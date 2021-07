Ford upřesnil rozsah krize automobilového průmyslu, nabývá extrémních rozměrů před 6 hodinami | Petr Prokopec

Že s výrobou aut jsou v současné době problémy, víme dobře a můžeme doufat, že odezní s tím, jak se svět bude postupně přizpůsobovat nové realitě. Zatím se to ale nestalo, ani tím směrem vývoj nemíří.

Není žádným tajemstvím, že automobilový průmysl čelí jedné z historicky největších krizí, která dokola ochromuje výrobu nových vozů. Loňský příchod koronaviru a veškeré jeho dopady značně narušily dodavatelské řetězce, v důsledku čehož výrobcům chybí polovodiče, plastové granuláty a mnoho jiných komponentů. V případě čipů přitom výroba trvá až půl roku a firmy za nimi stojící jsou zahlceni objednávkami, a to nejen od automobilek, ale i od výrobců počítačů a veškeré spotřební techniky. Dochází tak na částečnou montáž aut či rovnou odstávku výroby.

Jakkoliv se ovšem první zmíněná možnost zdála být ideálním řešením, nekončící problémy činí i tuto variantu stále problematičtější. Automobilkám totiž narůstají zásoby aut, které čekají na dokončení. Znamená to, že je třeba je někde skladovat, na dané místo dopravit, a poté převézt zpět do továren na kompletaci. Tím vzrůstají náklady, stejně jako nervozita zákazníků, kteří nyní musí čekat i měsíce na vůz, který by dříve obdrželi ihned ze skladu nebo v řádu týdnů z výroby.

Velikost těchto problémů aktuálně upřesňují slova finančního šéfa Fordu Johna Lawlera. Ten uvedl, že na dokončení momentálně čeká 60 až 70 tisíc vozů, což je více jak dvojnásobek oproti stavu zpřed třech měsíců. Držet na skladě tolik aut, která nemůžete prodat, je náročné a tíživé, spása navíc není v dohledu. Pokud Ford nechce dále kupit na skladě více jak 10 tisíc neprodejných aut každý měsíc, musí buď omezit výrobu, což nechce. A nebo získat více čipů, což zatím nelze.

Modrý ovál navíc přes toto kupení nehotových aut ve druhém čtvrtletí letošního roku vyrobil o 700 tisíc aut méně než loni ve stejném období. V roce 2020 přitom již byly automobilky zasažené koronavirem a výroba byla již tehdy omezena. Finanční problémy ale tyto zásahy do hladkého fungování ani u Fordu neznamenají, vysoké a stále rostoucí prodejní ceny zatím všechno léčí. Automobilka jen za druhý letošní kvartál dosáhla zisku ve výši 561 milionů dolarů (cca 12,05 mld. Kč), je ovšem jasné, že tento stav nevydrží věčně. Lidé nebudou ochotni platit za totéž stále více a efektivita vnitřního fungování firem bude bez dodržování plánovaných výrobních kvót trpět.

Lze už jen dodat, že nedostatek čipů zasáhl i již zmiňované výrobce počítačů. Problémy s objednávkami hlásí jak Microsoft, tak Sony v případě PlayStationu 5. Stejně jako automobilky totiž i tyto firmy po dekády zastávaly strategii „just-in-time“, dle které výrobci drželi jen minimum skladových zásob. Něco takového ale fungovalo jen do chvíle, když šlo vše jako na drátkách, což od loňska skutečně neplatí.

Ford se snaží udržet výrobu alespoň klíčového modelu F-150 co nejvýše, proto kompletuje auta i bez čipů doufajíc, že je doplní později. Zatím se mu ale dále kupí nedodělaná auta - až 70 tisíc vozů čekající na čipy už je opravdu hodně, tolik auto nepostavíte na dvůr za fabriku. Foto: Ford

