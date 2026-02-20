Ford vážně ztratil rozum, cestu k úspěchu už několikrát odmítnutého vidí v opakování stále stejné chyby
Petr ProkopecPokud chce Ford s novinkou, pro kterou možná vzkřísí název Ranchero, skutečně uspět, musí přijít s něčím novým, co jej učiní dostupným a žádoucím. Cesta zvolená modrým oválem nikdy nefungovala a ani tentokrát fungovat nemůže.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Ford vážně ztratil rozum, cestu k úspěchu už několikrát odmítnutého vidí v opakování stále stejné chyby
včera | Petr Prokopec
Pokud chce Ford s novinkou, pro kterou možná vzkřísí název Ranchero, skutečně uspět, musí přijít s něčím novým, co jej učiní dostupným a žádoucím. Cesta zvolená modrým oválem nikdy nefungovala a ani tentokrát fungovat nemůže.
Ford se ve svých strategiích už pěkných pár let plácá od jednoho špatného nápadu k druhému. Tím zřejmě nejabsurdnějším byla představa, že když nezvládá konkurovat ostatním automobilkám konvenčně pojatými vozy, prorazí s pomocí elektromobilů. Nemohlo to fungovat, a tak to ani nefunguje. Divize Model e zaměřená právě na elektrické modely za čtyři roky své existence prodělala už víc než 327 miliard korun, to je totální provar.
Na místě Fordu bychom sbalili fidlátka a vyrazili jiným směrem, modrý ovál ale pořád věří, že přijde obrat. Nastat by podle něj měl někdy okolo roku 2029, kdy má dorazit na trh nová rodina elektrických aut, z nichž první vlaštovkou bude pick-up startující na 30 tisících dolarech, tedy asi na 620 tisících korunách. Znamená to tedy, že bude stejně drahý jako Nissan Leaf třetí generace. Nicméně japonský elektromobil na délku měří jen 4 350 milimetrů, zatímco novinka Fordu by se měla pohybovat okolo 5 metrů. Půjde tedy o daleko větší kus auta, která se i se spalovacím pohonem prodávají dráž.
To zní slibně a auto by se mohlo prodávat, to samo o sobě ale neznamená, že bude Fordu vydělávat peníze. Automobilka je ale přesvědčena, že přesně to se stane, a dosáhnout toho chce - podržte se - instalací malého paketu baterií. A teď se pusťte, chytněte se za hlavu a klidně plakejte, budeme v tom chvíli s vámi.
Tohle je něco tak neuvěřitelně tupého, že vedle toho i logo Fordu vypadá jako ostře řezaný objekt. Jestli dnes elektrická auta mají s něčím problém, je to použitelnost. A má jen jednu příčinu - baterie se směšnou kapacitou vedle toho, co pojme obyčejná palivová nádrž, které se navíc skoro nekonečněkrát déle nabíjí. Jsou to spojité nádoby a neřešitelnost byť jen jediného z těchto aspektů dostává výrobce do pasti, ve které dnes jsou.
Pokusit se z ní utéci ale pořád lze dvěma způsoby, z nichž tím rozumnějším je větší paket baterek. Neřeší to vše, pokud je nedobijete za pár minut a neváží pár desítek kilo, ale pořád se aspoň můžete dostat do stavu, že někam dojedete. Většina aut pořád víc nejezdí, než jezdí, takže aspoň solidní výchozí zásoby energie lze takto dosáhnout. Jistě, za cenu vysoké hmotnosti a nesmyslně velkého auta, ale aspoň něco. Opačný přístup je mnohokrát ověřená utopie.
Ford na ni po zjištění, že akumulátory se na celkové ceně elektromobilů podílí ze 40 procent (to je objev) a na hmotnosti z jedné čtvrtiny, přesto sází a má pocit, že baterie s malou kapacitou, nižší hmotností a nižší cenou je ta cesta. A aby takové auto aspoň někam dojelo, rozhodl se zapracovat na minimalizaci energetických ztrát daných provozem.
Ford se tedy rozhodl vsadit jednak na aerodynamiku. Jeho pick-up tak bude uhlazenější než ocumlaný bonbon, pročež by spíš než třeba F-150 měl připomínat kupé. To vlastně koresponduje se spekulacemi, že novinka bude pojmenována Ranchero. Pod tímto názvem přitom Ford dříve nabízel dvoudveřové pick-upy, které působily jako sporťák s přidanou užitnou hodnotou.
Novinka tak má nabídnout o 15 procent lepší aerodynamickou efektivitu než jakýkoli konkurent na trhu. Dále se pick-up dočkal o 20 procent menších venkovních zpětných zrcátek, což mělo jeho dojezd navýšit o 2,4 km. A podle značky třeba jen zvýšení střešní linie o 1 milimetr ubere 0,9 km na dojezdu. Designéři značky proto vůz měli stlačit co nejvíce k zemi, aby aerodynamický benefit byl co největší. Konkrétní dojezd základní verze či výše postavených však zatím nebyl ani naznačen.
Místo toho Ford dále zmínil, že dolů má jít i hmotnost, a to nikoli pouze díky menšímu paketu baterek. Dále se o ni má zasadit třeba redukce kabeláže o 1 219 metrů, což mělo přinést 10kilovou úsporu. Podobně jako Tesla pak chce i modrý ovál využívat gigantických lisů, které umožní, aby jimi vyprodukované díly byly o 27 procent lehčí. A stejně tak nový pick-up bude využívat i vylepšenou rekuperaci brzdné energie, díky které automobilka ušetří okolo 100 dolarů neboli 2 tisíc korun na bateriích.
Jsou to jistě chvályhodné nápady, ale staví na úplně špatném základu. Pokud ve výsledku půjde o auto, které bude mít třeba 50kWh paket baterek, což je ekvivalent ani ne 13litrové nádrže nafty, je to prostě příliš málo energie na to, aby jakákoli podobná úspora něco řešila. A dojezd auta bude ve výsledku jen víc závislý na okolnostech a jízdním stylu, protože pořád začíná s malým „koláčem”, do kterého se budou o to víc zakusovat klíčové energetické nároky spojené s akcelerací a rozrážením vzduchu ve vyšších rychlostech.
Nevěříme tedy ani na moment, že tohle by byla ta cesta. Prokazatelně není, je to už několikrát odmítnutý recept, který lidi od elektrických aut akorát víc odrazuje, neboť ve výsledku jen dává víc najevo jejich klíčové slabiny a slibuje víc, než reálně může. Forde, co to celé konečně pustit z hlavy? Slova o pletení biče z jednoho nevábného materiálu a následného pokusu s ním práskat na tento projekt sedí jako zadek na hrnec. Karty jsou tu od začátku rozdané tak špatně, že s nimi prostě nejde vyhrát, ne teď, ne tady.
Modrý ovál vyvíjí svůj nový elektrický pick-up s naprosto absurdní výchozí myšlenkou - minimalizovat baterie, minimalizovat elektrické náklady a už se jede. Tohle má být něco převratného? No není, takto koncipované elektromobily nikdy na zákazníky nefungovaly a ani tentokrát fungovat nebudou. Foto: Ford
Zdroj: Ford
Bleskovky
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
před 4 hodinami
- Policie nutila řidiče, aby nevěnovali pozornost řízení, pak je pokutovala za nevěnování pozornosti řízení
včera
- Šéf sportovní divize Lady „propálil” nová diodová světla legendární Nivy, nepůsobí s nimi vůbec zle
19.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Bulega na čele armády Ducati 10:31
- Prvním letošním vítězem Masia, 7. Vostatek, 20. König 10:14
- Superpole pro Bulegu 09:59
- Superbike: Nejrychlejším Bulega před A. Lowesem a S. Lowesem včera 11:01
- Vítězem Superpole Masia, 9. Vostatek, 27. König včera 10:41
Nejnovější články
- Němci ještě před startem nových dotací na elektromobily pochopili, že nejsou určené pro ně, způsobí masivní nárůst cen
před hodinou
- Spása pro staromilce, Japonci vrací do výroby další část dekády nevyráběného auta. Za chvíli si ho budete moci znovu koupit celé
před 3 hodinami
- BMW se chlubí tím, že novou M5 ve velkém vyrábí v barvách Porsche, to se může?
před 4 hodinami
- Jak se vůbec mohlo stát, že je nové Audi RS5 Avant takový nesmysl? Má i nepochopitelně malou nádrž a prťavý „kufr”
před 6 hodinami
- Korejci předstírají, že interiéry aut bez tlačítek jsou zlo a ruší je, další novinku ale nachytali skoro bez jediného fyzického ovladače
před 7 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva