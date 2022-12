Ford si v Evropě strčil pistoli do úst, kohoutek je připraven poprvé zmáčknout v roce 2025 před 10 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Sebevražedné tendence lze u modrého oválu vysledovat už delší dobu, teď ale přešel od demonstračních pokusů ke skutečným činům. Pokusit se nakopnou byznys tím, co ho léta táhne ke dnu, je skutečně jako střelit se do vlastní hlavy.

Nikdo nám nemůže vyčítat, že jsme vůči Fordu zaujatí, že jsme si na něj „zasedli” a kritizujeme cokoli, co udělá. Je to přesně naopak. Není jediný z členů naší redakce, který by svého času Fordy nevyzdvihoval, nemiloval či dokonce nějaký nevlastnil a s nadšením nepoužíval. Bavíme se ale obvykle o autech starých plus minus dvě dekády. Krátce poté se americká automobilka vydala na scestí a jen a pouze svým vlastním přičiněním udělala ze značky, která sahala po koruně krále prodejů starého kontinentu průměrného výrobce, který o pozice soupeří třeba se Škodou.

Důvodem toho všeho je v podstatě jedno jediné - neustálé omezování orientace na specifického evropského zákazníka, který má jiná očekávání než kupec v USA, Austrálii nebo řekněme Brazílii. V tomto byl Ford po dekády velmi dobrý, byla to pořád jedna firma, auta určená pro Austrálii, Evropu a USA ale byla jiná jako noc a den. A fungovalo to, všude. Dnes Ford jakž takž funguje v USA, jinde zachází na úbytě, včetně oné Brazílie.

V jednu chvíli totiž někomu z vedení přišlo příliš drahé dělat tolik různých aut pro tolik různých trhů, a tak začal vytvářet něco jako One Ford. Nikdy to sice nezašlo tak daleko, aby nabídka značky byla pro všechny kontinenty stejná, jednotlivé modely se ale k sobě začaly přibližovat dost na to, aby se výsledkem stal spíše One Titanic. Zejména v Evropě lze mluvit o totální zkáze, hlavně pak v případě klasických opor nabídky - z Fiesty se stal předražený nesmysl, Focus ztratil s třetí generací důvěru, kterou už mu Ford nikdo nevrátil. A Mondeo? To nadobro skončilo jak svá vlastní karikatura.

S posledně zmíněným autem je už dnes amen, Fiesta skončí příští rok a Focusu byl právě podepsán ortel na rok 2025. Informuje o tom německý Automobilwoche s odvoláním na své zdroje, které není důvod zpochybňovat, suicidální snahy z Fordu čiší už roky. Auta všech těchto typů jsou pořád populární, pořád se prodávají velmi slušně, musíte je ale udělat dobře a musíte je nabídnout za dobrou cenu. Nic z toho dnes modrý ovál neumí a místo toho, aby to napravil, s nimi skončí.

Své mizerné prodeje žehlí v podstatě jen dvěma relativně úspěšnými SUV (Puma a Kuga), ani to ale není žádný zázrak. A tak troubí k razantní změně strategie. Teď pozor, bubny... Bude tu nabízet ještě víc stejných aut než jinde. Pokud máte hlavu v dlaních, nedivíme se, je to jako kdybyste dusícímu se člověku ovázali pásku kolem úst a čekali, až povstane.

Abychom byli konkrétnější, Ford se chce v Evropě stát více americkým a opřít se o čtyři modelové pilíře:

Wild Performance (to bude něco jako Mustang)

Urban Escape (zřejmě stále Puma, možná Mustang Mach-E, kdyby Puma byla moc evropská)

Active Adventure (patrně Explorer)

Ultimate Outdoor (modely typu Ranger)

Specifických vozů v rámci jednotlivých pilířů bude víc, ale pro představu takto. Ford tak očekává, že jej Evropané budou vnímat jako americkou značku, od které si budou kupovat více americké zboží. V jakési přechodové fázi od roku 2025 do roku 2030 (ovšem už bez Fiesty, Focusu a Mondea) budou jeho modely spalovací i elektrické, od roku 2030 už jen elektrické.

Můžeme se mýlit, jistě, nevsadili bychom si ale ani haléř na to, že tento přístup Ford nasměřuje k výšinám. Naopak nám to přijde jako plán na vlastní sebevraždu a následný pohřeb, kdy první výstřel přijde v roce 2025 a v roce 2030 už někdo jen zamete zbytky. Uvidíme, opravdu ale nevidíme důvod, proč by to, co Ford táhne déle jak dekádu ke dnu, mělo najednou vést k jeho vzkříšení.

Ford Focus nezachránila ani loňská modernizace a v roce 2025 skončí bez nástupce. Pak bude Ford více americký. Pak více elektrický. Pak žádný? Foto: Ford

Zdroj: Automobilwoche

