Ford už teď volá po návratu šrotovného, nic horšího si snad ani nemůžeme přát před 7 hodinami | Petr Prokopec

Automobilkám teče do bot a pokud nechtějí přijmout přímou vládní podporu, musí se poohlížet jinam. Šrotovné prodejům nových vozů pomůže, ale za jakou cenu?

Nemá již nejspíše smysl znovu opakovat, že koronavirus enormní měrou světovou ekonomiku a automobilový průmysl je jedním z těch, které trpí a budou trpět nejvíce. Zavřely se továrny i showroomy a nikdo neví, kdy dojde na návrat k normálu. Navíc i když k němu dojde, lidé se v houfech pro nové vozy jistě nepohrnou.

Na tuto skutečnost již zareagovaly automobilky General Motors a Fiat Chrysler Automobiles, které se snaží přesunout část prodejů z „kamenných” dealerství na internet. Zároveň nabízí možnost leasingu až na 84 měsíců, tedy na sedm let, při nulovém navýšení, což by mohlo některé nalákat. Ford jakožto poslední člen detroitské trojky však hodlá kráčet vlastní cestou. A ta by nejspíše měla být spojena se slovem, které budí nemalé kontroverze.

Stejně jako před dvanácti lety při globální ekonomické krizi Ford nyní uvažuje o šrotovném. V rozhovoru pro Bloomberg to uvedl viceprezident americké automobilky pro marketing a prodeje Mark LaNeve. Ten uvedl, že šrotovné bylo svého času velmi efektivní. „A bylo by pěkné, kdybychom s něčím stejně efektivním přišli i v roce 2020.“ Zároveň přitom dodal, že Ford momentálně ladí podrobnosti.

Modrý ovál nicméně k zavedení takového programu potřebuje americkou vládu, která dodá potřebné finanční prostředky. A právě to by mohl být pro značku problém, neboť sanovat momentálně potřebuje daleko více odvětví. Jakkoliv tedy Státy již schválily rekordní záchranný balíček, ani více než 51 bilionů korun nejspíše celou americkou ekonomiku nezachrání. Ač je tedy automobilový segment stěžejním, nemusí se dočkat takové podpory, v jakou Ford doufá.

LaNeve dodává, že automobilka má momentálně skladové zásoby nových aut, které jí vydrží zhruba sto dní. Navíc byla zasažena méně než konkurence. „Máme tedy pocit, že momentálně jsme v dobré pozici. A myslím, že v ní budeme i poté, co se továrny navrátí do normálu a ekonomika se začne vzpamatovávat. Jen nevím, kdy to bude,“ dodal LaNeve. Právě ona nejistota je důvodem, proč se Ford zabývá šrotovným a proč směrem k vládě natahuje ruku.

„Je to na stole jako jedna z možných podpor. Pracujeme na záchraně celého ekosystému, který zahrnuje jak automobilky, tak dělníky, odbory, dodavatele, dealery i zákazníky,“ říká k věci demokratická poslankyně Debbie Dingell, takže návrat šrotovného není zcela nereálné. V předchozím případě bylo vcelku velkorysé, neboť i v bezcenné ojetiny byly vykupovány až za 4 500 USD (cca 115 tisíc Kč). V čem je tedy problém?

Pomineme-li fakt, že jde o další pokřivení trhu, je potíž hlavně v tom, že zdaleka ne každý k dealerovi dovezl bezcenný vrak. Spousta lidí se tímto způsobem zbavila stále použitelných starších vozů, které rázem zmizely z trhu ojetin a jejich nedostatek učinil později pro mnoho lidí i rozumnou ojetinu nedostupným snem - ceny těch přeživších vyhnal nesmyslně vysoko. Tohle v dlouhodobém horizontu nemělo ani pozitivní ekonomický efekt, nás navíc pochopitelně rmoutí jakékoli ničení provozuschopných aut, zvláště pak v době, kdy levná ojetina může být pro řadu lidí jediným reálným řešením mobility.

Ford by velmi rád podpořil koupi nových aut...



...šrotovným na ta stará. K tomu ale samozřejmě potřebuje americkou vládu. Doufejme, že k tomu nesvolí, předchozí šrotovné nelze s odstupem času vnímat jinak než jako nesmysl

Zdroj: Bloomberg

Petr Prokopec