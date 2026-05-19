Ford se v Evropě pokouší o restart se 7 novinkami včetně nové Fiesty. A nepochopil nic, je to rána vedle za ránou vedle
před 9 hodinami | Petr Prokopec
Nová strategie modrého oválu je ověnčena velkolepými prohlášeními, ale opravdu od ní lze čekat obrat? Stačí se podívat na detaily a je hned jasné, že Ford nepochopil nic. A podobné nic se svým plánem svede, tohle zavání úplným koncem.
Na sklonku listopadu roku 2016 se Ford pochlubil tehdy zcela novou Fiestou. Modrý ovál sedmou generaci populárního hatchbacku nabídnul v několika karosářských variantách, zároveň však přistoupil k eliminaci základních úrovní výbavy. Místo nich dorazily nové vrcholy jako Vignale, kvůli čemuž se cena čtyřmetrového hatchbacku osazený litrovým tříválcem vyšplhala i na víc než tehdy horentní půlmilion korun. A protože vyloženě levná nebyla ani Fiesta Trend, prodeje vozu šly dolů.
Nebylo to ale ani první, ani poslední špatné strategické rozhodnutí Fordu. Americká automobilka ostatně ještě před deseti lety v Evropě dosahovala na přibližně 1,5 milionu prodaných aut ročně, loni však na starém kontinentu zákazníkům dodala už jen 426 459 vozů. Z klíčového hráče se tak pomalu stala alternativa, která se nemůže rovnat už ani Škodě. A bude se muset sakra snažit, aby vůbec zůstala naživu.
Doposud to Ford nedělal ani omylem, ještě loni žil kdesi v zelených mracích a po konci Mondea a Fiesty, jejichž výroba byla bez nástupce zaříznuta v letech 2022 až 2023, následoval v obdobné cestě na věčnost rovněž Focus. Tyto modely šéf automobilky Jim Farley veřejně označil za „nudné“, ač se třeba Focus i v samém závěru svého života prodával mnohem lépe než protežované firemní elektromobily. Přesto si ale musel sbalit fidlátka. Letošní registrace tak nejspíše poklesnou pod metu 400 tisíc kusů, v důsledku čehož dost možná bude značka překonána i čínským MG. To loni prodalo přes 300 tisíc aut, tedy o zhruba 30 procent víc než předloni. A protože se s cenami drží pořád nízko, může očekávat další růst.
U Fordu tak konečně začínají bít na poplach. Automobilka tedy aktuálně odhalila plán, který by jí do konce dekády měl v Evropě vrátit mezi klíčové hráče. Až tak velkou důvěru v něj ovšem nemáme, neboť navzdory sedmi ohlášeným novinkám, mezi nimiž nemá chybět ani nová Fiesta, stále vidíme na prvním místě ideologii. V tomto ohledu jsou pak vyloženě směšná slova evropského šéfa značky Jima Baumbicka, dle kterého „nevyrábíme auta kvůli nařízením, ale pro lidi“.
Stačí přitom pohledět na odhlášenou sedmičku a rázem nezbývá nic jiného než konstatovat, že tohle jsou auta stvořená hlavně pro nařízení, ne pro lidi. Nová Fiesta totiž nebude nic jiného než jinak karosovaný Renault 5, tedy elektrický hatchback, který je dnes k mání od 679 tisíc korun. Od drahého, ale stále velmi použitelného vozu, se tedy modrý ovál chce dostat k problematicky využitelnému autu, které bude ještě dražší.
Vedle toho chce Ford pod vlastním logem přivést na trh také elektrické SUV postavené na bázi Renaultu 4, který se prodává od 729 tisíc korun. Ani to tedy zjevně nebude bestseller, podobně jako z elektrického Transitu City, který už byl představen. Hned tři ze sedmi novinek jsou tedy spíš jen dalším mrháním peněz. Ve zbývajících čtyřech případech pak dostaneme evropské Bronco, které bude mít s tím americkým shodný jen design, pick-up Ranger a dvě zatím neupřesněná SUV.
Ford u těchto novinek už nebude tak tlačit na elektrickou strunu, s čistě spalovacím pohonem je ale nejspíš také nenabídne - to spíše lze vsadit na mild-hybridní a plug-in hybridní techniku. To znovu znamená vyšší ceny. Automobilka je bude chtít ospravedlnit specifickým naladěním, se kterým se vrátí do minulosti - její vozy by se měly chovat jako „rallyové deriváty určené pro silnici”. Chápeme hyperbolu, ostatně něco takového měly Fordy kdysi v DNA a také proto byly oblíbené. Nejsou to přesto trochu přehnaná slova?
„Nejsme tu pouze do počtu, jsme tu proto, abychom zvítězili,“ uvedl k novému plánu Baumbick. Nechceme mu kazit radost, ale na něco takového by spoléhat opravdu neměl. Stačí se jen podívat, s jakými cenami operuje zmíněné MG - za MG3, tedy soupeře Fiesty, si účtuje od 350 tisíc Kč, za 440 tisíc Kč už má tento vůz pod kapotou 195 koní. Malé SUV MG ZS stojí od stejných 440 tisíc Kč, velké SUV HS pak od 625 tisíc. Jakýkoli derivát Renaultu 4 vedle toho bude špatný vtip. A i kdybyste trvali na elektropohonu, pak čistě elektrické MG4, které je s délkou 4 395 mm o 20 centimetrů větší než Renault 4, pořád stojí jen 600 tisíc Kč.
Modrý ovál tak kromě vlastního historického odkazu v podstatě nebude mít co nabídnout. A ani na tomto poli vlastně značka nebude příliš pevná v kramflecích, neboť zčásti ani nebude prodávat svá vlastní auta. Znovu zde tak máme několik střel mimo terč, tentokrát ale dost možná posledních. Pokud totiž i tato strategie selže a prodeje se propadnou někam pod 300 tisíc aut ročně, nelze v dalším sledu očekávat nic jiného, než ukončení veškerých evropských aktivit.
Evropané se do roku 2029 dočkají vlastního Fordu Bronco i Rangeru. Sedmička novinek, a to včetně těch elektrických, má přitom nabídnout chování odvozené od rallyových speciálů. Jenže při vysokých cenách to klientela jen sotva ocení. Menší elektrická auta postavená na základě drahých a nepraktických Renaultů pak tuplem ne. Foto: Ford
Zdroj: Ford
