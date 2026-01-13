Ford už ví, že nová auta už tu nikomu neprodá, a tak zlevňuje náhradní díly na ta dříve vyrobená
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Je to asi nejvýmluvnější krok modrého oválu v poslední době. Jde o ryzí kapitulaci akceptující, že byznysem firmy teď bude hlavně udržování aut vyrobených v letech 2008 až 2017. Pro 35 modelů z té doby razantně snížil ceny náhradních dílů a pokusí si udržet loajalitu zákazníků aspoň takto.
Pokud jste fanoušky Fordu, pak jste nejspíš v posledních letech vytahovali den co den kapesník, abyste osušili pár slz. Automobilka s modrým oválem ve znaku totiž ještě po příchodu nového milénia patřila mezi osobité výrobce nabízející řadu zajímavých aut schopných oslovit kdekoho od obyčejných uživatelů až po nadšence. Prodeje tak letěly nahoru a i u nás se Ford pravidelně pral o pozici nejúspěšnějšího dovozce. Pak se ale u automobilky asi zbláznili a začali nabízet stále míň za stále víc. A z nabídky odstraňovat úspěšné modely.
Byl ještě čas to změnit, zrovna v ten moment ale Ford dokázal, že vedení firmy skutečně přišlo o rozum. Manažeři totiž nezaveleli k návratu ke starým pořádkům, nýbrž se rozhodli, že drahá spalovací auta budou nahrazena ještě dražšími elektromobily. Tedy tím typem, který zdaleka nevyhovuje každému. Slovy klasika: Co by se tak asi mohlo pokazit? No, naprosto všechno. Zatímco totiž ještě v roce 2015 prodal Ford v Evropě zhruba 1,3 milionu aut, předloni již dosáhl na pouhých 426 307 registrací. A loni nebyly jeho výsledky o poznání lepší.
Problémy značky jen umocňuje fakt, že v honbě za elektrickou ideologií Ford zařízl své největší bestsellery, tedy vozy jako Fiestu a Focus. Do budoucna je pak sice hodlá nahradit, jenže protože se evidentně stále ještě dostatečně nespálil, znovu u toho má být elektrický pohon. Je tedy vážně otázkou, jaká je budoucnost této značky v Evropě. Čímž se evidentně manažeři konečně začínají zabývat. A co vymysleli, je pozoruhodně realistickým řešením.
Modrý ovál se totiž rozhodl, že když lidem nezvládá prodat celá nová auta, zkusí jim prodat aspoň náhradní díly na vozy, které už mají. Ford tak snižuje ceny originálních náhradních dílů (jde o více než 6 000 položek) pro 35 různých modelů, mezi které patří Fiesta, Focus, Kuga, C-Max, Ranger či Mondeo, a to až o 25 procent. Auta vyrobená před rokem 2019 by tedy na silnicích měla vydržet mnohem déle. A co je podstatnější, péče o ně by nově majitele měla stát méně peněz. To logicky může vést k udržení jejich věrnosti modrému oválu.
Podle automobilky totiž po evropských silnicích jezdí kupříkladu 1,2 milionu exemplářů Fordu Fiesta vyrobených mezi lety 2008 a 2017. Většina majitelů ale již nevyužívá služeb autorizovaných servisů, protože jsou pro ně - to byste neuhodli - moc drahé. Proto volí ty neoficiální či si případně své vozy opravují samy. Tuhle klientelu se Ford teď pokouší přivést zpátky, protože žádnou jinou už evidentně nezíská.
Pokud přitom automobilka novou strategii zúročí na maximum, může udržet svůj evropský byznys nad vodou a třeba se těšit na nějakou budoucnost - dnes spokojení majitelé mohou zase zamířit do showroomů modrého oválu. To v nich ale musí zas jednou najít to, co jsou ochotni koupit. Elektrická Fiesta to opravdu nebude, vážně ne.
Originální náhradní díly modrého oválu doznaly zlevnění o čtvrtinu, opravy aut jako Fiesta, Focus či Mondeo by tak měly být dostupnější i v autorizovaných servisech, což část lidí může přilákat zpět a zlepšit finanční situaci evropského Fordu. Ale co bude dál? Foto: Ford
Zdroj: Ford
