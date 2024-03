Ford v zoufalství rozprodává nechtěné elektrické Mustangy se slevou až 433 tisíc Kč, stává se z nich past na šetřílky dnes | Petr Miler

/ Foto: Ford

Od špatného k horšímu, tím směrem se ubírá už tak utrápený osud Fordu Mustang Mach-E. Automobilka tedy aktuálně hlásí jisté vzepětí jeho prodejů, ale za jakou cenu? Takovou otázku je třeba si v tomto případě položit doslova.

Je jasné, že sázka Fordu na co nejrychlejší přechod na elektrická auta krutě nevyšla, když už i šéf firmy veřejně označuje dřívější plány za „pitomou vizi”. Automobilka tak prochází jistou, relativně brzkou katarzí, což je jedině dobře, s následky svých někdejších „pitomých vizí” se ale bude ještě chvíli potýkat. Loni ho to stálo 110 miliard Kč, čímž citelně překonal i dřívější negativní očekávání, ze ztrát spojených s výrobou a prodejem elektromobilů se ale hned tak nevyhrabe.

Automobilka totiž dlouhodobě vyráběla těchto aut víc, než jich byla schopna prodat, a tak se už na začátku roku potýkala s desítkami tisíc vozů stojících u dealerů. Proto rozjela masivní slevy aut minulého modelového roku, které se v mezičase vyšplhaly až k 293 tisícům korun na kus. To je pořádná sleva, ani ta ale k vypráskání skladů zřetelně nestačí.

Jak informují opět kolegové z Cars Direct, modrý ovál rozjel další kolo slev, které dosahují dokonce až 18 500 USD neboli 433 tisíc Kč na auto. Týkají se tentokrát jen nechtěných Mustangů Mach-E 2023, ne však plošně. Sleva se vztahuje na předváděcí a prezentační vozy z programu FCTP (Ford Courtesy Transportation Program), takže dotčené vozy musely někde stát či chvíli jezdit pod taktovkou Fordu. Sleva dalších 433 tisíc Kč v momentě, kdy základní cena vozu klesla až na 42 895 USD (cca 1 milion Kč), je ale opravdu masivní.

Pochopitelně nikde není psáno, že se takové snížení ceny bude týkat některého z vozů v základní specifikaci, prezentační auta budou spíše lépe vybavená. Ale i tak platí, že ve zjevném zoufalství takto rozprodávaná auta mohou přitáhnout šetřílků, kteří by jinak o elektromobilu ani neuvažovali. To Ford jistě chce, jak ale nyní rezonuje v reakcích čtenářů na další slevy, pro podobně smýšlející lidi to může být past.

I když nízká kupní cena je vždy dobrá věc, pořád platí, že s elektrickými auty jsou spojené specificky vysoké provozní náklady (drahé pojištění, drahé opravy, časté výměny pneu...) i vysoká ztráta hodnoty v průběhu času (ta bude jistě nízkou pořizovací cenou umenšena, ale pořád se bavíme o asi osmileté cestě k minimálním hodnotám), na což šetřiví kupci nových či ojetých vozů nejsou zvyklí. A ve výsledku je tak i podobná koupě může vyjít draho.

Dodejme, že Ford čerstvě zveřejnil své únorové americké výsledky, dle nichž prodal v USA 6 368 elektromobilů, což sice není moc, je to ale pořád o 80,8 procenta víc než loni. To zní jako vzepětí, pokud ale přichází za cenu podobných slev, jak poznamenávají analytici, bude se tak pro automobilku dít jen za cenu dalších, pravděpodobně ještě větších ztrát než loni.

Ford Mustang Mach-E byl dosud jen králem skladů, nyní je králem slevových akcí. Ani jedno pro Ford není dobré. Foto: Ford

Zdroje: Cars Direct, Electrek, Ford

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.