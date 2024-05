Ford prosí vlastní dealery, aby zastavili investice do prodeje elektromobilů, víc jak polovina je nabízet ani nechce dnes | Petr Miler

Je to další nepřehlédnutelný projev zásadní změny strategie modrého oválu. Ještě před pár roky tlačil vlastní dealery k tomu, aby se „upsali” prodeji elektrických aut, jinak skončí na druhé koleji. Dnes všechny žádá, aby nevyhazovali peníze investicemi do jejich prodeje.

Na Spojených státech amerických lze milovat i nenávidět spoustu věcí, v obchodní či podnikatelské rovině se ale snadno najde víc těch druhých. Je to pořád primárně tržní prostředí, které odměňuje přizpůsobivé a trestá zkostnatělé. Když jsme tedy roky kritizovali některé automobilové firmy za jejich dogmatické uvažování v případě oddanosti vlastní elektrické budoucnosti, která ani za mák nevzešla z poptávky zákazníků, opakovaně jsme vyjádřili přesvědčení, že ho jako první přehodnotí právě americké společnosti.

V principu sice fungují ty evropské velmi podobně, obvykle jsou ale skryté za méně průhlednou vlastnickou strukturou, která zpomalí odezvu na jediný klíčový požadavek akcionářů - dosahovat zisku. V USA to u veřejně obchodovaných firem nemajících jednoho majoritního akcionáře jednoduše není možné. Přestane se dařit, hodnota akcií začnou klesat, investoři znervózní a buď šéf firmy otočí kormidlem, nebo bude odvolán po příští valné hromadě. Takhle prosté to je. A protože si něco takového sám nepřeje, nebude roky zabedněně trvat na něčem, co firmu táhne ke dnu, jakási samouzdravovací schopnost amerických akciovek je v tomto ohledu ohromující.

Nedivíme se tedy ani trochu, že je to Ford, který v poslední době mohutně mění svůj své smýšlení o elektromobilech. Kdysi se jim zavázal, chtěl nabízet jen ty, ale nevyšlo to. A kdyby pokračoval dál stejným směrem, ohromné ztráty spojené s prodejem těchto aut by jej dříve nebo později přivedly ke krachu. Skoro denně jsme tak nyní svědky toho, jak Ford své uvažování mění. A dnešek zjevně nebude výjimkou.

Je to jedna velká pikantérie, neboť modrý ovál ve svém dogmatismu začal už před léty nutit vlastní dealery zavázat se k ohromným investicím do elektrických aut. Šel na to chytře, když jim dal na výběr, že mohou buď mohutně investovat a elektromobily prodávat, nebo do prodeje elektromobilů nenacpou ani cent a o možnost je nabízet přijdou. Pro Ford mohlo být varováním už to, že víc jak polovina dealerů značky elektromobily prodávat odmítla, automobilka ale jela dál po stejné trajektorii. Až teď otočila.

Jak informují kolegové z Auto News, dealeři značky po celých USA byli Fordem požádáni, aby zastavili své investice do prodeje elektromobilů, neboť automobilka ztratila jistotu, že míří správným směrem. Formálně Ford diplomaticky uvádí, že k výzvě k zastavení investic přistupuje na základě zpětné vazby z několika celostátních setkání s vlastními dealery a jejich obavách z budoucnosti tváří v tvář rychle se měnícímu trhu s elektromobily. Méně diplomaticky řekněme, že Ford konečně přestal ignorovat nářky dealerů nad tím, že o tato auta je jen velmi malý zájem a mohutné investice do jejich prodeje se pro ně snadno mohou stát nenávratnými.

Automobilka totiž po každém dealerovi požadovala investici ve výši 500 tisíc dolarů (11,4 milionu Kč) za školení a vybavení související s nabízením elektrických aut. To samo o sobě odradilo zmíněnou víc jak polovinu prodejců, prskat ale nyní začali i ti, kteří peníze dali a vidí, že zájem o auta jako Mustang Mach-E a F-150 Lightning je velmi okrajový. Ford původně nařídil, aby prodejci, kteří chtějí elektromobily prodávat, dokončili veškeré přípravy v průběhu roku 2024, nyní je ale naopak žádá, aby další investice zastavili. Novou strategii pak hodlá oznámit v červnu.

Že se tak děje, přiznal za Ford Andrew Frick, šéf divize Ford Blue. Pro Autonews řekl, že společnost nechce, aby prodejci dělali jakákoli finanční rozhodnutí mezi dneškem a polovinou června. „Je skvělé, že jsme vedli upřímné diskuze o všech aspektech našeho byznysu,” uvedl dále. Takové fráze člověk obvykle říká, když ho emotivně griluje skupina rozhořčených obchodních partnerů, což se tady nejspíš také stalo.

Ford ale vzhledem k předchozím změnám vlastního přístupu nebude v defenzivě vysloveně nerad. Přehodnocení přístupu k vlastním dealerům přichází v návaznosti na několik předešlých kroků samotné firmy reflektující znepokojení automobilky ze zpomalujícího zájmu o elektromobily. A něco nám říká, že ani tento krok nebude tím posledním.

