Ford se v posledním kvartálu propadl do obrovské ztráty, bude „velmi agresivně" propouštět dnes

Ford se dostává přesně do té situace, do jaké se dostat musí, pakliže bude nadále ignorovat to, co lidé chtějí. A současně bude investovat primárně do toho, co lidé nechtějí. Poslední kvartál loňského roku je jen dalším varováním.

Je to relativně jednoduchá ekonomická matematika, před jejímiž dopady varujeme už léta. Pokud jako automobilka začnete ve svých portfoliích preferovat elektrické modely, které podstatná část lidí nechce a další podstatná část lidí si je nemůže dovolit, na úkor levnějších a žádanějších spalovacích vozů, bude vždy velmi těžké vybalancovat veškeré následky tak, abyste vůbec mohli dál existovat.

Neříkáme, že je to nemožné, tak či onak to ale bude mít nepříjemné dopady. Problém je nejen v tom, že upřednostňujete méně žádané na úkor žádanějšího, ale také v tom, že upozaďované vozy vám dál generují zisky, zatímco ty preferované generují problémy. Zisky z prodeje těch prvních živíte existenci těch druhých. Protože ale těch prvních prodáváte stále méně a těch druhých stále více, postupně si podřezáváte větev, která vás drží při životě. A v mezičase doufáte - jen doufáte, vůbec se to nemusí stát -, že v určitý moment nová alternativa „chytne saze” v jakémkoli smyslu těchto slov a přinese nejen dostatečný odbyt, ale i kýžené zisky. Zatím se neděje ani jedno.

Automobilky vidí, že to přesně takto je, přesto dál doufají a nastolený směr nemíní změnit. Mají pocit, že budoucí prodeje pouze elektrických aut jsou danou věcí, které se prostě musí přizpůsobit. Nemáme pocit, že by toto byl správný směr, protože zatím vede jen k tomu, co se dalo čekat - spalovací auta jsou stále dražší a výrobci stále méně preferovaná, takže se jich prodává stále méně. Tím ubývá peněz na dotování ještě mnohem dražších, výrobci ovšem protežovaných elektromobilů, což přináší samo o sobě ztráty nutící k úsporám nákladů. A také to přináší snížení celkového odbytu, což je další impuls k tomu, aby automobilky škrtaly, propouštěly, prostě zmenšovaly své aktivity. Vývoj u Fordu probíhá přesně takto.

Modrý ovál je jednou z těch značek, které na elektromobily vsadily vše. Firma tak bude investovat 50 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun) do (zatím?) nerentabilních elektrických modelů, na což si hodlá vydělat prodeji spalovacích bestsellerů jako Bronco nebo F-150. Jenže prodej stále dražších spalovacích alternativ nejde tak dobře, jak si automobilka představovala, a tak v posledním loňském kvartálu spadla do ztráty 2 miliard dolarů (44 miliard korun). To už zabolí.

Tohle přichází za situace, kdy Ford loni prodal dvakrát víc elektrických aut než o rok dřív. Měl by tedy být „v pohodě” a šťastný, neboť jeho jediná budoucnost válí. A že spalovací auta zachází na úbytě? No to přece chtěl, takže i z toho by měl být šťastný. Jenže není, neboť s rostoucím prodejem elektromobilů si jen přidělává problémy, stejně jako s klesajícími prodeji spalovacích aut.

„Měli jsme si loni vést mnohem lépe,” řekl Jim Farley, šéf Fordu při představení kvartálních výsledků. „Nechali jsme na stole asi 2 miliardy dolarů, které byly pod naší kontrolou,” dodal. „Že jsem frustrovaný, je slabé vyjádření,” řekl dále.

V Evropě výše popsaná strategie přestala fungovat už dříve, neboť Ford s modely jako Fiesta, Focus, Mondeo, Galaxy či S-Max už skončil nebo brzy skončí. A novinky jako elektrický Mach-E nepřináší zdaleka takové prodeje, aby ho to udrželo na stejné úrovni a zajistilo patřičné zisky. Už dříve tedy Ford avizoval zavírání továren, propouštění a další snižování nákladů, právě v tomto ohledu ale jen přidá.

„Budeme v tom velmi agresivní,” řekl v reakcích na čerstvé výsledky John Lawler, finanční ředitel Fordu. A dotkne se to hlavně Evropy. Podle aktuálních předpokladů by tak automobilka měla na starém kontinentu brzy propustit o dalších 3 200 lidí víc, než loni plánovala. „Musíme dělat více za méně. (...) Nejsme tam, kde bychom chtěli být, a tak se tam musíme dostat,” dodal Lawler.

Je zbytečné dále rozpitvávat výsledky Fordu a reakce firmy na ně, je to skutečně pořád to samé. Firma omezuje produkci žádaného, zvyšuje nabídku nežádaného, na žádaném vydělává, toho ale prodává stále méně. Klesá tedy celkový odbyt, musí zmenšovat své aktivity a šetřit, a protože jako první zařízne věci, které jsou politicky neprůchozí - nikoli ty, které jsou nežádané -, dále roztáčí spirálu začínající o pár řádek výše.

Výsledky mohou být jen dva. Buď mnohem menší firma, která ale i tak zůstane s elektrickým portfoliem zisková - Ford prostě zjistí, že si vystačí s pětinou zaměstnanců vyrábějících elektromobily za miliony, na kterých se pochopitelně vydělat dá. Anebo nebude žádná firma, protože takovou změnu neukočíruje a ve ztrátách desítek miliard za kvartál nikdo nepřežije dlouho. Není to pochopitelně něco, co by přišlo zítra nebo za pár let, Ford k takovým scénářům vlastní budoucnosti teprve míří. Ani jeden nám ale nepřijde jako cokoli, o co by měl stát.

Elektrické Fordy jako Mustang Mach-E se prodávají stále lépe, firmu to ale ekonomicky tlačí níže. Čím to asi bude? Foto: Ford

Zdroje: Ford, Bloomberg

