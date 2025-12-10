Ford vrátí Fiestu do nabídky způsobem, nad kterým jen zůstává rozum stát
Petr ProkopecFascinující je už to, že s ní vůbec skončil, navíc jakým způsobem. Ještě víc fascinující ale je, jak ji hodlá vrátit do nabídky. Ford selhal s vlastními elektrickými auty, selhal i s jinak stylizovanými elektrickými Volkswageny, jak asi dopadne to samé s další automobilkou?
Je stále těžší odmítat tezi, že Jim Farley je podobně jako jeho bratranci primárně komediantem, který se jen minul povoláním. Jinak si už nelze vysvětlit to, co šéf Fordu předvádí týden co týden. Pokaždé hraje trochu jiné divadlo, jak se to zrovna hodí, na rozdíl od svých příbuzných ale není věrohodný v žádné z rolí.
Vše se točí kolem elektromobilů, které dlouhá léta vyzdvihoval nad spalovací auta. Proto se ostatně modrý ovál měl co nejrychleji věnovat už jen elektrickým vozům. Nikdy s nimi ale neuspěl, a tak Farley loni po utracení stovek miliard oznámil, že to celé byla jen „pitomá vize“, která se nemohla naplnit. Přesto letos v létě znovu s nadšením mluvil o nové elektrické rodině, která ohromí celý svět.
Takže byl zpátky u „pitomé vize“? Ani ne, před pár dny div nesvatořečil Donalda Trumpa za to, že sebral elektrickým autům další část umělé podpory. V souladu s tím plačtivě dodával, že byl „donucen prodávat elektromobily“. A když už byl rozjetý, pustil se také do Evropské unie s tím, že elektrický pohon nelze vnucovat všem, a pokud na něčem takovém Brusel bude trvat, dopadne to velmi špatně. I díky tomu jsme si mysleli, že možná alespoň na nějakou chvíli zakotví u křídla odporu, pro kterou slova jako zdravý rozum a technická či ekonomická realita pořád znamenají víc než ideologie. Nestalo se.
Farley tak přistoupil k dalšímu veletoči, v podstatě v ten samý moment. Ford totiž aktuálně pochlubil tím, že uzavřel dohodu o spolupráci s francouzským Renaultem, která modrému oválu umožní využít platformu AmpR. Ta vychází z původní architektury CMF, adaptována však byla pro elektrická auta. Její menší verzi využívají Renaulty 4 a 5 E-Tech, od příštího roku ovšem bude podepírat také nové Twingo. A dočkaly se jí rovněž Alpine A290 a Nissan Micra EV. Větší pak dostaly třeba Megane E-Tech či Leaf.
Ford by se svými novinkami postavenými na této platformě měl přijít v roce 2028, přičemž jednou z vůbec prvních vlaštovek bude nová Fiesta. Ta z nabídky značky vypadla před dvěma lety, přičemž málokdo nepočítal, že by se ještě vrátila. Už jen proto, že Farley v souvislosti s koncem tohoto modelu, stejně jako Mondea a Focusu, uvedl, že Ford „končí s nudnými vozy“. Podle něj měl totiž modrý ovál bodovat s elektromobily jako Explorer a Capri, které vycházejí z Volkswagenu ID.4/ID.5.
Ani tato dvojice se ovšem moc neprodává (Capri letos v Evropě oslovilo zhruba čtvrtinu lidí, kteří si koupili končící Focus), pročež automobilka evidentně selhala nejen s vlastními elektromobily jako Mustang Mach-E (cca 1/12 prodejů Focusu), tak i se svým pojetím těch německých. Nyní tedy bude zkoušet štěstí do třetice s francouzskými základy pro totéž? Kdo soudný si může myslet, že se v tomto případě dočká úspěchu?
Renault s těmito auty boduje tam, kde jsou masivně dotovaná či jinak zvýhodňovaná, v takovém Česku letos model 5 E-Tech letos nejspíš nedosáhne ani na 200 prodejů a na jeho celkovém odbytu tvoří zanedbatelný podíl. Takové Clio dosahuje vyšších prodejů každý měsíc, k mání je totiž od 374 tisíc korun. O 10 centimetrů kratší 5 E-Tech je ovšem k mání o 305 tisíc korun (!) dráž. Ani se stávající umělou podporou a souvisejícími znevýhodněními spalovacích aut na úrovni EU zkrátka u většiny zákazníků nemá šanci, potřeboval by další. Ford tedy neutíká hrobníkovi z lopaty, spíše mu znovu pomáhá s kopáním. Však kdo za tři roky bude chtít podobné auto, jaké Renault či Nissan nabízí už řadu let?
„Strategické partnerství s Renaultem představuje pro Ford důležitý krok a podporuje naši strategii budování vysoce efektivního a na budoucnost připraveného podnikání v Evropě. Spojíme průmyslový potenciál a aktiva Renaultu v oblasti elektromobilů s ikonickým designem a jízdními vlastnostmi Fordu, abychom tvořili vozidla, která jsou zábavná, výkonná a mají nezaměnitelný charakter značky Ford,“ říká k tomu Farley. A my vážně již nevíme, zda se smát či raději plakat. Nad tímhle krokem znovu zůstává rozum stát, to už by snad skutečně bylo lepší nedělat nic...
Sedmá generace Fiesty skončila i proto, že byla příliš drahá, a to měla levnější a lépe použitelný spalovací pohon. Foto: Ford
Co tedy čekat od elektrického nástupce postaveného na bázi Renaultu 5 E-Tech, který bude ještě dražší, a přitom nabídne podstatně omezenější využií? Podle Jima Farleyho z rodiny komediantů zjevně jen samá pozitiva a sociální hodnoty. Foto: Renault
Zdroj: Ford
