Ford schoval pod kapotu nejnovějšího modelu vtipný vzkaz, dosud si jej nikdo nevšiml před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Automobilky nezažívají zrovna nejlepší časy, je ale dobře, že si i v takový moment najdou čas na legrácky. V případě Fordu je jich bezpočet v modelu Bronco a tzv. „easter egg” nechybí ani novému Mustang Mach-E.

Pojem „easter egg“ po vzoru anglosaských velikonočních tradic odkazuje na různé vzkazy, obrázky či šifry, které tvůrci ukryli do svých produktů. Vůbec poprvé jej použil někdejší ředitel softwarového vývoje společnosti Atari Steve Wright v roce 1979, který hledání skrytého vzkazu v nové hře přirovnal právě k hledání velikonočních vajec. Tím odstartovala tradice, která zasáhla snad všechna odvětví. To automobilové není výjimkou, jak nám naposledy připomněl třeba Ford. Modrý ovál totiž Bronco nové generace skrytými vzkazy, šiframi a legráckami doslova prošpikoval.

Americká automobilka nově dokazuje, že její počin nebyl ojedinělý a čas na legrácky si umí najít i v době koronaviru. Pokud si totiž pořídíte elektrický Mustang Mach-E, můžete s minimálně jedním skrytým vzkazem počítat rovněž. Je však třeba dodat, že ten je opravdu skrytý, a tak si jej dříve než letos nikdo nevšiml. Vyražen je totiž na jedné stěně elektromotoru, což znamená, že v případě honby za tímto velikonočním vajíčkem budete muset do servisu či alespoň dobře vybavené dílny. Teprve poté si budete moci přečíst, že „zde žijí električtí poníci“.

Je to odkaz nejen na elektrický pohon, ale zejména na historii Fordu Mustang jako takového. Jakkoliv totiž zejména Evropa má daný model zafixovaný jako muscle car, Američané pod tímto pojmem vedou pouze vrcholné varianty osazené výkonným osmiválcem. Co se ale samotné klasifikace vozu týče, pak jako sporťák s dlouhou kapotou, krátkou zádí a pohonem zadních kol zapadá do kategorie pony car. Totéž pak ostatně platí v případě Chevroletu Camaro a Dodge Challenger.

Vraťme se ale zpět k elektrickému SUV, jenž bude k dispozici ve třech výkonnostních úrovních. První počítá s jedním elektromotorem roztáčejícím zadní nápravu za pomoci 269 koní, s nimiž je spárována baterie o kapacitě 68 kWh. Uprostřed nabídky pak zákazníci najdou 294 koní v případě zadokolky či 351 koní u čtyřkolky, stejně jako baterie o kapacitě 88 kWh. Ty pak ostatně dostalo do vínku i vrcholné provedení GT, jenž disponuje 487 koňmi. To už je dost elektrických poníků, tato verze by měla zvládnout stovku za 3,5 sekundy.

Lze už jen dodat, že Mustang Mach-E by měl dorazit do Evropy v nejbližších měsících, jakkoliv jeho dostupnost bude výrazně omezená. Cena na německém trhu pak začíná na 46 900 Eur (cca 1,22 milionu Kč), přičemž od zájemců se v případě zájmu vyžaduje rezervační poplatek.

Mustang Mach-E se letos dostane i do Evropy, a to jistě i se skrytým vzkazem na elektromotoru, který můžete vidět níže. Foto: Ford

Petr Prokopec