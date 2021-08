Ford svým krokem jen stvrdil, v jak zoufalé situaci jsou dnes lidé kupující nová auta před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Časy, kdy byl zákazník na trhu pánem a mohl si pomalu diktovat, za jakých podmínek si od dealera koupí nový vůz, jsou zjevně pryč. Ford už ani jako automobilka nestojí o lidi, kteří chtějí jeho bestseller normálně koupit za ceníkovou cenu.

Příchod nové generace Fordu Bronco na trh byl poněkud komplikovaný a spojený hned s několika odklady. Zájem publika to ovšem nesnížilo, spíše naopak začal být každý na nové SUV modrého oválu natěšený ještě více, než kdyby vše probíhalo dle původního harmonogramu. I díky tomu mohl Ford krátce po debutu oznámit, že vůz si přes internet objednalo více než 190 tisíc lidí. Někteří pak sice svou objednávku zrušili, nicméně i tak musí Ford vyrobit více než 125 tisíc vozů, aby uspokojil jen dosavadní zájem.

To by pro automobilku měla být dobrá zpráva a měla by se snažit o to, aby tímto zjevně úspěšným kanálem prodala co nejvíce aut. I když si na ně lidé musí počkat a někteří nemusí vydržet, je mnohem pravděpodobnější, že k obchodu dojde, než když by zájemce poslala jako obvykle k dealerovi. Ford ale nyní přesně to udělal - oznámil, že přestal akceptovat online objednávky a místo toho posílá zájemce za dealery.

To je na první pohled naprosto absurdní, neboť více aut takto rozhodně neprodá. A překvapivé i v tom kontextu, že automobilky - Ford nevyjímaje - v posledních letech zkouší vyšachovat prodejce ze hry a nové vozy prodávat pokud možno jen přímo. Za současné situace ale bohužel i tento krok dává smysl.

Důvodem je paradoxně to, čeho automobilky přímým prodejem chtějí dosáhnout - tedy prodeje za ceníkové ceny. Za normálních okolností se u dealera smlouvá a cena jde dolů, dnes je ale aut nedostatek a zejména v USA a zejména Bronco se prodává za ceny vyšší než ceníkové. Ford tak podle informací od dealerů reaguje na to, že jsou vlastně nespokojeni s tím, že lidem kupujícím na internetu musí prodat auto za normální cenu, když jiné by „mohli” natáhnout. A Ford pro to nyní pod jejich tlakem jen uvolnil prostor.

Že tomu tak je, dosvědčují informace o až šílených dealerských přirážkách nad oficiální ceny. Třeba společnost Henderson Ford z New Yorku na počátku prázdnin nabízela variantu Wildtrack za 83 755 dolarů (cca 1 810 000 Kč), jakkoliv ta by dle ceníku měla stát pouze 53 755 USD (1 162 000 Kč). Dealerství Max Ford v Missouri si pak za letošní předání vozu účtuje navíc 25 tisíc dolarů (540 000 Kč), Seth Wadley Ford z Oklahomy pak 20 000 USD (432 000 Kč).

Modrý ovál přitom o těchto praktikách ví a místo, aby se snažil je spíše omezit, je nyní podpořil. Ano, můžete si koupit nové Bronco, ale ne za cenu, za kterou ho Ford běžně nabízí - tento způsob prodeje po internetu kazil kšefty. Automobilka dodává, že online prodej se vrátí až ve chvíli, kdy automobilka bude moci výrobu rozjet naplno - pak budou dealeři opět za ceníkové ceny rádi. Kdy se tak ovšem stane, je s ohledem na nedostatek čipů a dalších komponentů nejasné.

Nový Ford Bronco je takový hit, že značka zastavila online prodej a odkázala zájemce čistě na dealery. Touto cestou se totiž auto prodává s až neskutečnými přirážkami, které v případě online koupě nelze uplatnit. To modrý ovál dříve rozčilovalo, nyní ale tuto praxi v podstatě posvětil. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec