Ford ruší třetinu směn na výrobu klíčového elektromobilu, už tak nízké prodeje dál kolabují

Ford ruší třetinu směn na výrobu klíčového elektromobilu | Petr Miler

/ Foto: Ford

„Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že prodeje vozu zkolabovaly,” říká k věci jeden ze zaměstnanců značky. Měl to přitom být klíč k úspěchu, prodejní hit, neadekvátní technika a relativně vysoká cena mu ale lámou vaz.

Kdybychom začali tento článek s tím, že Ford vsadil vše na elektromobily a nikdo neví, proč to vlastně udělal, opakovali bychom se. Zmínili jsme to mnohokrát, vysvětlení pro to nenašli nikdy a zaručeně ho nenajdeme ani dnes. Pokud chce značka, která proslula skoro nekonečně využitelnými automobily za dobré ceny prakticky pro kohokoli, přepnout na skoro nepoužitelné automobily, které jsou snadno násobně dražší, voní to po hara-kiri i bez dalšího vysvětlování. Přesto Ford touto cestou míří.

Kritizujeme to už roky, zejména pak od chvíle, kdy Ford tuto strategii zvolil jako cestu k nápravě problémů s odbytem konvenčních modelů. To nedává smysl, ti smířlivější ale tehdy mohli říci, že je to záměr pro Evropu, kde je elektromobilita přece „naplánovaná”, tak proč by ji neplánoval i Ford? Mohli bychom namítnout, že když politici naplánují východ slunce v 7 hodin večer, také se to nestane, ale dělat to ani nemusíme. Na velmi podobnou kartu Ford sází i v USA a to je teprve fiasko.

Automobilka za oceánem jednak - stejně jako u nás - mocně věřila elektrickému crossoveru Mach-E, který má daleko k prodejnímu hitu. Jistě ještě více nadějí ale vkládala do pick-upu F-150 Lightning, tedy elektrické verze nejprodávanějšího auta USA už po více jak čtyři dekády. Co jiného by mělo na lidi fungovat, když ne elektrické provedení takového bestselleru? To si asi řekli u Fordu, položili si ale úplně špatnou otázku.

Pick-upy jsou také auta, od kterých se očekává vysoká praktická využitelnost a maximální flexibilita, obojí je ale elektricky poháněným vozům přirozeně cizí. Přidejte si vyšší cenu a bum, rána bleskem nemíří do prodejních tabulek, ale do samotného Ligthningu. Jeho prodeje jsou dlouhodobě zklamáním a už dříve Ford vedly k ke zrušení plánů na elektrické prodeje v dalších letech a oznámení, že na elektromobilech letos prodělá skoro 100 miliard. Byl to konec příběhu? Ani ne, je ještě hůř.

Dosud Ford aspoň tohle auto ve velkém vyráběl, i když neprodával, teď už ví, že splnění aspoň výrobních plánů bude kontraproduktivní. V pátek tak oznámil, že ruší třetinu směn na výrobu F-150 Lightning v Michiganu, přičemž tento krok nemá nic společného s aktuálními stávkami v některých fabrikách firmy. Automobilka jako důvod uvedla „více problémů”, mimo jiné s dodávkami některých komponentů. Tomu ale nevěří snad nikdo - Wall Street Journal cituje jednoho ze zaměstnanců firmy s tím, že důvod je přesně takový, jaký se nabízí už na první pohled: „Nemusíte být raketový vědec, abyste pochopili, že prodeje našeho Lightningu zkolabovaly,” řekl.

A vskutku, sama automobilka minulý týden přiznala, že prodeje elektrické F-150 v USA klesly v třetím kvartálu roku o 46 % a za celý rok tvoří asi jen 2 % všech prodejů Fordů řady F. Automobilka se tak potýká s prakticky stejnými problémy jako koncern VW a také je podobným způsobem řeší. Co jiného ale mohla čekat, když nabízením elektromobilů odpovídá na otázku, kterou ze zákazníků nepoložil prakticky nikdo?

Ford F-150 Lightning je od první chvíle nesmysl, elektrický pohon je s takto koncipovaným autem za současných možností techniky prakticky neslučitelný. Ford ale už pěkných pár let nepřemýšlí a jde za jediným cílem hlava nehlava. Teď má, o co si dlouho říkal. Foto: Ford

Zdroje: Ford, WSJ

