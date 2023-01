Ford se asi rozhodl, že svými kroky sám ukáže Evropě ničivé dopady slepé sázky na elektromobily před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Ford patří mezi automobilky, které se rozhodly vyrazit cestou totální elektrifikace, zpátky ni krok. A tak dělá všechno problematické, co to má přinést - po zaříznutí úspěšných modelů a propouštění dojde i na zavření jedné z největších továren, kterou má dokonce prodat Číňanům.

Krátkozrakosti některých automobilek skutečně nerozumíme. Do kolen nás dostává zejména Ford, který za poslední dekády vrší jedno špatné rozhodnutí na druhé. Ještě na počátku milénia přitom firma s modrým oválem ve znaku měla úspěšně nakročeno k tomu, aby se stala králem automobilového světa. Spadaly pod ní totiž prémiové značky jako Aston Martin, Jaguar, Land Rover či Volvo, pochlubit se pak mohla velkým množstvím bestsellerů, ať se již jednalo třeba o americký pick-up F-150 či evropské modely Fiesta, Focus a Mondeo.

Ford se nicméně rozhodl, že v rámci redukce nákladů bude pro celý svět vyrábět v podstatě to samé, což byla od počátku kardinální chyba. Každému kromě vedení modrého oválu totiž bylo jasné, že čemu dává palec nahoru Evropa, neoslní Čínu či Ameriku. A vice versa. Šlo nicméně pouze o začátek konce. Šance na úspěch totiž definitivně pohřbilo obrovské sebevědomí, se kterým se Ford vytasil. Automobilka se totiž rozhodla vykašlat na základní výbavy a místo nich přišla s těmi luxusními a zdražením aut napříč celým portfoliem.

Modrý ovál nicméně není znám jako prestižní značka, místo toho jej můžeme považovat za jakýsi ekvivalent džínů. Tedy pracovního oděvu běžných Američanů. Oslovovat by tedy měl hlavně nízkými cenami. Končící Fiesta je nicméně k dispozici od 431 900 Kč, zatímco takové Hyundai i20 lze pořídit od 309 990 Kč. Pravda, v takové chvíli sice korejský hatchback nenabídne srovnatelných 100 koní, nicméně i s přeplňovaným litrovým tříválcem je o téměř 100 tisíc levnější než soupeř od modrého oválu.

Fiesta tedy letos končí, přičemž Ford si dělá velké naděje v rámci elektromobility. Pro automobilku se přitom stěžejní stal politický tlak, nikoli přání zákazníků, ti o elektromobily nestojí prakticky vůbec, zejména pak na trzích, jako je ten náš. To je ovšem další chyba, neboť pokud lidé nemají na spalovací auta, jen stěží si pořídí daleko dražší elektrická, která toho přitom zvládnou o poznání méně. Vlastně by tak pomalu nebylo překvapivé, kdyby to Ford zakrátko v Evropě zabalil a ve Státech dožíval už jen díky zmíněnému pick-upu F-150.

Výrobce se navíc zjevně tomuto osudu rozhodl kráčet naproti a postupně ukázat všechny dopady slepé sázky na elektromobily. Včera jsme psali o propouštění, dnes můžeme přidat informaci o uzavření celé továrny v Saarlouis, která je jednou z největších vůbec a zaměstnává další tisíce lidí. To ale není vše - fabrika, kde se vyrábí brzy zaříznutý Focus, nebude Fordu k ničemu, a tak ji automobilka nabídla čínské značce BYD. Ruka v rukávu prý zatím není, dle zdrojů The Wall Street Journalu ovšem vysoce postavení činitelé značky již měli vyrazit jednat do Říše středu. Pokud dohodu uzavřou, pak si dost možná automobilka nebude podřezávat větev, na které sedí, jednou pilkou, ale místo toho povolá do práce hned několik fachmanů.

Je totiž třeba zmínit, že BYD má s výrobou baterií větší zkušenosti než kdokoli jiný, přičemž typ Blade je možná tím nejlepším akumulátorem současnosti. Ostatně i proto jej mimo jiné odebírá také Tesla. Jakmile by se tedy Číňanům otevřely brány do Evropy opravdu doširoka, veškerou konkurenci by díky o poznání lepší výchozí pozici zválcovali během pár let. Zvláště když by jí přestali dodávat baterie, které by si logicky nechali jen pro sebe.

Ford tedy opravdu dělá vše proto, aby skončil na smetišti dějin. Ovšem nejen proto, že jej BYD může poměrně snadno vyšachovat ze hry. Automobilka totiž původně slíbila odborům, že nepropustí všech 4 600 zaměstnanců, kteří v Saarlouis montují Focus. Zachováno mělo být zhruba 700 pracovních míst, a to kvůli pokračující výrobě neupřesněných komponentů. Něco takového ale Ford při prodeji podniku nebude moci garantovat ani v nejmenším, BYD si s fabrikou udělá, co sám uzná za vhodné.

V továrně v Saarlouis se aktuálně vyrábí už jen Focus. Jeho konec je přitom naplánován na rok 2025, poté podnik může připadnout čínskému BYD. Ford jako by nechtěl přestat překvapovat. Foto: Ford

Zdroj: WSJ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.