Ford ve druhém kvartálu prodělal dalších skoro 28 miliard, aby zastavil krvácení způsobené sázkou na špatného koně
Petr ProkopecOhromné částky dokola létající vzduchem jen připomínají, jak ohromně drahé tyto přešlapy pro automobilky jsou. Oněch 28 miliard je už několikáté pokračování stejného příběhu, účty za něj jdou už do stamiliard.
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Ford ve druhém kvartálu prodělal dalších skoro 28 miliard, aby zastavil krvácení způsobené sázkou na špatného koně
včera | Petr Prokopec
Ohromné částky dokola létající vzduchem jen připomínají, jak ohromně drahé tyto přešlapy pro automobilky jsou. Oněch 28 miliard je už několikáté pokračování stejného příběhu, účty za něj jdou už do stamiliard.
Před dvěma týdny společnost J.D. Power zveřejnila novou studii tzv. počáteční kvality aut, v jejímž rámci majitelé hodnotí své nové vozy po prvních 90 dnech vlastnictví. Tři měsíce jistě nejsou dost dlouhá doba na to, aby se projevily veškeré možné problémy. Zároveň se ale i během nich už některé potíže související hlavně s kvalitou výroby či softwarovými řešeními mohou projevit. A minimálně ve druhém zmiňovaném ohledu se projevují víc a víc, neboť palubní systémy byly letos jedinou kategorií, kde došlo na zhoršení oproti loňskému roku.
Překvapení to není, přinejmenším jedno „překvápko” se ovšem ve výsledcích celé studie - na třetí příčce celkově mezi značkami se umístil Ford. Modrý ovál přitom dosáhl skóre 152 problémů na 100 aut, čímž dokonce překonal i prémiový Lexus (156 PP100), o Toyotě ani nemluvě (181 PP100). Lepší než Ford tak bylo pouze Porsche (138 PP100) a Genesis (151 PP100). Nutno však podtrhnout, že dlouhodobá spolehlivost Fordů pořád pokulhává, však jen letos automobilka vyhlásila už 61 svolávacích akcí, které se týkají 13,5 milionů aut.
Přesto všechno ovšem šéf Fordu Jim Farley teď neváhá křičet do světa, že „naše kvalita je ve Státech nejlepší“. Být jím, raději bychom mlčeli, neboť se snadno mohou najít lidé, kteří se podívají třeba na 10 let staré výsledky a připomenou mu, že Ford se oproti roku 2016 výrazně zhoršil - tehdy totiž dosáhl skóre 102 PP100. Je to ale ještě něco jiného, co lze dnes Farleymu vyčítat. A dost možná to s posedlostí výsledky jednoho ročníku IQS souvisí.
Ford totiž odhalil své finanční výsledky za druhé letošní čtvrtletí a jedno číslo v něm přebíjí všechna ostatní - automobilka totiž dosáhla čisté ztráty ve výši 1,3 miliardy dolarů, což je 27,56 miliardy korun. Modrý ovál ovšem zdůrazňuje, že nejde o přímý důsledek jeho aktuálního hospodaření, kvality aut či zájmu o ně. Místo toho tu máme následek předchozích špatných strategických rozhodnutí.
Ford totiž toužil po elektromobilitě tak moc, že na ni skutečně vsadil prakticky vše. A vůbec se neptal, jestli zákazníci po něčem takovém touží. Až při pohledu na prodeje zjistil, že zkoušel střílet do terče, který byl fata morgánou. Automobilka proto odpískala chystané elektrické modely i ukončila spolupráci se společnosti BlueOval SK, se kterou chystala tři továrny na výrobu baterií. Jen tento krok jí vyšel na 3,6 miliardy dolarů (76,3 miliardy korun), celkově se pak zrušení přechodu jen na elektrická auta promítne do dlouhodobého hospodaření firmy sumou 19,5 miliardy dolarů, tedy asi 410 miliard Kč. A část této sumy byla započítána do druhého kvartálu.
Na automobilku tedy její padají ze skříně její vlastní kostlivci, přičemž dle Farleyho je tomu podobně také u kvality. Finanční trhy mu pak zjevně i věří, neboť hodnota automobilky po zveřejnění výsledků nepatrně zvedla. Uvidíme proto, jak tomu bude za pár měsíců, až J.D. Power vyrukuje se studií VDS, která mapuje spolehlivost z mnohem delšího hlediska. Posledním kolem se ale modrý ovál sotva kde chlubil, 228 problémů na 100 aut je totiž jedním z nejhorších výsledků vůbec.
Ještě víc se ale o osudu značky bude rozhodovat příští rok ve chvíli, kdy modrý ovál představí nový elektrický pick-up coby výsledek dosud nezrušeného programu, od kterého si automobilka slibuje hory doly. Znamená to tedy, že na konto elektrického pohonu dál míří miliardy. Ford navíc počítá s tím, že po úvodní novince dorazí celá rodina. Uvidíme tedy, jestli tyto plány konečně klapnou, nebo se budou odepisovat další miliardy. S ohledem na to, že modrý ovál zatím s ničím oslnivým nepřišel, se ale pravděpodobnější zdá být druhá zmíněná možnost...
Modrý ovál chtěl přejít na elektrická auta téměř okamžitě, nakonec však aktuálně ve Státech prodává už jen Mustang Mach-E. Sázka na elektromobilitu ho tak vyšla opravdu draze, kvůli rušení dřívějších plánů firma musela odepsat už stamiliardy. Foto: Ford
Zdroj: Ford, J.D. Power
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