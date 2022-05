Ford ukázal nové řešení omezovačů rychlosti aut. Povinné jsou už teď, tento je ještě účinnější před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Časům, kdy jste si při jízdě autem mohli sami zvolit aktuální rychlost nejlépe odpovídající okolnostem a vašemu rozpoložení, evidentně zvoní hrana. Systémy rozhodující za vás budou stále účinnější, tento od Fordu budiž důkazem.

„Jezděte s autem, ne auto s vámi,“ těmito slovy se prakticky s každým novinářem svého času loučil technik Peugeotu po zapůjčení testovacího vozu. Dnes už by to asi neříkal. A pokud ano, lidé z vedení by pro jeho slova asi těžko nacházeli pochopení. Automobilky totiž pozvolna míří za plně autonomním řízením, s jehož příchodem mají z aut zcela zmizet i volanty a pedály. S auty tedy skutečně již nebudeme jezdit, místo toho budou ona jezdit s námi.

Až taková budoucnost je jistě velmi vzdálená, pokud tedy vůbec někdy nastane. My jsme ale skeptičtí už ke krokům, s nimiž automobilky přichází nyní a které tímto směrem míří. Platí to také v případě Fordu, který vyvíjí nové řešení omezovačů rychlosti využívající geofencing neboli zaměřování polohy toho či onoho objektu s pomocí GPS či RFID. Na základě toho pak automaticky snižuje rychlost ve chvílích, kdy se vůz bude vyskytovat v předdefinovaných zónách. Nepotřebuje k tomu tedy ani systém detekující dopravní značení, který lze lecjak ošálit, místo toho jsou zdrojem dat informace o poloze a v místě definovaná rychlost.

Ford technologii začal testovat v německém Kolíně, kdy vytvořil virtuální hranice, ve kterých platí určitý rychlostní limit. Jakmile je vůz přejede, automaticky zpomalí na přednastavenou úroveň. Řidiče na vjetí do nízkorychlostní zóny upozorní, stejně jako při jejím opouštění. Automobilka tak prý hodlá své zákazníky ochránit před placením pokut, jak jinak.

Snížení rychlosti zajistí vůz sám, zcela automaticky bez vůle řidiče, třebaže ten zůstává systému nadřazen a může se s ním „hádat” s očekáváním, že bude mít navrch. Fordy takto budou moci snížit rychlost kdekoli a jakkoli, tedy nejen na veřejných komunikacích v souladu s předpisy, ale klidně i na soukromých pozemcích, okruzích, skutečně kdekoli.

Je to možná technicky zajímavé řešení, z řidičského a morálního hlediska je nám ale krajně proti srsti. Přejeme si silnice plné informovaných, odpovědných a pozorných řidičů, ne „tupých zajatců” automatických systémů, které už nebude zajímat pomalu nic, co se děje kolem jejich vozů. Ale tušíme, že v tomto ohledu jsme v menšině. Ford bude tuto novinku testovat do března 2023 a nepředpokládáme, že by ji vyhodnotil jinak než jako skvělý příspěvek bezpečnosti. V sériových autech se pak může objevit kdykoli později a ďábelsky zdokonalí systém, který je ve všech nových autech povinny už teď.

Nová technologie Fordu je značně diskutabilní. Ostatně jako každý systém, který se snaží nahradit lidské myšlení algoritmem. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

