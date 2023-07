Ford skutečně neví, co s neprodanými elektromobily. Zlevnil je až o 211 tisíc Kč, akcie letí dolů před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Američané vsadili na čistě elektrickou budoucnost aut prakticky vše, teď ale už dlouho před tím, než vůbec stačili své plány pořádně rozjet, poznávají, o jak slepou uličku může jít. Ford zkoušel chvíli tvrdit, že problém neexistuje, zjevně ale mlžil.

Jak už jsme nejednou zmiňovali, zásoby skladových aut nejsou v evropských podmínkách významným ukazatelem, neboť zde dominuje nákup nových vozů na objednávku přímo z výroby. A tak tu skladové zásoby dealerů ani nikdo kumulativně neeviduje. V USA je situace jiná - tam se auta prodávají primárně ze skladů a to, jak se zásoby dealerů zvětšují nebo zmenšují, jak rychlá je jejich obrátkovost, je významným ukazatelem kondice celého trhu. Proto je adekvátním způsobem sledován.

Jak nyní informují kolegové z Auto News, zásoby nových vozů v Americe jsou nadále na vzestupu. Podle dat Cox Automotive stojí v současné době u prodejců 1 953 512 neprodaných vozidel, což představuje zásobu na asi 53 dnů. Evropanovi to musí přijít jako obrovské číslo, na americké poměry ale nejde o zase tak neobvyklý stav, třebaže je o 75 procent vyšší než v loňských post-pandemických časech a jde také o mírné zvýšení oproti předchozímu měsíci. Problém je podle Coxu jinde - makročísla táhnou do špatných vod elektromobily, jejichž zásoby rostou diametrálně odlišným tempem a momentálně mají dealeři zásoby těchto aut na 103 dní. Je to vůbec nejvíc ze všech typů aut.

Poptávka po nových elektrických autech zkrátka začala váznout, o tom nepíšeme poprvé. Stejně tak nezmíníme prvně, že problémy má hlavně Ford, který už se viděl v roli druhé Tesly a za pár let nechtěl prodávat nic jiného než elektromobily. Podle Coxu mají dealeři modrého oválu zásoby elektrických modelů až na 113 dní, což by byl extrém. Ford tato čísla označoval za nepřesná a hovořil o 58 až 83 dnech zásob v závislosti na typu auta, teď ale sám nepřímo přiznal, že situaci opět bagatelizoval.

Ford totiž razantně zlevnil elektrický F-150 Lightning, což měl být model, na který se stojí fronty. Kdyby to tak bylo, cenu dolů určitě neposílá. Právě cena totiž zřejmě stála za tím, proč auto zprvu lidé chtěli a později ne - elektrický pick-up měl původně startovat s cenou pod 40 tisíci USD, nakonec se ale neprodával za méně než 60 tisíc dolarů. To je ohromný rozdíl, který prostě musel podstatnou část zákazníků o zájem připravit, pick-upy jsou v Americe tradičně levné zboží. A tak Ford musel jednat, pokud ještě chtěl mít kde auta skladovat.

Sám říká, že za zlevněním stojí vyšší efektivita zajištěná modernizací výrobních zařízení, tomu ale věří asi jen on sám. Stojí za ním nezájem, který snížil ceny až o 9 979 dolarů a aktuálně nejnižší cenu poslal na úroveň 51 990 USD včetně všech nevyhnutelných poplatků (tzv. destination charges apod.). To je zlevnění až o 211 tisíc Kč na kus, které základní cenu snížilo na 1,1 milionu Kč.

Je to pochopitelně citelná změna, je ale dost citelná, aby zastavila bující zásoby elektrické F-150, když jich Ford chce letos vyrobit 150 tisíc? To je docela jiná otázka, na kterou odpoví až čas. Jisté jsou v tuto chvíli jen dvě věci. Jednak Ford skutečně neví, co s neprodanými elektrickými auty a nebojí se sáhnout ani po razantních slevách, aby situaci změnil. I když přesně to ještě nedávno odmítal. A jednak tím plaší investory, kteří věřili schůdnosti jeho elektrických plánů - v reakci na tento krok poslali akcie firmy dolů o 6 % během pár hodin.

Ford F-150 Lightning je z podstaty hloupý nápad, jde o příliš velké a těžké auto, aby mohlo být smysluplně používáno s bateriovým elektrickým pohonem. Za nízkou cenu by jej možná lidé přesto chtěli, za 1,3 milionu Kč a víc o něj zájem nebyl. Změní situaci zlevnění o víc jak 200 tisíc? Foto: Ford

Zdroje: Auto News, Yahoo Finance, Ford, Business Insider, Reuters

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.