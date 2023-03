Ford už se do očí směje i svým fanouškům, jeho poslední ostré SUV pohání litrový tříválec před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Člověku se v tomto případě chce ptát, jak hluboko lze ještě klesnout. Nebavíme se o žádném prckovi ani vizuálním připodobnění sportovní verzi, ale o plnohodnotném modelu ST, který má pod kapotou takto podměrečný motor. Přesto bude stát velké peníze.

Pokud některá z automobilek překypuje ještě větším sebevědomím než Škoda, pak je to Ford. Jakkoli se totiž modrý ovál zapsal do historie zavedením pásové výroby, jenž z Modelu T udělala cenově dostupné auto pro každého, v posledních letech značka míří spíše opačným směrem. U většiny svých modelů zrušila základní úrovně výbav a místo toho vyrukovala přišla s prémiovou úrovní Vignale. Tento krok nicméně vedl k pádu prodejů, stejně jako předchozí strategie, dle které jedno auto mělo oslovit zákazníky všech kontinentů.

Značka se navíc rozhodla, že když už nezvládne soupeřit s konkurencí svou spalovací nabídkou, začne politiky maximálně podporovat v nařizování elektromobilů. Že s tím stěží přijde obrat, asi nemusíme dodávat. To spíše hrozí ještě větší pád ke dnu, zvlášť pokud modrý ovál bude pokračovat v destrukci své image. I fanouškovské sportovní verze jako ST nyní mohou dostat zřetelně neadekvátní pohon.

Ford aktuálně představil SUV Puma v nové specifikaci ST Powershift, kdy její název značí příchod automatické převodovky. Ta dosud v nabídce chyběla, pokud by tedy veškeré novoty končily jen u tohoto bodu, nebylo by proč lamentovat. Jenže dvouspojkovou skříň už nedoprovází tříválcová jedna-pětka naladěná na 200 koní, jako je tomu u manuálu. Místo toho dorazil litrový tříválec, jenž se stará i o pohon běžnějších variant. Jen místo 125 či 155 koní jich produkuje 170.

Tento krok sebou přináší zhoršení dynamiky, nikoli pouze s ohledem na nižší výkon, hmotnost vozu oproti 1 358 kilům 1,5litrové verze vzrostla o 36 kg. Stovku tedy Puma ST Powershift zvládne za 7,4 sekundy, přičemž maximum činí 210 km/h. Oproti výkonnějšímu provedení tak jde o zhoršení o sedm desetin a deset kilometrů v hodině. Tedy po stránce papírové, realita může být ještě horší.

Zajímavé je, že i přes nižší výkon a točivý moment (248 Nm versus 320 Nm) má litrová Puma zvládnout táhnout těžší přívěsy. U těch brzděných se počítá s 900 kg místo 750, u brzděných pak se 665 kilogramy místo 640. Překvapením pak rozhodně není udávaná nižší spotřeba, jenž má činit 6,3 l/100 km, zatímco u jedna-pětky je třeba počítat až s půl litrem paliva navíc. Jde nicméně o data dle cyklu WLTP, které nekorespondují ani se zmíněným zrychlením, ani s tažením přívěsů.

České zastoupení zatím cenu nové verze neuvedlo, stejně jako ji nenajdete třeba na německých webových stránkách. V Řecku je nicméně Puma ST Powershift k mání od 40 893 Eur (cca 967 000 Kč), zatímco za výkonnější provedení dáte 42 258 Eur (1 000 000 Kč). Pokud by přitom tento rozdíl byl zachován i u nás, startovala by verze s automatem někde okolo 860 tisíc korun. To je ovšem na litrové SUV dlouhé 4 226 milimetrů suma, která z něj bestseller neudělá ani v nejmenším.

Není to nicméně nic ve srovnání s tím, co teprve přijde. Ford totiž na příští rok chystá facelift tohoto SUV, v jehož rámci se představí i plně elektrická verze. Tu s ohledem na stávající ceny pod milion korun pořídíte jen stěží, přitom základní spalovací provedení aktuálně startuje na méně než polovině. Budoucnost značky tak vypadá stále ošidněji.

Puma ST Powershift se od manuální verze disponující jedna-pětkou liší jen pod kapotou a podobou středového tunelu. Do vínku dostala kombinaci litrového tříválce a sedmistupňového automatu, na Ford s označením ST je to výsměch a ostuda. Foto: Ford

Zdroj: Ford

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.