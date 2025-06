Ford s okamžitou platností zastavil prodej svého elektrického propadáku. Chybět bude málokomu, v Česku skoro nikomu včera | Petr Miler

/ Foto: Ford

Úplné zastavení prodejů, dodávek dříve prodaných aut i jakýchkoli testovacích jízd existujících vozů, to je následek aktuálního kroku Fordu spojeného s Mustangem Mach-E. Za vše může od počátku naprosto nesmyslná a zbytečná sázka na dveřní systémy bez fyzických klik.

Mělo to být jedno z aut, které se stane novým bestsellerem Fordu po odpískání tradičně úspěšných modelů jako Fiesta, Focus a Mondeo, nic takového se ale nestalo. Zejména v Evropě se elektrický Mustang Mach-E stal propadákem svého druhu, když si letos podle statistik Data Force našel už jen 1 877 kupců. To je jednak zoufale málo, jednak je to o 66 procent (sic!) méně než loni. Poslední evidovaný měsíc s pouhými 441 prodeji a téměř 77procentním meziročním poklesem je pak už jen totální fiasko.

Ford tak dál okatě ignoruje preference svých vlastních zákazníků, neboť dokonce i onen odpískaný Focus se pár měsíců před úplným skonem prodává víc jak 10krát líp (letos 27 360 aut). Nic to ale není oproti Česku, kde si Mach-E koupil dle dat SDA za poslední měsíc už jen jediný člověk a Focus jej prodejně překonal 76krát.

V USA je to s prodejem tohoto modelu o něco lepší, aktuálně tam ale Ford s elektromobily též neslaví úspěchy. 19 258 letošních prodejů nezní tak tragicky, v 884 006 celkových prodejích jde ale o kapku a je to také mimochodem méně než u skutečného Mustangu .Tedy sportovního kupé, vedle kterého by rodinné SUV mělo být zásadně žádanějším zbožím. Mimochodem, když v minulosti Mach-E náhodou někdy prodejně předčil původní Mustang, to bylo zpráv o tom, jak se všechno mění. Kdo vám ale aktuálně řekne něco o tom, jak si Mach-E vede? Tolik k černobílému vidění světa většinou současných automobilových médií.

Výše popsané zní pro Ford jako slušná tragédie, ale jak vědí nejlépe rytíři z Blaníku, nikdy není tak špatně, aby nebylo ještě hůř. A je. Ford informuje, že aktuálně byl nucen kompletně zastavit prodeje Mustangu Mach-E po celém světě, zamezit jeho dalším dodávkám a nedovolit ani pouhé testovací jízdy. K tomu je nucen svolat do servisů všechny dříve prodané vozy kvůli nezbytné opravě. Za vše může docela absurdní technické selhání vozu, pro které automobilka zjevně nemá bezprostřední řešení.

Skoro se divíme, že firma nedoporučila statisícům majitelů Mach-E z celého světa vůz raději nepoužívat, neboť jim může dost zkomplikovat život. Buď jak buď, asi 197 tisíc majitelů z USA a asi 120 tisíc ze zbytku světa bude muset absolvovat opravu dveřních systémů, které mohou uvnitř vozu neřešitelně uvěznit kohokoli, kdo se v něm ocitne.

Problém pramení z absurdity první kategorie - auto nemá fyzické kliky dveří a bez elektřiny jej nelze otevřít. Té by měl mít Mach-E dost, jenže k tomuto používá 12voltovou baterii jako spalovací vozy, která - pokud se vybije - může zamknou dveře bez jakékoli (!) možnosti jejich otevření. Vůz je pak sice pořád možné otevřít zevnitř, ale z prostoru cestujících zepředu, zvenčí se to nedaří ani specialistům na odemykání aut v takových situacích. Na internetu pak najdete příběhy lidí, kterým auto uvnitř uvěznilo dítě, které pak nebylo možné osvobodit jinak než rozbitím jednoho z oken, protože přístup zvenčí se skutečně ukázal nemožným a třeba kojenec se sám osvobodit nedokáže.

Automobilka tak musí auta nějak opravit. Teoreticky se to může stát jen s pomocí vzdálené aktualizace, ani takové řešení ale v tuto chvíli hotové nemá, proto přišlo bezpodmínečné zastavení prodejů po celém světě. K tomu se chce snad říci jen jedno: Co bylo špatného na fyzických klikách dveří? Auto s tímto elektronickým nesmyslem, kdy se závislým na nabité baterce stane i taková prkotina jako „e-dveře”, a to bez možnosti ji v případě nouze zvenčí jakkoli obejít, bych si nikdy v životě nekoupil. Je to jen koledování si o malér pro nic. Pro nic.

Ford to u nás asi mrzet nebude . i kdyby takto smýšleli všichni, přijde o jedno prodané auto za měsíc. A v Evropě je situace podobná. Což nás přivádí ke kacířské myšlence, zda automobilka nezastavuje kvůli roky známému problému prodeje až moc ochotně - takto aspoň bude mít zdůvodnění k nule padajících prodejů, ke kterým ale dochází i bez ohledu na tento problém.

Ford Mustang Mach-E aktuálně ani nekoupíte, ani neprojedete, ani si nepřevezmete dříve pořízený vůz, stala se z něj pojízdná past svého druhu. Kolik lidí to asi bude mrzet? Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.