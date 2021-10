Ford si nechal patentovat systém výsuvných koncovek výfuků, jen pro parádu neslouží před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Smyslem koncovek výfuků je běžně jen zkrášlit řešení vyústění zplodin z výfukového systému, novinka Fordu ale umí i více než to. Ve své podstatě pomůže průchodnosti terénem, pokud koncovkám za žádnou cenu nechcete ublížit.

Nový Ford Bronco byl publikem přijat velmi vřele. Přestože jej automobilka maximálně uzpůsobila jízdě v náročném terénu, v jednom ohledu musela přistoupit ke kompromisu stejně jako Jeep v případě konkurenčního modelu Wrangler. Řeč je o koncovce výfuku, která omezuje hlavně zadní nájezdový resp. sjezdový úhel. I když by vám tedy vykrojený nárazník umožnil překonat třeba obrovský balvan, vy stejně musíte hledat objížďku, jinak necháte výfuk na zemi.

Právě tento problém se modrý ovál rozhodl vyřešit neobvyklým způsobem. Značka si nechala patentovat systém výsuvných koncovek výfuku, který by do budoucna mohla nahradit tradiční pevnou koncovku. Rozdíl spočívá v elektricky ovládaném systému, jenž dokáže nejzazší část koncovky zatáhnout směrem dovnitř. V důsledku toho se nájezdový úhel zvýší až na úroveň danou pojetím zadních partií, zejména pak zmíněného nárazníku. Po překonání překážky či spíše po návratu vozu na zpevněný povrch pak řidič koncovku přesune zpět do základního stavu.

Ford zatím neoznámil, zda a případně kdy pustí posuvnou koncovku do prodeje. Systém nevypadá bůhvíjak komplikovaně, otázkou je ovšem jeho vliv na zbytek komponentů vozu, zvláště pak na nárazník. Pokud se totiž koncovka zasune více dovnitř, výfukové plyny jej snadno mohou roztavit. Modrý ovál tedy nejspíše čeká ještě najetí mnoha testovacích kilometrů.

Automobilka si totiž dané řešení patentovala u úřadů ve Spojených státech i v Německu. Zjevně tedy počítá s mezinárodním využitím, pročež by posuvnou koncovku mohl nafasovat i nový Ranger. Ten je přitom vyvíjen společně s druhou generací Volkswagenu Amarok, díky čemuž by novou technologii mohl převzít i německý koncern. Snadno by jej tak do své nabídky mohla zařadit i Škoda jako součást off-roadového paketu. Ostatně jde o ideálního kandidáta do katalogu Simply Clever.

V tomto ohledu ale raději nebudeme fantazírovat, místo toho se vrátíme k modrému oválu. Ten zatím nedal do placu mnoho podrobností, načež víme jen tolik, že elektromotory mají redukovat jak rychlost posunu, tak délku chodu koncovky. Zajištěna by tak měla být jejich ochrana. Zdá se tedy, že s výrobou se skutečně počítá, ta by však měla odstartovat co nejrychleji. I modrý ovál je totiž značkou, která již vyjádřila svou touhu po naprosté elektrifikaci celého portfolia.

Ford si nechal patentovat posuvnou koncovku výfuku řešící problematický zadní nájezdový úhel off-roadových vozidel. Grafika: USPTO, CC0 Public Domain

Zdroj: Patent Guru

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.