Ford upravil své levné velké SUV pro Čínu, aby ho nabídl po celém světě. Jeho skutečný původ skrývá

Stále obvyklejší praktika, která se při použití konvenčních pohonů vyhýbá i vysokým clům, je u automobilek stále populárnější. Ford takto stvořil svůj nový „globální” model - z Equatoru Sport udělal Territory, přidal slušnou řádku vizuálních změn a má hotovo.

Z Číny se skutečně začíná stávat pupek automobilového světa. Nikoli jen optikou prodejů, tím už je dávno, a nikoli jen významem domácích automobilek, i ty už jsou chvíli hodně silné. Co je stále v rozpuku, je tamní výroba vozů zahraničními automobilkami, které je pak neuplatní pouze v Říši středu, ale prodávají je po celém světě. Výjimkou není ani Ford, který v Číně od roku 2021 vyrábí a prodává SUV Equator Sport. A právě upravil, aby jej mohlo nabídnout ve zbytku světa jako model Territory.

K dispozici zatím zdaleka není všude, prodává se ale kupříkladu v Brazílii, kde bude k dispozici upraveném inovovaném provedení, které víc skrývá svůj skutečný původ. Změny nejsou rozsáhlé, na druhou stranu však stačí k tomu, aby se od sebe čínská a brazilská verze odlišily. Hlavní roli v tom hraje odlišná výplň čelní masky, stejně jako trochu jiné ztvárnění předního nárazníku. Jeho tvar je sice pokaždé stejný, u brazilské verze je však část pod světly lakovaná stejnou barvou jako zbytek karoserie. Pozměněn pak byl i zadní nárazník, tady jsou ale obě verze snad úplně stejné.

Co se boků týče, lze v rámci faceliftu počítat pouze s novým designem 19palcových litých kol. Ta jsou součástí výbavy Titanium, která je jedinou, jakou lze v Brazílii koupit. Stejně tak si nelue vybírat ani v případě pohonu, o roztáčení předních kol se totiž vždy stará přeplňovaná jedna-pětka naladěná na 169 koní pracující se sedmistupňovým automatem. V Číně je nicméně Equator Sport k mání také s plug-in hybridní verzí této jednotky, která má na kontě 218 kobyl.

Nakouknout můžeme i do interiéru, kde se pozměnila nabídka čalounění a dekorů. Jinak ovšem architektura kabiny zůstává stejná jako dřív, počítat lze tedy se dvěma 12,6palcovými displeji, kdy jeden zastává roli přístrojového štítu. Je pak dost možné, že modernizován byl rovněž multimediální systém, Ford však slibuje více podrobností až na moment, kdy odstartují prodeje. K tomu má dojít v průběhu července, kdy budou oznámeny ceny, ty brazilské pro nás ale beztak moc relevantní nebudou - v Brazílii jsou auta obecně drahá.

V Číně nikoli, a tak je tam velké, 4 685 milimetrů dlouhé SUV k mání od 199 800 CNY, tedy asi 580 tisíc Kč. To je na dnešní poměry na takové auto málo (za to u nás nekoupíte ani základní novou malou Pumu - stojí od 629 900 Kč), zatím ale není jasné, kde všude - a za kolik - se ještě objeví. Ford takhle stvořené Territory označuje za „globální” model, v tuto chvíli to ale znamená prodej v Mexiku, Vietnamu, na Filipínách či v Saudské Arábii. Jestli někdy dorazí i do staré dobré Evropy, nedokážeme v tuto chvíli jednoznačně říci.

Tohle je Ford Territory určený pro brazilský trh. Ve svém ve faceliftovaném provedení víc skrývá svůj čínský původ. Foto: Ford



Tohle je pro srovnání čínský originál jménem Equator Sport. Foto: Ford

