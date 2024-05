Ford se marně pokouší rozprodat nechtěné skladové elektromobily, zlevnil je až o 346 tisíc Kč na kuse před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Ani velmi výrazné předchozí slevy zjevně nestačily k nalákání dostatečného množství zájemců, a tak modrému oválu nezbývá, než aby dál přitopil pod kotlem. Ve vybraných oblastech USA tak posílá ceny elektrických F-150 níž až skoro o 350 tisíc korun.

Ford v případě elektromobilů během posledních pár měsíců změnil svůj kurs skoro o 180 stupňů. Nyní lituje své někdejší sázky na ně, i když léta už s ničím jiným nepočítal, prosí dealery, aby do prodeje těchto aut neinvestovali, i když je dříve nutil k tomu, aby to dělali, a snad i zapomíná, že nějaká elektrická auta vyrábí. To všechno má velmi prostý důvod - je to pro něj extrémně ztrátový byznys, prodělávat přes 2 miliony korun na každém prodaném voze mainstreamové značky je jedním slovem soda.

O úplném rozsahu problémů, které elektromobily Fordu způsobily, se budeme ještě chvíli dozvídat. O tom, který probereme dnes, ale už nějakou chvíli víme. Automobilka zejména loni vyráběla elektrická auta jako na běžícím pásu bez vazby na zájem o ně, a tak jí i dnes, koncem května roku 2024, zůstává na skladě spousta elektromobilů loňského modelového roku, které akorát stárnou a stávají se stále větší koulí u nohy. Kolik přesně jich je, je otázkou, zkraje roku se mluvilo o 17 tisících vozech jen u amerických dealerů. To je spousta aut na typ vozu, který se prodává jen po desítkách tisíc exemplářů za celý rok, a tak zásoby zkrátka musí pryč.

Ford je už dříve zkoušel razantně zlevnit, zjevně se to ale nesetkalo s dostatečnou odezvou. Kolegové z Cars Direct tak nyní informují, že modrý ovál rozjel ještě větší slevové programy spojené s elektrickými pick-upy F-150 Lightning modelového roku 2023. A jsou opravdu velké, sama automobilka oficiálně slevuje až 15 250 dolarů na jedno auto, to je přes 346 tisíc korun.

Takové snížení se týká vozů s nejvyšší úrovní Platinum, pokud je zákazníci budou financovat prostřednictvím programu Red Carpet Lease přímo od Fordu. Jde o víc jak dvojnásobnou slevu oproti dosavadnímu stavu (maximálně 7 500 USD), podobně je tomu v případě jiných variant. Provedení Lariat bylo dříve nabízeno levněji o 5 000 dolarů, teď jde až o 9 750 USD, i v případě prostého XLT se pak lidé dočkají o 7 000 dolarů nižší cenovky. To jsou všechno statisícové sumy, které se pojí jen s vybraným oblastmi USA, kde mají dealeři přebytek zásob největší, ale i tak jde o dramatické škrty.

Po takových slevách jde pochopitelně očekávat, že prodeje elektrických Fordů vylétnou výš, ale bude to úspěch? Pokud se dosud prodávaly s prodělkem 2,3 milionu korun za vůz, takto snadno půjde o ještě vyšší sumu. Pro Ford je to v tuto chvíli kosmetický rozdíl, potřebuje se těchto aut primárně zbavit. Nelze se tak divit, že toho chce mít s podobnými auty dál společného co nejméně, však při větším objemu jejich produkce by mohly hrátky s elektromobily snadno poslat do ztráty celou firmu, ne jen její elektrickou divizi.

Elektrický F-150 Lightning jsme od začátku označovali za velmi špatný nápad, pro auto jako F-150 se elektrický pohon se svými současnými limity prostě nehodí. Ford na to - bolestivě - přišel po pár letech též. Foto: Ford

Zdroj: Cars Direct

