Ford v roce 2023 za 50 miliard předělal továrnu v Kolíně na výrobu elektroaut, teď mu v ní stávkují zaměstnanci kvůli hromadnému propouštění 13.5.2025 | Petr Prokopec

„Go Electric, Go Köln!” vystavil si Ford s velkou pompou na své továrně v Kolíně před dvěma léty. Možná si tam měl dát pravdivější: „Go woke, go broke.” Podnik, který měl být výstavní skříní značky, nyní poznává cenu slepé sázky na elektromobily se vším všudy.

Kolem rodinného podnikání se točím prakticky celý život, značnou část jsem navíc strávil ve společnosti vozů značky Ford. Náš firemní vozový park čítal několik Mondeí, Focusů, Fiest a Transitů, dřív dokonce i Escortů. Troufnu si tedy tvrdit, že modrý ovál znám stejně jako jeho zákazníky. Právě proto ovšem dodnes nechápu, jak mohlo manažery automobilky napadnout, že její spása leží v elektromobilitě, navíc v momentě, kdy mu to už i se spalovacími vozy přestávalo jít. Ford byl přitom bezmála po století synonymem pro dostupná obyčejná, ovšem solidní a dlouhověká auta. Bateriový pohon jde přesně proti tomu.

Jak už ale padlo, modrému oválu se přestávalo dařit ještě před propuknutím elektrického šílenství, hlavně proto, že značka se pokoušela přesunout z mainstreamu do vyšších pater trhu. Na něco takového ale klientela nebyla zvědavá a prodeje začaly soustavně klesat. Právě v ten moment se Ford rozhodl, že ikony jako Mondeo, Fiestu a Focus hodí přes palubu bez jakéhokoli nástupce a místo nich začne klientele tlačit především elektrická SUV za násobně vyšší ceny. Slovy klasika: „Co se asi tak mohlo pokazit?“

Odpověď byla jednoduchá předem a je jednoduchá i dnes: Úplně všechno. Ford si zkrátka před pár lety dal přes oči pásku a zkusil trefit terč. Logicky minul, jenže místo aby prozřel, strčil hlavu ještě do kukly. A tentokrát už jeho střela ani nemířila vedle terče, ale úplně na opačnou stranu. Výsledky jsou nelichotivé - třeba v Německu tržní podíl značky loni činil už jen 3,5 procenta, což je o 1,5 procentního bodu horší výsledek, než jaký byl evidován v roce 2022. V celé Evropě pak loni značka prodala pouhých 466 678 aut, nesrovnatelně míň (763 698) i než česká Škoda.

Takový stav je ale dalece vzdálen tomu, v co firma doufala. Ještě před dvěma roky věřila svým absurdním snům do takové míry, že nasypala neuvěřitelných 50 miliard korun do transformace hlavní továrny značky v německém Kolíně nad Rýnem, aby se stala centrem výroby elektrických modelů značky. Byla u toho spousta budovatelských hesel jako: „Go Electric, Go Köln!” Oni snad vážně věřili, že nešlo o peníze nasypané do kanálu. Jenže šlo.

Nesmyslné elektrické modely jako Explorer EV a Capri nekupuje téměř nikdo a továrna jede na výpary. Automobilka tak musí hromadně propouštět a do roku 2027 sníží počet zaměstnanců o 2 900 lidí, což je takřka čtvrtina - podnik v současné době zaměstnává 11 500 osob. Může vám to přijít jako pomalé řešení akutního problému, ale Ford nemá na výběr, podobně jako VW se dříve zavázal k ochraně určitého počtu pracovních míst a okamžité vyhazovy nejsou legálně možné. Musí tak zatím spoléhat pouze na přirozenou fluktuaci, i tento jemný postup je ale trnem v oku odborům, kterým byla malována docela jiná budoucnost, jak shrnuje německý Focus.

Odbory dosud jen vyhrožovaly, ničeho se ale nedomohly, a tak se v Kolíně bude od zítřejšího rána až do konce noční směny stávkovat. Chápete tu ironii? Ford v roce 2023 investuje 50 miliard, v roce 2025 zjistí, že je vyhodil do kanálu, v následujících letech přesto bude předstírat, že potřebuje skoro 11 500 lidí, kteří z velké části mohou jen leštit ony plachty „Go Electric, Go Köln!” A přesto se nyní musí ke všemu potýkat s tím, že stále aktivní zaměstnanci budou raději stávkovat, aby se domohli lepší budoucnosti než vyhazovu během dvou let.

Odborová organizace IG Metall navíc nechce jen prodloužení jistoty práce, chce i novou kolektivní smlouvu, která by zaměstnancům zaručovala finanční jistoty - Ford by měl slíbit opakované zvyšování mezd. „Je čas, aby tento zaměstnavatel udělal krok a našel ucelené řešení pro zaměstnance továrny v Kolíně,“ uvedl Benjamin Gruschka, šéf odborů v německé filiálce Fordu.

To není moc pěkná situace, která u expertů jen prohlubuje jejich skepsi ohledně budoucího fungování Fordu v Evropě. Třeba Ferdinand Dudenhöffer, šéf institutu CAR, uvádí, že „Ford je příliš malý v segmentu osobních aut, aby mohl v Evropě dosahovat zisku - tak je tomu nyní a velmi pravděpodobně tomu tak bude i do budoucna“. Modrý ovál tak podle něj má jen dvě možnosti - buď evropskou divizi prodat, nebo se spojit s jiným výrobcem.

Muselo by nicméně jít o zcela jiný typ spolupráce, než je třeba ta s koncernem Volkswagen, která vyústila v prodej elektromobilů Explorer a Capri, což jsou jinak karosované modely ID.4 a ID.5. Stefan Bratzel z Centra pro automobilový management u nich ostatně nevidí žádnou přidanou hodnotu, a tak naznačuje, že americká centrála by měla do evropských elektrických operací nalít další peníze, aby dokázala lépe čelit stále vyšší konkurenci.

To by mohlo fungovat, Ford by se ale musel v prvé řadě chytit za nos a uznat, že se vydal totálně sebedestruktivním směrem, vsadit na úplně jiné produkty a znovu zkusit uchvátit davy. Myslíme, že by to dokázal velmi rychle, jeho jméno má pořád zvuk a něco jako tím, čím byl Focus na přelomu milénia, by se i dnes prodávalo po kamionech. Jenže nevěříme, že něco takového udělá, tedy aspoň do chvíle, kdy budou ve vedení firmy sedět ti samí lidé, kteří naprosto nesmyslně zvolili dosavadní strategii. Ti jsou si sice schopni si nasypat veřejně popel na hlavu, jejich pozdější rozhodnutí ale nemíří dramaticky jiným směrem než předchozí přešlapy. I proto je Ford tam, kde je.

Do kolínské továrny nalil modrý ovál 50 miliard korun, aby ve velkém vyráběla elektromobily. Ty ale nepřekvapivě téměř nikdo nekupuje a automobilka se dnes potýká nejen s předimenzovanou továrnou, ale i nespokojenými zaměstnanci bez perspektivy. Foto: Ford

