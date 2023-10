Ford vsadil vše na elektřinu, asi proto teď dva elektrifikované modely vyřazuje z nabídky pro nezájem včera | Petr Prokopec

Kolik dalších signálů musí modrý ovál dostat, aby se konečně vykašlal na politiky a úřady a znovu začal jít na ruku zákazníkům? Jeho tápání již začíná být trapné, toto je jeho další projev.

Ford v posledních letech spojil své jméno s až nepochopitelným tlakem na co nejrychlejší přechod na elektromobilitu. Je to od začátku absurdní, optikou modrého oválu to ale jistý smysl dávalo. S výjimkou vozů jako Mustang, Bronco či F-150 totiž Ford se svými spalovacími modely přestal být konkurenceschopný a místo toho, aby auta jako Fiestu, Focus nebo Mondeo „spravil” jejich dalšími generacemi, hodil je nebo je hodí přes palubu.

Ucítil tedy šanci v podobě politického nadiktování úplně jiného technického řešení pro všechno a pro všechny, který začal vehementně podporovat. Uzákonění jediného pohonu jakožto čistého by jí totiž umožnilo soustředit veškeré investice pouze jedním směrem a začít tak trochu s čistým štítem. Jenže celý plán začal selhávat hned v zárodku, neboť manažeři firmy zapomněli na jednu drobnost - zeptat se zákazníků, jestli o něco takového vůbec stojí.

Modrý ovál proto před nedávno začal měnit svou rétoriku a vedle ryzí elektromobility začal zmiňovat také hybridizaci. Její přijetí širší veřejností totiž není až tak problematická. Není to ideální řešení, to ani omylem, hybridy jsou uživatelsky obvykle pořád méně uspokojivé než spalovací vozy. Pokud už ale nějaká elektrifikace musí být, je to cesta. Jednak jsou hybridy levnější, jednak odpadají obavy z nedostačujícího dojezdu a infrastruktury. Jenže pořád je to jednooký mezi slepými, a tak i tady chybí to samé - touha zákazníků po takovém druhu pohonu.

Automobilka tak oznámila, že v USA ze své nabídky vyřazuje hybridní verze Fordu Explorer a spřízněného Lincolnu Aviator. V případě druhého zmíněného vozu nebyl upřesněn důvod, u toho prvního ano - nedostatek zájmu. A protože se přitom oba modely vyrábí na téže montážní lince, dá se předpokládat, že Aviator to odnesl kolaterálně, jakkoli i zde je jasné, že nejde o bestseller. Kdyby ano, z nabídky by nevypadl. Skoro to tedy vypadá, že po krachu plně elektrické revoluce dochází u Fordu i na konec té částečně elektrické. Znovu dřív, než se pořádně stačila začít.

Bližší informace zatím schází, nicméně jak Explorer, tak Aviator mají v příštím roce projít modernizací. Někteří proto věří, že s faceliftem se hybridní verze do prodeje vrátí, a to jako vozy modelového roku 2025. Ford má podle této teze doufat, že jistá pauza povede k zvednutí zájmu publika. To chce ale zároveň také uspokojit hybridní verzí pick-upu F-150, jejíž registrace se mají zdvojnásobit. Protože ale odpor hlavně amerických zákazníků k elektrifikaci je konstantní, Ford evidentně vyhlíží cílovou skupinu, která v takovém rozsahu na trhu neexistuje.

Pomalu tak vlastně už jen čekáme další plačtivý projev Billa Forda, ve kterém protentokrát zazní, že prodej elektrických aut byl naplánován politiky bez ohledu na vůli zákazníků, a proto nekončí úspěchem. A že podvolit se takovému diktátu znamená riskovat osud celé Ameriky. Že to zní bláznivě? Rozhodně ne tak, jako původní záměr automobilky. Ford totiž rozhodl udělat tlustou čáru za pověstí výrobce, který je dostupný všem, a zamýšlel prodávat jen auta s cenami přes milion korun. To opravdu nemohlo klapnout.

Aktuálně tak lze jen dodat, že Explorer je nyní doprodáván s 3,3litrovým hybridním ústrojím, které produkuje 322 koní, což z něj dělá druhou nejslabší volbu v nabídce. Pochopitelně však ne zrovna levnou, nedostatek zájmu lze tedy pochopit. Aviator pak disponuje třílitrovým plug-in hybridním ústrojím, které již nabízí zajímavějších 501 koní. Jenže za ty je třeba zaplatit ještě o polovinu více než u Exploreru (47 420 USD/1,1 mil. Kč versus 70 190 USD/1,64 mil. Kč), což klientelu spíše odrazuje.

