní pozice, byl malý.
To je on, všech „elektro-masochistů“ šampion. Tedy chystaný pick-up modrého oválu, který chce bodovat hlavně nepraktičností a nepoužitelností, to nemůže fungovat. Foto: Ford
Zdroje: Ford, Carscoops poprvé a podruhé
