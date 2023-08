Ford ukázal Mustang skoro za 7 milionů. Je to úchvatný stroj, ale jaký smysl dává vedle levnějšího a rychlejšího Porsche? před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Jako nadšence nás každá podobná novinka hřeje u srdce, tohle je závodní auto, které může na silnici. Jako Ford by ale mělo být dostupné, a to není. Zvlášť vedle stejně pojatého, ale levnějšího Porsche 911 GT3 RS prostě nedává smysl.

Co jsme včera nakousli, to dnes můžeme dotáhnout do konce. Ford totiž oficiálně představil Mustang GTD, tedy v podstatě silniční verzi závodního speciálu GT3, který ovšem disponuje adaptivním podvozkem a aktivní aerodynamikou, což jsou technologie v podobných závodních třídách obvykle zakázané. Automobilka v vůz hodlá nabízet v omezeném množství, přičemž zákazníky bude vybírat stejně, jako tomu bylo u Fordu GT. Nejspíše nás tak znovu čeká nedůstojné divadlo, které jen umocňuje jiné zklamání spojené s jinak působivou premiérou.

Mustang GTD totiž bude k mání od neskutečných 300 tisíc dolarů, tedy více jak 6,6 milionu Kč. To je opravdu šílené, ať se na věc podíváme jakkoli. Jde mimo jiné o 76 tisíc dolarů (1,68 mil. Kč) vyšší sumu, než jakou si Porsche v Americe účtuje za 911 GT3 RS. Německý sporťák je v principu tím samým, navíc je to Porsche a také jedno z vůbec nejrychlejších aut na Nordschleife. Slavný německý okruh totiž zvládá obkroužit za 6 minut a 44,848 sekundy, což je čas, o jakém si modrý ovál může nechat pouze zdát. Značka totiž uvedla, že cílí na čas nižší než 7 minut, takže k 911 GT3 RS se možná přiblíží, jinak ale nabídne míň za víc.

Na finální čas si ale musíme ještě počkat, neboť vývoj novinky stále není u konce - k prvním zákazníkům vůz dorazí až na konci roku 2024 či na počátku toho následujícího. Aktuálně tak není znám ani přesný výkon motoru, kterým je nakonec 5,2litrový osmiválec. Ten se kromě kompresoru dočkal také spárování s titanovým výfukem, přičemž jeho červené pole začíná na 7 500 otáčkách. Dle automobilky by výkon měl vyšplhat na více než 800 koní, což by z GTD dělalo nejsilnější tovární Mustang historie.

Jakkoli ovšem nepochybujeme o tom, že novinka se na Ringu skutečně pod 7 minut dostane, fakt, že k tomu potřebuje o téměř 300 koní více než Porsche. Za ty si Ford navíc nechává královsky zaplatit, přičemž si vás u toho bude vodit jako loutku, což na novinku vrhá nepříjemný stín. Ač se asi nedá předpokládat, že by se jím skalní a v tomto případě patřičně majetní fanoušci kultovního muscle caru nechali odradit. Spíše naopak můžeme očekávat, že do kapsy sáhnou ještě hlouběji.

Ford zatím sice neodhalil interiér, uvedl však, že zákazníci mohou očekávat přední sedadla Recaro, zatímco zadní lavice padla za oběť odlehčování. Pokud si to pak budou přát, mohou dostat pádla řazení a otočný ovladač osmistupňové automatické dvouspojkové převodovky z titanu. Použit byl přitom materiál z vysloužilého Lockheedu Martin F-22, což novince pro změnu dává punc ekluzivity. Dále použitý karbon, kůže či semiš Miko tak rázem hrají druhé housle.

Uhlíková vlákna jsou použita také u karoserie, přičemž na výběr bude standardní či rozšířená sada. Připlatit bude možné také za již zmíněnou aktivní aerodynamiku, tedy za hydraulicky ovládané přední klapky a mohutné zadní křídlo. Aktivní je pak i podvozek, u kterého lze nastavit charakteristiku pružin a tlumičů. Pokud přitom zvolíte okruhový režim, lze počítat s poklesem světlé výšky o 40 milimetrů. Ford navíc kvůli rozložení hmotnosti usadil převodovku vzadu.

Opomenout nelze ani standardní 20palcová kovaná kola z hliníkových slitin, která lze zaměnit za hořčíková. Karbon-keramické brzdy jsou ale již součástí základního balení. Dalšími prvky a konečnými parametry se ale Ford bude chlubit až během následujících měsíců. Aktuálně tak jen dodáme, že výroba novinky započne v továrně Flat Rock Assembly Plant, než dojde na její dokončení u kanadské firmy Multimatic produkující také zmiňovaný Ford GT.

Mustang GTD vypadá neskutečně agresivně, s více než 800 koňmi pod kapotou bude jistě také pekelně rychlý. Ovšem cena 6,63 milionu korun je absurdně vysoká, značka navíc chystá podobné divadlo s výběrem zákazníků, jako tomu bylo u GT. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

