Ford ukončí trápení jednoho ze svých největších propadáků, končí bez nástupce

/ Foto: Ford

S ohledem na prodejní čísla se to zdálo být pravděpodobné a mluvilo se o tom několik let, naděje ale ještě žila a přiživovala ji nedávná špionáž. Teď už je ovšem jasné, že s Mondeem je amen.

Když jsme vám v roce 2012 tehdy jako první na světě ukazovali novou generaci Fordu Mondeo, ani nás nenapadlo, že stojíme na počátku konce jedné éry. Teď už je ale jasné, že tomu tak je. Americká automobilka oznámila, že Mondeo v její evropské nabídce končí a po doprodeji, který bude trvat až do března roku 2022, opustí jeho nabídku bez jakéhokoli nástupce.

Ford v této souvislosti hovoří o posunu k elektrifikaci a popularitě SUV, první a hlavní důvod je ale úplně jinde - Mondeo kupuje stále méně lidí kvůli jeho naprosté nekonkurenceschopnosti. Ačkoli první odhalení současného modelu proběhlo už ve zmíněném roce 2012, trvalo ještě déle než tři roky, než se tento vůz dostal do Evropy. A už tehdy, v prvním testu jsme jej označili za stín své vlastní minulosti. Jak si asi to samé auto po pár faceliftech může vést na trhu skoro o šest let později?

To není řečnická otázka a odpověď na ni nabírá stále krutější podoby. Zatímco první generace Mondea byly skutečným prodejním superhitem a jedněmi z mála seriózních soupeřů Volkswagenu Passat, ta poslední už jen dožívá ze svály svého jména. V 90. letech prodával Ford v Evropě přes 300 tisíc Mondeí za rok a ještě v roce 2008 šplhaly odbyt k 200 tisícům ročně prodaných vozů. Když přišla současná generace, stačilo stále na více než 70 tisíc prodaných vozů za jeden kalendářní rok, loni už ale šlo o pouhých 21 222 aut.

To je neskutečný sešup, který se netýká jen Evropy jako taková, ale i některých jejích trhů s velmi loajální klientelou Fordu. Například ve Velké Británii Ford na vrcholu slávy Mondea v roce 2001 prodal 86 500 aut. Loni jich bylo - podržte se - 2 400. Z prodejního hitu se během relativně krátké chvíle stal jeden z největších propadáků značky, a ta evidentně odmítá dále zkoušet se na tomto poli prosadit.

Zákazníci takových aut přitom stále existují, ne, že ne. Například Škoda prodala v roce 2001 v Evropě 4 (čtyři) Superby a loni 59 925 aut. Dobře, to je vtip, ale i srovnání let 2008 (19 155 aut) či 2015 (50 533 aut) a loňska v případě vlajkové lodi škodovky ukazuje, že na tomto trhu lze stoupat, a to dokonce i v těžkých časech.

Ford Mondeo zkrátka přestal být zajímavý a další boj o zákazníky v Evropě vzdává. Trh opustí s bilancí více jak 5 milionů prodaných aut a oproti nedávným spekulacím nedorazí ani nepřímý nástupce ve formě SUV. To jasně potvrdil sám Ford: „Jakkoli nekomentujeme spekulace týkající se našich produktových plánů, můžeme říci, že v Evropě nemáme s Mondeem žádné budoucí záměry,” konstatoval mluvčí automobilky. Tak sbohem, Mondeo, budeš nám chybět. Svého času s tebou byla i legrace...

Ford dal Mondeu poslední ránu už loni, když s další modernizací velmi omezil jeho nabídku. Teď už mu ani nedává šanci, v březnu 2022 se s námi nadobro rozloučí. Foto: Ford

Zdroj: Ford

