Ford se pochlubil novinkou, která může uspět jen díky politickým tlakům, nemá jiný smysl

Jde o vůz absolutně nevyžádaný trhem, ten touží po jednoduchých, levných a maximálně univerzálně použitelných užitkových vozech. Modrý ovál ale aktuálně tlačí elektromobilitu ještě víc než koncern VW, a tak odhalil E-Transit Courier. Už spalovací alternativy samotného Fordu z něj dělají nesmysl.

Ford Transit Courier lze v současné době pořídit již od 373 600 Kč. Jde sice o cenu bez daně, ovšem protože jde o vůz určený hlavně pro podnikatele, kteří si DPH obvykle odepíší, lze ji brát jako stěžejní. Za tuto sumu dostáváte litrový tříválec EcoBoost naladěný na 100 koní a šestistupňový manuál. Jiná volba neexistuje, tedy alespoň u dosluhující varianty. Ford však aktuálně přišel se zcela novou generací, u které litrová jednotka disponuje již 125 koňmi. Kromě toho klientela může sáhnout i po 1,5litrovém turbodieselu (100 koní). Modrý ovál nicméně vkládá daleko větší naděje do ryze elektrického provedení.

E-Transit Courier přitom dostal do vínku platformu, jaké bude podepírat i chystaný elektrický Ford Puma. Jde o vlastní architekturu značky, která podle všeho počítá s paketem baterií o kapacitě 55 kWh. Přesné číslo nicméně automobilka neoznámila, což je s ohledem na protežování této varianty překvapivé. Jelikož by si ale díky tomu řada lidí snadno dokázala spočítat, že praktičnost není zrovna oslňující, vlastně by nás to nemělo překvapit. Místo toho je třeba si vystačit s tím, že při využití maximálního dobíjecího výkonu 100 kW dočerpáte za 10 minut u nabíječky 87 km teoretického dojezdu.

Pohon má na starosti jediný elektromotor roztáčející přední kola 136 koňmi. Maximem tohoto ústrojí je 145 km/h, což je ovšem u malé dodávky dostačující hodnota. Automobilka se evidentně počítá s tím, že sloužit bude hlavně kurýrům, v té chvíli ale bude jeho úspěch velmi záviset na ceně. Nedá se nicméně předpokládat, že by ta začínala pod 700 tisíci korunami bez daně. V té chvíli ovšem bude muset Ford čelit stále četnější a především o poznání levnější konkurenci, zejména pak z Číny.

V tomto ohledu je třeba zmínit aktivity společnosti Rohlik.cz. Ta již buduje opravdu rozsáhlou elektrickou flotilu, přičemž vsadila na dodávky eDeliver 3 od čínského SAIC. Ty startují na 899 tisících korun bez daně, za což je možné počítat s bateriemi o kapacitě 35 kWh. Pokud pak zatoužíte po 53 kWh, je třeba přihodit dalších sto tisíc korun. V té chvíli nicméně dostáváte 4,55 metru dlouhý vůz. E-Transit Courier však měří jen 4 278 milimetrů na délku. Zároveň pobere jen 2,9 metru krychlového nákladu, zatímco do SAIC naložíte 4,8 m3.

Bude tedy vskutku zajímavé sledovat, jak se hlavně elektrické novince modrého oválu povede. Zvláště když nemůže počítat jen s konkurencí externí. E-Transit totiž utáhne maximálně 750 kilo vážící přívěs, zatímco u benzinové již kapacita narůstá na 1 000 kg a u dieselové dokonce na 1,1 tuny. I přes větší využitelnost ale bezesporu půjde o levnější verze. Jakmile pak zcela zmizí dotace, zůstane ve hře už jen velmi drahá energie. V té chvíli ovšem ve prospěch elektrické verze mohou hrát jen politická nařízení jako třeba bezemisní zóny. I z těchto důvodů ostatně Ford u zákonodárců lobbuje za stále větší zpřísnění regulací - přirozený (ne)zájem mu jeho nesmyslné novinky neprodá.

