Ford se pokusil být druhou Teslou, firma na tom teď prodělává desítky miliard

Je to klasický případ nepochopení podstaty zájmu o určitý produkt. Modrý chtěl zopakovat úspěch Tesly v domnění, že spočívá v elektromobilitě, a vsadil na ni všechno. Teď ho ale obdobné kroky, které dělá Tesla, stojí až 77 miliard denně na ztrátě hodnoty.

Čas od času jsme svědky raketového vzestupu nějaké společnosti a jejích produktů. Ty ani nemusí být lepší než konkurenční výrobky, které již jsou dávno na trhu, nová firma kolem nich ale úspěšně dokáže vytvořit auru výjimečnosti, kterou nelze porazit jen racionalitou. Právě to se skrývá za úspěchem Tesly, která i díky marketingové genialitě Elona Muska není vnímána jako klasická automobilka, spíše jakožto symbol životního stylu. Její vozy jsou tedy něco jako Harley-Davidson mezi motorkami či iPhone mezi mobily.

Zavedení výrobci nicméně dospěli k názoru, že podstata zájmu o Tesly tkví v tom, že prodává elektrická auta. Dávno jsme konstatovali, že je to omyl a dnes to na ně pokřikuje kdekdo, oni ale pořád žijí ve stejném bludu. A věří, že při svých letitých zkušenostech s vývojem a výrobou aut vystoupají po stejném žebříku ještě výš. Začaly tedy novodobé hromadné závody ve zbrojení, jenže zatím se zdá, že jejich jediným výsledkem je spálená země. Takový koncern General Motors totiž plánoval, že za první letošní pololetí prodá 50 tisíc elektrických aut. Nakonec však dosáhl pouze na 36 024 registrací, což je týdenní výkon Tesly, a klíčové novinky prodává pomalu po jednotkách.

Ani o trochu lépe na tom nejsou u modrého oválu. Není to však až tak překvapivé, neboť klíčový Ford F-150 Lightning na konci června startoval na 59 974 USD (cca 1 278 000 Kč), tedy o 20 tisíc dolarů (asi 426 tisíc Kč) výše, než bylo původně ohlášeno. Na podobné zdražení pak došlo u Mustangu Mach-E, jenž se jen za loňský rok posunul o 8 000 USD (cca 171 000 Kč) nahoru. Automobilka tak rázem řeší extrémní skladové zásoby, jenž naznačují, že elektromobilita u Fordu skutečně netáhne.

Zástupci značky sice soustavně mluví o tom, kterak se zájem o bateriový pohon v červnu zvýšil o 110 procent, jenže jedna vlaštovka nikdy hejno nedělá. Ve skutečnosti tu pak máme spíše propady, zájem o Mustang Mach-E totiž za druhý kvartál klesl o 21,09 procenta na 8 633 aut a Lightning má za stejné období na kontě jen 4 466 registrací. Ve finále je na tom Ford dokonce ještě hůře než GM, souhrnných 14 843 elektrických vozů za druhý kvartál představuje 2,8procentní propad.

Automobilka přitom předpokládala, že kapacitu továrny v Michiganu, kde se Lightning vyrábí, po jejím znovuotevření po technické přestávce navýší na 150 tisíc kusů ročně. Druhá generace elektrického pick-upu, se kterou se počítá v roce 2025, pak měla sjíždět z montážních linek v nové továrně v Tennessee v počtu půl milionu aut ročně. Jenže něco takového momentálně působí jako sebevražedný záměr. A proto Ford přistoupil ke kroku, jenž odmítal, ke zlevňování.

Něco takového dělá v posledních měsících Tesla jako o závod, přesto její akcie míří vzhůru. U Fordu to znamená pravý opak. Investoři si zjevně konečně začínají uvědomovat, že není všechno zlaté, co bateriový pohon má. A že úspěch Tesly asi již nikdo nenapodobí, a pokud ano, pak za zcela jiné konstelace. Zlevňování tak berou jako signál neúspěchu modrého oválu na elektrické misi, pročež tržní kapitalizaci firmy poslali za jediný den o 3,6 miliardy dolarů (asi 77 miliard Kč) dolů. To je obrovská suma za doslova pár hodin skepse. Pokus stát se druhou Teslou tak Fordu nevychází na žádném poli - přináší provozní problémy i rány pro akcie firmy.

Co bude dál, je otázkou. Nejde nicméně pouze o Ford či GM, problémy s elektromobily mají kromě Tesly a čínských výrobců, kteří své produkty nabízí bezkonkurenčně levně, v podstatě všichni. I takový Volkswagen. Důvod je prostý - od těchto značek lidé nechtějí symbol životního stylu, ale auto, které bude vyhovovat jejich požadavkům. Takové má ovšem spalovací pohon, tedy něco, od čeho se dotyční výrobci začínají odklánět. A jak je vidno, jen ke své škodě.

F-150 Lightning je sice nyní o 10 tisíc dolarů levnější než před měsícem, ovšem i nadále startuje o stejnou částku výše, než bylo původně oznámeno. Není tak překvapivé, že zájem zdaleka neodpovídá výrobním kapacitám a prodejcům se auta hromadí na skladech. Foto: Ford

