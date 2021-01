Ford v krizi odpískal plány na dobytí ztracených pozic, zrušil teprve rok starou dohodu před 3 hodinami | Petr Miler

Americká automobilka ztrácela půdu pod nohama už před loňským rokem, špatný trend ale chtěla obrátit expanzí, kterou by alespoň z globálního hlediska dobyla ztracené pozice. I z toho ale sešlo.

Říci, že Ford na tom není dobře, by byla slabá slova. Ano, z automobilek je na tom dobře v poslední době málokdo, Američané jsou na tom ale ještě hůře než většina jiných. Kdysi jedna z největších automobilek světa ovládající mimo jiné Aston Martin, Jaguar, Land Rover nebo Volvo ztrácí své pozice na všech klíčových trzích už nějaký ten pátek, a to hlavně kvůli opouštění tradičních tříd. Kdysi ikonické modely jako Fiesta, Focus a Mondeo znamenají v Evropě stále méně a jinde situace není lepší.

Zatímco na starém kontinentu Ford po léta prodával okolo 1,5 milionu vozů za rok, předloni jich bylo už jen 992 tisíc. A v roce 2020 jich bylo za 11 měsíců pouze 631 526. V USA je automobilka v lepší pozici, přesto se z 3 milionů aut prodaných ještě na začátku milénia propadla na 2,29 milionu prodaných vozů předloni a 1 421 669 za tři loňské kvartály. Účinkování v Číně je pak kapitola sama pro sebe - z 951 396 vozů prodaných ještě v roce 2016 bylo předloni 232 555 aut. A loni 215 333.

Jsou to tristní výsledky, které ale Ford po ekonomické stránce zatím jakžtakž zvládá - pod vedením dnes už odvolaného Jima Hacketta omezil své portfolio téměř jen na SUV a pick-upy, což jeho prodejním číslům nepomohlo, nákladům ale ano. Přesto by bylo nemístné tvrdit, že nemá potíže. Má a poslední krok firmy to jasně připomíná.

Ford totiž ještě v roce 2019 plánoval napravit svou globální bilanci útokem na nové trhy. Tím nejperspektivnějším byla Indie, kde se s místním gigantem Mahindra & Mahindra domluvil na společném podniku, ve kterém by držel 49 %. Ten měl v nově postavených fabrikách v Čennaí a Sanand vyrábět 1,2 milionu kusů sedmi nových modelů ročně. Velká věc, ani ta už ale nebude.

Ford z dohody vycouval, což v tiskové zprávě vysvětluje „fundamentálními změnami světové ekonomiky a podmínkami pro podnikání způsobenými pandemií koronaviru”. Přeloženo do srozumitelné řeči - Ford nejspíše za nastalé situace nemá peníze na to, aby investoval miliardy do nových aktivit a raději šetří na udržování těch stávajících při životě.

Pro americkou automobilku je to další smutná zpráva a pokud nezavelí k velkému obratu, budeme svědky zmenšování jejích aktivit ještě po řadu dalších let. Pokud se tak stane, nebude v tom sama, své pozice ve velkém opouští třeba i Nissan.

Ford Ranger je typově jedním z aut, která by v Indii mohla bodovat. Samotný Ranger Raptor se možná do Indie dostane jako dovozový artikl, na místní výrobu podobného vozu ale musí Američané pro tuto chvíli zapomenout. Foto: Ford

