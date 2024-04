Ford zrušil plány na odhalení nových elektromobilů v roce 2025, sázka na jednu kartu dál nevychází před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ford

Na propagačních fotkách vypadají majitelé elektrických Fordů velmi šťastně, ve skutečnosti je ale přijetí těchto aut trhem hodně vlažné. Ford už to ví a někdejší sázku jen na tyto vozy dál přehodnocuje.

Nevíme, jak to vůbec někoho soudného mohlo napadnout, když se ale Ford před více jak třemi roky rozhodl vsadit vše na elektrická auta, nedávalo nám to žádný smysl. Dokážeme si představit značky, u kterých by to za určitých okolností mohlo nějak fungovat, stěží to ale klapne u té, která vyrábí automobilovou obdobu džínů. Fordy platí už dekády za „normální” univerzálně použitelná auta „pro všechno”, která jsou nabízena za dobré ceny. Jak s tím jde dohromady drahý elektrický pohon s omezenou využitelností i životností a z té pramenící rychlé ztráty hodnoty?

No nijak, okolo toho nemusíme dlouze tančit. Fordu trvalo déle než tři roky, než to zjistil, a ústy svého šéfa se před pár týdny nechal slyšet, že sázky jen na elektromobily lituje a „už nechce žádné pitomé vize”, které věští elektrickým autům budoucnost, jaká před nimi není. Pokud to šéf automobilky myslel vážně, čeká jej velká změna kursu a s ní související změny řady plánů. A přesně na ty dochází.

Firma včera oznámila, že ruší plány na odhalení nových elektromobilů v roce 2025. Mezi ty měl patřit nový elektrický pick-up spolu se stejně koncipovaným SUV. První zmíněný vůz tak nedorazí dřív než v roce 2026, druhý pak nemá přijít dřív než v roce 2027. Bavíme se tedy najednou až o tři roky vzdálené budoucnosti, do které se může stát absolutně cokoli.

Není úplně jasné, co mělo být tím prvním zmíněným vozem. Někteří hovoří o nové generaci pick-upu F-150 Lightning, na tu se ale rok 2025 zdál být příliš brzkým termínem. Druhou možností je elektrická verze menšího Fordu Ranger. Tak či onak ze záměru nebude nic, slábnoucí prodeje elektromobilů navzdory jejich enormnímu protežování ze všech stran donutily automobilku vývoj nového pick-upu zastavit a - podle jejích slov - „rozumně využívat kapitál a uvádět na trh ta správná benzinová, hybridní a elektrická vozidla ve správný čas”. Pro elektromobily zjevně ještě nenastal.

Odpískány tak byly i plány na novou bateriovou vlajkovou loď značky, kterým se mělo stát též blíže nespecifikované sedmimístné SUV. Také to mělo být původně uvedeno na trh v roce 2025, nyní nemá přijít dřív, než v roce 2027. Znovu to provází diplomatická slova o tom, že „k dozrání trhu s elektromobily je potřeba víc času”, tady ale dodejme, že žádný velký trh s elektromobily nikdy přirozeně nevznikl a neexistoval, a tak ani nemá jak dozrávat. Jde o primárně politicky vymíněné řešení, které bez přirozené poptávky naráží na své technické a ekonomické limity.

Modrý ovál je ale pochopitelně optimistický, a tak zrušení plánů předkládá jako skvělou věc. Prý mu tento krok umožní využít nově vznikající technologii baterií, která by spotřebitelům větší dojezd ve srovnání s dnešní technologií. Zde dodejme, že na tomto poli se za rok nebo dva nezmění jedním slovem nic, dvěma nic podstatného. Jen parciálně lepší baterie jsou pořád skoro dekádu daleko a žádná jiná alternativa se pro masové využití ani nerýsuje.

Co lze označit za upřímnější tvrzení, jsou slova o tom, že se automobilka nyní zaměří na rozšíření nabídky spalovacích aut, kterým pro lepší akceptaci říká hybridní. Ona pochopitelně budou hybridní, ale jednak v nich okrajová elektrická složka pohonu není zásadní a jednak jsou i hybridy odpovědí na otázku, která nebyla položena. Nikdo netouží po hybridním pohonu per se a jeho faktické výhody jsou relativně zanedbatelné vedle nevýhod. Na rozdíl od elektromobilů ale hybridy lidem obvykle nevadí - nemají problém s použitelností a nejsou tak drahé, přitom před normovanými testy čehokoli obstojí snáz.

Pochopitelně, tyto změny budou mít vliv na zaměstnance továren, kde se elektrické novinky měly vyrábět. Ford to uznává a podle Auto News zvažoval, že by v nich rozjel ve větší míře výrobu spalovacích modelů, nakonec se ale rozhodl pro pozvolnější úpravu fabrik s tím, že nepotřební lidé zůstanou po nějaký čas doma se 70 procenty platu.

Co k tomu dodat? Na jednu stranu to lze vnímat pozitivně jako projev nevyhnutelného přizpůsobení nesmyslných záměrů tržní realitě, před kterým nikdo neunikne, pakliže chce přežít. A Ford jako správná americká firma jedná flexibilněji než většina konkurentů. Na tu druhou je třeba se dokola ptát, jak kdokoli soudný mohl původní elektrické plány razit. Byly zřetelně nerealizovatelné a způsobily firmě spoustu ztrát a nepříjemností, ke kterým vůbec nemuselo dojít.

Auta jako elektrický Ford Mustang Mach-E nefrčí a nebylo tak těžké to anticipovat. Automobilka až tváří v tvář tržní realitě ruší plány na představení dalších takových aut už v roce 2025. Foto: Ford

Zdroje: Ford, Auto News

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.