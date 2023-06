Ford se chce vypořádat s největším nedostatkem elektromobilů naprosto směšným „řešením”, nechal si ho patentovat před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Míra zoufalosti, s jakou se automobilky pokouší použít elektrický pohon i ve zcela nevhodných případech, dosáhla nových výšin. Ford chce na auta začít dávat vlastně to, co si sám pro sebe postupem času stlouká - elektrickou rakev.

Patrně znáte ono povídání o mrtvém koni. Jsme přesvědčeni, že elektromobily jsou dnes právě takovým mrtvým koněm, neboť jejich technické a ekonomické limity fakticky znemožňují rozumné využití takových aut přinejmenším pro některé účely. Však pokud chcete, aby zákazníci nahradili dosud používaný produkt jiným, musíte jim nabídnout něco podstatně lepšího, zvlášť pokud to má být dražší. Elektrická auta ale ničím takovým nejsou - zejména z hlediska některých využití zaostávají za možnostmi současných spalovacích vozů o tolik, že se jim byť o jejich vyrovnání může jen zdát. A stojí nesrovnatelně víc.

Základní poučku: „Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!” ale výrobci nectí ani v nejmenším. Naopak vymýšlejí až směsné způsoby, jak zastřít elementární fyzikální fakt, že „tupou” palivovou nádrž na 60 litrů nafty byste museli akumulátorem s použitelnou kapacitou asi 234 kWh, který by váži snad 1,5 tuny, neboť ten 213kWh v Hummeru EV váží 1 325 kg. A problém bude nejen ho někam odvézt, ale také jej nabít a v neposlední řadě zaplatit.

Už jsme tak viděli různé absurdní pokusy přemalovat černou na bílou, snad žádný ale nebyl tak směšný jako ten, se kterým se nově vytasil Ford. Tedy vytasil... On si jej nechal patentovat v USA, protože ale databáze podobných patentů musí být z podstaty veřejné a volně šiřitelné, rychle se o něm dozvídá celý svět.

Ford se chce s největším nedostatkem elektromobilů, tedy bateriemi s příliš malou kapacitou a dlouhou dobou dobíjení, vypořádat tak, že autu přidělá na střechu další baterie v podobě jakési „rakve”. Prostě si představte střešní box, se kterým možná jezdíte v zimě na hory, ve kterém ale nebude prostor na jedinou lyži. Místo toho bude skrývat akumulátor navíc, jenž bude schopen dobíjet hlavní baterii v podlaze. Přísaháme bohu, že si neděláme legraci, níže můžete vidět patřičnou dokumentaci.

Je to něco tak směšného a tragického, že se nám to skoro nechce komentovat. Pokud jste někdy někam jeli s „rakví” na střeše, víte, jaká rána pro použitelnost auta je to už z hlediska aerodynamiky - je to věc, která zejména ve vyšších rychlostech citelně zvyšuje spotřebu resp. snižuje dosažitelnou rychlost, i když jde o relativně malý a aerodynamicky optimalizovaný předmět. A když do ní dáte byť jen pár desítek kilo věcí, okamžitě cítíte, jak negativně ovlivňuje jízdní projev vozu v zatáčkách, při brzdění... Je to prostě nevhodné místo pro umístění čehokoli těžšího.

A teď si představte, že na střechu dáte baterii, která už s nějakými 20 kWh, jenž neřeší prakticky nic (jde o ekvivalent 5,1 litru nafty), bude vážit stovky kilogramů. Co to asi s autem udělá? To bude takový opak perpetuum mobile - „bateriová rakev” už zvýšeným odporem vzduchu a hmotností bude živit pomalu jen sama sebe, navíc v první ostré zatáčce převrátíte auto na bok, protože už nějakých 200 kg na střeše bude pro jízdní vlastnosti vozu fatální ránou. A to ani nemluvíme o to, jak vůbec má normální člověk několik metráků vážící „rakev” na střechu přidělat. Anebo ji má vozit pořád a sem tam nabít? To by bylo teprve něco.

Nechápeme, koho mohlo něco takového napadnout. A nechápeme, proč se vůbec Ford obtěžoval patentováním takového nesmyslu. Jde o nejryzejší doklad zoufalosti automobilek ve snaze učinit neelektrifikovatelná auta elektrickými, dokonalý výplod „task force” pro oživení mrtvého koně. Tedy pokud mrtvý kůň nebyl od samého počátku cílem Fordu.

Snažíme se dělat si z toho legraci, ale tohle už snad ani není vtipné, to je pouze trapné. Ford by si za tuhle zhovadilost zasloužil nějakou anticenu, jakousi automobilovou zlatou malinu za nejhloupější technickou ideu roku. Ničím lepším tahle věc není a nebude.

Rádi bychom řekli, že je třeba 1. duben, ale není, Ford skutečně chce bojovat s malým dojezdem elektromobilů pomocí „bateriové rakve” na střeše, kterou připojíte k autu. Větší nesmysl jsme dlouho neviděli. Foto: United States Patent and Trademark Office, CC0 Public Domain

Zdroj: United States Patent and Trademark Office

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.