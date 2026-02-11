Ford vykázal brutální ztrátu, největší od finanční krize a čtvrtou největší v historii. Copak za ni asi může?
Petr MilerTo je skutečně jen řečnická otázka, neboť kdokoli, kdo nestrávil posledních pět let v jeskyni, v tom musí mít jasno. Modrý ovál prodělal za jediný kvartál brutálních 226 miliard a samozřejmě za to může hlavně jeho naprosto nesmyslné rozhodnutí z roku 2021.
Výsledková sezóna na amerických akciových trzích je v plném proudu a automobilky v ní sehrávají překvapivě významnou roli. Výrobci aut sice nejsou malé a nevýznamné firmy v žádném smysl těchto slov, vedle gigantů typu Amazonu jsou ale svou tržní kapitalizací za tintítka. A obvykle to nejsou společnosti, které by svými výsledky dramaticky překvapovaly investory, jejichž akcie by svou cenou vykonávaly divoké pohyby. Ale letos je všechno jinak.
Už jsme tu měli opravdu velkou divočinu spojenou se Stellantisem a Volvem. V obou případech se v centru dění ocitla elektrická auta a sázka obou společností na ně. Jen pokaždé trochu jinak - Stellantis dal od elektrických aut v zásadě ruce pryč, což jsou dnes akcionáři schopni ocenit, odepsal kvůli tomu ale tak obrovské peníze, v přepočtu přes půl bilionu korun, že je to vyděsilo i tak. Volvo kvůli témuž přišlo o téměř veškeré zisky i část prodejů, pořád ale zůstalo v plusu. Jenže protože strategii zásadně nezměnilo, investoři potrestali i jej.
V obou případech akcie firem ztratily téměř okamžitě víc než pětinu své hodnoty, což je u takových společností nevídaný posun. A lítaly i akcie Fordu po jeho včerejším ohlášení výsledků za poslední kvartál a celý rok 2025. Nakonec se ustálily na přibližně stejné úrovni jako dřív, což s ohledem na klíčový zveřejněný údaj může překvapit.
Ford totiž uzavřel čtvrtý kvartál roku 2025 - skutečně jen poslední loňské čtvrtletí - se ztrátou 11,1 miliardy dolarů, což je brutálních 226 miliard Kč. O důvodu nemusíte spekulovat ani sekundu, jde o dopad námi skoro pět let v kuse kritizované sázky firmy z roku 2021 jen na elektrická auta. Bez zájmu zákazníků a respektování elementární technické a ekonomické logiky firmě nezbylo než odpískat část už nabídnutých elektrických modelů a zrušit plány na ty, které teprve měly přijít. A něco takového je prostě drahé.
Jak poznamenávají Auto News, jde o největší ztrátu Fordu od tzv. finanční krize v roce 2008. Jde navíc o tak obrovskou sumu, že stála do minusu hospodaření Fordu za celý loňský rok, byť v takovém případě je výsledkem ztráta „jen” 8,2 miliardy dolarů, tedy téměř 167 miliard korun. To je čtvrtý nejhorší výsledek firmy za celou její existenci. Až takový dopad mohou mít zpackané sázky na nechtěné a ztrátové elektromobily. Jinak jsou výsledky firmy celkem stabilní - 1% nárůst obratu a 2% pokles celkových prodejů nestojí za řeč.
V tomto kontextu může překvapit, že akcie firmy po prvotním propadu umazaly ztráty díky optimistickým vyhlídkám na letošní rok. Které se tedy po změně kursu zdají být vlastně i oprávněné. Je to nakonec podobný příběh jako u Stellantisu, u kterého také přinesl (ještě větší) posun do červených čísel konec ruinujícího elektrického programu a vyúčtování nákladů dřívějších omylů. Jen v jeho případě trvá investorům déle, než pochopí, že to je za dané situace vlastně jediný možný pozitivní krok.
Elektrický F-150 Lightning se stal jedním z největších prodejních propadáků Fordu vůbec, nedávno jej tak automobilka zařízla bez nástupce. I účet za tento nesmysl je součástí obří ztráty, kterou nyní firma vykázala. Foto: Ford
Zdroje: Ford, Auto News
