Ford stopnul 280miliardovou investici do nechtěných elektromobilů až poté, co na každém začal prodělávat 840 tisíc před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Bilance Fordu jen připomíná, jak iluzorní byla představa o budoucích úsporách z rozsahu. I když Ford letos prodává víc elektromobilů než loni, ztráty z jejich prodeje rostou ještě násobně rychleji. Odbyt navíc zůstává pořád nízký.

„Začalo se říkat, že prodeje elektromobilů nerostou; rostou. Rostou ale pomaleji, než průmysl očekával. A upřímně řečeno, rostou pomaleji, než jsme i my očekávali,” řekl finanční šéf Fordu John Lawler při komunikaci s investory po ohlášení výsledků za třetí letošní kvartál, které poslaly akcie firmy dolů na léta nevídané hodnoty. A jedním dechem dodal, že firma si vystačí s menší než dříve plánovanou výrobou elektromobilů, protože poptávka po nich se „změkčila”.

Po takových prohlášeních se člověk nutně musí chytit za hlavu a ptát se: Na základě čeho přesně Ford očekával vyšší než současný zájem? Zprávy z trhů, jako je ten český, firmě jasně říkaly, že přirozená poptávka po tomto typu aut se limitně blíží nule a jen několik úrovní extrémních dotací a jiných forem přerozdělování v jejich prospěch je dokáže prodat. Na tomto někdo založí svůj byznys? Jak odpovědné to je?

Nejde ale jen o ryzí prodejní data, která mohou být matoucí. Už léta informujeme o řadě studií klidně i z míst, kde jsou elektromobily obecně přijímány lépe než u nás, přesto naprostá většina tamních motoristů říká, že elektromobily nechce za žádnou cenu. Tento průzkum se týkal Německa a hovořil o 73 procentech lidí, kteří v elektromobilu nevidí přijatelné řešení bez ohledu na to, kolik za něj zaplatí. Za takových podmínek si plánovat jen elektrickou budoucnost? Znovu: Jak odpovědné to je?

Bylo to prostě od začátku neschůdné a automobilky dostaly milion signálů od zákazníků, dealerů i upřímných médií, že tudy cesta nevede. Přesto se po ní vydali a teď jim nezbývá než spolknout hořkou pilulku reality. A pro Ford je opravdu hodně těžko stravitelná.

Výše zmíněná Lawlerova slova totiž zazněla poté, co Ford za třetí kvartál prodal jen 20 962 elektromobilů, z čehož navíc jen 6 138 vozů představoval dříve klíčový elektrický pick-up F-150 Lightning. I tak to znamenalo meziroční nárůst objemu prodejů o 44 procent, v tom finanční šéf automobilky nelhal, ale za jakou cenu? Ztráty z prodeje těchto aut vyskočily meziročně o víc než 100 procent na 1,3 miliardy USD za jediné čtvrtletí (30,3 miliardy Kč), což znamená ztrátu 36 000 USD (840 tisíc Kč) na každý prodaný vůz. Automobilka tak už počítá s tím, že po elektromobilech zůstane jen letos v jejím rozpočtu víc než 105miliardová díra.

Až tato, bez nadsázky brutální čísla přiměla Ford ke změně přístupu. Automobilka tak už oznámila, že v důsledku „vyvážení tempa investic do elektromobilů s tempem poptávky ze strany zákazníků” zastavuje investici ve výši 12 miliard dolarů (280 miliard Kč) do těchto aut. Bude tak omezena mj. výroba Mustangů Mach-E a zastavena stavba nové továrny na baterie, v Kentucky. Tváří v tvář ekonomické realitě prostě nikdo nebude pokračovat v podřezávaní větve, na které sedí, až do úplného konce.

Přesto je fascinující vidět, kam až se Ford dořezal. Po vyhození stovek miliard se nedozvěděl vůbec nic nového, co nebylo zřejmé už před několika léty. Bylo to jen ideologické bazírování na stále stejném nesmyslu, které jej - a nejen jej - dostalo do této pozice. Pozoruhodná je i změna rétoriky, teď Ford říká, že o tom, kolik elektromobilů vyrobí, nakonec rozhodnou zákazníci. To je samozřejmě pravda, proč ale tedy roky tvrdil pravý opak, tedy že bude prodávat jen elektromobily bez ohledu na cokoli? Byl to od začátku nesmysl a je tristní nyní slyšet z úst vedení firmy, že nabízet paletu různých řešení bylo vždy plánem. Trochu to připomíná slova o tom, že „mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem”...

A jedna hořkosladká poznámka na závěr. „Električtí evangelisté” nyní v reakci na krok Fordu pronášejí v diskuzích věty typu: „Změna klimatu je tedy zjevně až na druhém místě za vyděláváním peněz. Všechny ty řeči o ohleduplnosti k životnímu prostředí byly nesmysl.” Mám pocit, že to docela dobře shrnuje uvažování podstatné části společnosti. Ta si myslí, že lze stanovit nějaký „vyšší cíl”, kterým popřeme, překryjeme ekonomickou udržitelnost jakéhokoli rozhodnutí a to prostě stačí. Jak absurdní to je?

Nikdo nemusí honit jen a pouze ekonomickou efektivitu, ostatně to dnes spousta firem nedělá. Jinak bychom nebyli svědky interně povinných, ekonomicky neefektivních nákupů elektrických aut do jejich flotil apod. Takový postup si ale společnosti mohou dovolit jen okrajové, tedy jen v případě, že mají z čeho žít vedle toho, jinak prostě zaniknou. I automobilky si tedy mohou dovolit vyvíjet, vyrábět a prodávat ztrátové elektromobily v rámci boje za lepší klima, lepší image nebo cokoli jiného. Ale v momentě, kdy přestanou prodávat z většiny ziskové produkty, které jim dovolí dál existovat, skončí a neudělají nic. Proto také roky říkáme, že prodávat jen elektromobily je neudržitelné. Je neuvěřitelné, že to Ford a další nepochopili dřív, než je začal pálit oheň, do kterého strčili ruce.

Ford zastavil další stamiliardové investice do elektromobilů, protože tato auta zase tak moc lidí nechce a on si další utápění peněz v nich nemůže dovolit. Takhle je to jednoduché a bylo dávno jasné, že to přijde. Proč musel nejprve propálit stovky miliard doslova na ničem, jde mimo nás. Foto: Ford

Zdroje: The Verge, Ford

Petr Miler

