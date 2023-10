Ford říkal, že elektromobily v Evropě nezlevní. Teď jsou rázem o 320 tisíc Kč níž a stejně to není k ničemu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Léčba trhem je nakonec to nejlepší, co si každý byznys může přát. A tak vlastně buďme za Ford rádi, že se mu této léčby dostává po silných dávkách. Terapie bude ale muset zjevně probíhat hodně dlouho, než se modrý ovál napraví.

Když Tesla zkraje letošního roku naplno rozjela masivní slevy ve snaze rozprášit své skladové zásoby a využít své už poněkud přebujelé výrobní kapacity, ostatní se tvářili, že je v tom sama. A pokud v tom není sama někde, zaručeně v tom zůstane sama v Evropě.

Museli jsme se tehdy smát - co vede konkurenční automobilky, kterým se proti elektrickým Teslám, proti lídrovi trhu nedařilo prosadit do teď, k přesvědčení, že když americká značka zlevní, čímž své vozy nepochybně učiní atraktivnějšími, budou na to moci koukat s tím, že jejich prodeje to neovlivní? Odpověď pochopitelně neznáme, ale bylo to přesně tak. Podobně se tvářily značky jako VW, Volvo nebo Renault, snad nejkomičtější byl ale přístup Fordu.

Ten totiž v reakci na krok Tesly zlevnil v USA, a to poměrně výrazně, řekl však, že v Evropě totéž neudělá, i když Tesla podobně zlevňovala také zde. Ford toho času říkal, že nemá „žádný plán na snižování cen” v Evropě a že slevy Mustangu Mach-E je v Americe jsou „specifické pro severoamerický trh” a tady „není co oznamovat”. V této pozici pak setrvával ještě v květnu, kdy se ukázalo, že na každém prodaném elektromobilu prodělává 1,28 milionu Kč. V USA přesto znovu zlevnil, v Evropě znovu ne.

Že se mu tu v této pozici zlevňovat nechtělo, chápeme, ale co je zákazníkovi po tom, za jakých podmínek nějaké auto vyrábíte? Tomu je to „šumák” a když nejste konkurenceschopní, neprodáte nic. Ekonomická pravidla jsou ale jasná a mimo jiné praví, že je pořád lepší prodělávat klidně všechny variabilní náklady spojené výrobou toho či onoho, pakliže dokážete umořovat aspoň ty fixní. Lidsky (nepřesně) řečeno - automobilkám se obvykle vyplatí prodávat vozy klidně s masivními ztrátami, než aby je vyráběly na sklad, nevyráběly nic, nechaly zaměstnance doma s polovičním platem apod. A tak přesně tohle Ford dělá.

Automobilka tedy rozjela nové kolo evropského zlevňování, kdy třeba ve Velké Británii nabízí Mustang Mach-E o 7 000 liber (tedy asi 200 tisíc Kč) levněji než dosud. Auto tedy začíná na 43 830 GBP za základní verzi Select, což je - náhodička, samozřejmě - méně než cena nejlevnější Tesla Model Y tamtéž (44 900 GBP). Ale Ford nebude zlevňovat a určitě ne tak, aby jeho vozy stály méně než Tesly, to samozřejmě ne, ani náhodou, nikdy.

Ještě více šly ceny postupem času dolů v Česku. Když Ford říkal, že ani náhodou nezlevní, protože prostě ne a jeho ceny jsou jednoduše super, přišel tu základní Mustang Mach-E na 1 558 900 Kč. Od té doby ale také nezlevnil, protože zlevňovat se nebude, jen shodou náhod dnes v jeho ceníku najdeme stejný vůz od 1 238 900 Kč, tedy o masivních 320 tisíc Kč levněji. O stejnou sumu šly dolů všechny verze až po vrcholné provedení GT, to stávalo 2 123 900 Kč, dnes je za 1 803 900 Kč. Jak sami vidíte, slevy nikde, tohle přece není zlevňování. Nebo je?

No dobře, dost žertů, Ford prostě zlevňuje a Tesle se snaží vyrovnat, vlastním ohromným ztrátám z prodeje těchto aut navzdory. Pikantní je, že mu to stejně není skoro k ničemu, neboť prodeje Mustangu Mach-E váznou a třeba mrzkých 49 letos prodaných kusů u nás dokonce nevyrovná ani místní odbyt okrajového benzinového kupé stejného jména (62 aut). Samotnou automobilku i její dosavadní zákazníky pak tato živelná strategie jen dál poškozuje, jak jsme probírali včera. Není to dost signálů na to, aby si Ford vyndal hlavu z míst, kam se fyzicky skoro nedá strčit, a začal znovu používat zdravý rozum a základní ekonomické poučky? Máme pocit, že ano, ale modrý ovál to zaručeně uvidí jinak a nejpozději v pondělí oznámí, že s elektromobily to potáhne na věčné časy a nikdy jinak. A když na nich nevydělá v roce 2026, tak v roce 2028 už určitě ano.

Ford samozřejmě elektromobily v Evropě nezlevňuje, akorát třeba ceny Mustangu Mach-E klesly o 320 tisíc Kč za pár měsíců. Jak to jen ti Američané dělají? Foto: Ford

Zdroje: Ford, Autocar, Inside EVs

Petr Miler

